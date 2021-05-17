"إلترات وعصابات ملثمة" تستنفر السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء

استنفرت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء مصالحها، بمختلف الدوائر الأمنية؛ وذلك على إثر تزايد الصراعات التي تنشب بين “الإلترات” وكذا العصابات الملثمة التي تهاجم الأحياء وتعتدي على ممتلكات الغير.
ووجهت السلطات الأمنية تعليماتها إلى مختلف الدوائر من أجل تعزيز حضورها بمجموعة من الأحياء التي باتت تعرف أحداثا عنيفة ومواجهات بالعصي والأسلحة البيضاء، قصد إعادة الأمن فيها وإيقاف الجانحين.
وشهدت مقاطعة حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، عشية الأحد، على مستوى حي البركة، هجوما من طرف مجموعة من الشباب الملثمين، والذين عمدوا إلى رد الاعتبار في إطار حرب “الإلترات” بعد خلاف أحد أبناء الحي المذكور مع بعض الشبان.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الهجوم المذكور خلف هلعا كبيرا في صفوف السكان، لا سيما منهم النساء، وأدى إلى تهشيم زجاج سيارات عديدة كانت متوقفة بالحي وتخريب العديد من الممتلكات.
وعلى مستوى الحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية أيضا، أكدت مصادر محلية أن ملثمين مدججين بالعصي والأسلحة البيضاء، يعتقد أنهم يتحدرون من أحد الدروب المجاورة بالمنطقة، شنوا هجوما على درب الحرية، مخلفين هلعا كبيرا وسط الساكنة.
ولفتت مصادر الجريدة إلى أن المصالح الأمنية التابعة للحي الحسني قد تدخلت فور إخبارها بالواقعة، حيث جرى حجز دراجة نارية تابعة للعصابة التي نفذت الهجوم على الحي المذكور، والتي قد يكون هؤلاء تخلوا عنها بعد تنفيذ هجومهم.
وحسب المعطيات نفسها، فإن المصالح الأمنية تشن حملة واسعة لإيقاف المشتبه فيهم، حيث تم فتح تحقيق موسع للوصول إلى الواقفين وراء هذا الهجوم الذي خلف استياء كبيرا وتذمرا من لدن المواطنين الذين باتوا يتخوفون على صحتهم وعلى ممتلكاتهم.
وعلى مستوى حي مولاي رشيد، فإن المصالح الأمنية، وفق مصادر الجريدة، شنت ليلا حملة لتوقيف المشتبه في تنفيذهم للهجوم الذي كان حي البركة مسرحا له، وذلك بناء على شهادة أحد الضحايا.
وحذر بيضاويون من تنامي ظاهرة “العصابات الملثمة” أو ما يعرف بـ”حرب الإلترات”، والتي تهدد سلامة وأمن المواطنين وتقذف بالعديد من الشبان إلى براثين الجريمة.
راه ميمكنش الدولة او الحكومة او الامن بوحدهم يحاربوا هاد الظاهرة بدون مساهمتنا نحن الآباء و أولياء الأمور واش غير ولد و طلق للزنقة و نقول المخزن مكاينش . وا تقاو الله . أفضل عمل تطوعي ممكن أن يقدمه المغاربة لهدا الوطن هو تربية أبنائهم او بالأحرى تربية أنفسهم قبل الانتقال للأبناء
ساكنة هذه الاحياء بالالوف ولا احد فيهم يستطيع تصويرهم ولو من سطح منزله يكاميرا الهاتف.
كلهم يختبئون وراء منازلهم وينتظرون من الامن الحضور بسرعة البرق وكانهم عفاريت سيدنا سليمان.
هذه غير البداية وما زال ما زال البلد يتجه لتفشي الفوضى والعنف والتسيب ومن المؤكد هناك مخطط رهيب وراء هذه الافعال الاجرامية قد يكون هدفه سياسي بتكريس التحكم والتسلط والوضعية تعيشها مختلف مناطق البلد وخصوصا الحواضر وهذا لم ياتي صدفة او تلقائي بل هناك اكيد امر ما !!!
