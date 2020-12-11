أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
أودي راه الله يحسن لعوان راه ناس واكلة لعصى دابا أغلبيتهم بلاخدمة ولي خدام صالير على قد الحال مول الحانوت يصبر مع الكليان لي كيعرف الحالة ديالهم إن شاء الله هاد الأزمة فايتة شخصيا كيبقى فيا لحال منين كتكريدي شي واحد وكيحلف بالله، ونهار يتخلص كيبدل الطريق راه حشومة وعيب ، لي خاص الناس يعرفوا بأنه 99% ديال مالين الحوانت عندهم les varices ونسبة كبيرة عندها السكر وارتفاع الدم ، ساهلة سير سول أي مول الحانوت حداك على هادشي يأكد ليك ، لهذا كتلقى شي موالين الحوانت حاقدين راه ربي لي عالم بيه الحانوت عبارة عن سجن اختياري