الإضرار بالأموال العامة يطيح بوزير المالية في قطر

الإضرار بالأموال العامة يطيح بوزير المالية في قطر
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 6 ماي 2021 - 12:35

أصدر النائب العام القطري أمرا بتوقيف على شريف العمادي، وزير المالية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

النائب العام أمر بالقبض على الوزير للتحقيق معه حول ما أثير في تقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت في الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

كما أمر النائب العام، تضيف وكالة الأنباء الرسمية في دولة قطر، بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة في الأوراق المقدمة.

النائب العام شريف العمادي قطر وزير المالية

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