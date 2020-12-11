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‫تعليقات الزوار

1
  • بقال
    12 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    أودي راه الله يحسن لعوان راه ناس واكلة لعصى دابا أغلبيتهم بلاخدمة ولي خدام صالير على قد الحال مول الحانوت يصبر مع الكليان لي كيعرف الحالة ديالهم إن شاء الله هاد الأزمة فايتة شخصيا كيبقى فيا لحال منين كتكريدي شي واحد وكيحلف بالله، ونهار يتخلص كيبدل الطريق راه حشومة وعيب ، لي خاص الناس يعرفوا بأنه 99% ديال مالين الحوانت عندهم les varices ونسبة كبيرة عندها السكر وارتفاع الدم ، ساهلة سير سول أي مول الحانوت حداك على هادشي يأكد ليك ، لهذا كتلقى شي موالين الحوانت حاقدين راه ربي لي عالم بيه الحانوت عبارة عن سجن اختياري

    1
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