ياك اصحاب الحال يؤكدون انهم يعرفون كل شيء عن المواطنين فكيف يعجزون عن الحد من هذه الظاهرة ؟؟
ارجعوا الى ما قبل 1990 ارجعوا الى عهد البصري..فالعصا لا تترك عاصيا..كفانا من الكذب والتذرع بحقوق الانسان والتستر به و ترك الاحياء الشعبية مسارح للقتال بالسكاكين والعصي…تدخلوا كما كا يتدخل (السيمي) CMI بالعصي فلا جمعيات حقوقية ولا سيدي بن زكري…لم يبق لا خوف ولا حياء ولا اخلاق…فكيف يكون مستقبل ابناءنا في وسط تسوده الفوضى والضرب والجرح والسجون..والمخدرات حتى من القوية اصبحت في متناول الفقير….فوالله ان رجعتم الى لهراوة واللي فرط يكرط .بل يتكرط ويرسل للعلاج…والله حتى تبقى السيبة عندنا ولا نقدر على ردعها…العصا لمن عصى .
ضروري تغيير المنضومة الامنية
او كان الامن صارم وكيدير خدمتو لوكان كلشي كيحتارم كلشي.
إلى الامن أو المسؤول عن الامن ما قادش يوقف هاد الاجرام يتغير يتبدل.
كل نهار في جميع مدن المغرب كنسمعو الاعتداءات والناس كتقدم بشكايات لدوائر الامنية التابعة لها ولا من يحرك ساكنا ؟ آش كيعني هاذا ؟ الرشوة والسكوت والتستر عن المجرمين ، وفي القانون المتستر عن الجريمة يعتبر مجرما .
إذن فين هو هاد الامن اللي كل نهار كتخرجو لينا بشكر وتنويه ؟ وفين هو هاد العمل ديال الامن ؟
إذن كاينا نية مبيتة للفوضى وعدم الاستقرار .
ضروري الداخلية والنيابة العامة تتحرك ،وضروري صاحب الجلالة يغير رؤوس الاجهزة الامنية والمديرية العامة .
ولي حصل عليه الاخلال بالواجب يتحاسب ويتعاقب ويترك المنصب
الله ارحم المغفور له الملك الحسن الثاني (اوباش) قلة التربيه والوعي ………
رجال الامن يقومون بواجبهم.. لكن المشكلة هي الاحكام البسيطة وبعدها العفو الملكي الذي يطلق المجرمين للشارع.. ونصبح في حلقة مفرغة.. و نضيف ارهاقا على ارهاق للقوات الامنية على قلتها.. فتونس اصغر منا و عدد رجال الشرطة فيها اكبر مما يوجد عندنا في المغرب.. اذن هو تخبط و عشواءية و قوانين تتسامح مع من يحمل الاسلحة البيضاء و يروع الناس و يقطع طريقهم و ارزاقهم..
يجب على رجال الأمن اطلاق الرصاص القاتل على هؤلاء الأوباش لأنه هو الوحيد الدي يردعهم ويخيفهم والا فإن إطلاق الرصاص في الهواء هو تشجيع للجريمة والمجرمين حداري قبل وفاة الأوان
هل هذه الدار البيضاء التي توجد في المغرب، إذا اتسعت رقعة هؤلاءالمثلمين فإن هناك ايدي خفية تحركها لغاية في نفس يعقوب، شيء غير عادي يحدث
للحد في الحين من هذه الاعتداءات والقضاء عليها يجب على الأمن التحرك بصراحة وقوة ضاربة دون المراعاة لقوانين المجرمين التي تخيفهم باستعمال أسلحة مختلفة كالسيوف والهراوات ويجب على رحال الامن استعمال أسلحتهم بتوقيف المجرمين ولو أدى ذلك إلى قتلهم وإلا فتصبح الامور أصعب مما هي عليه وينفلت الامن ويقع ما لا يحمد عقباه، وكذلك على القضاء عن يصدر عقوبات شديدة لدحر المجرمين وإعطاء دروسلكل من سولت له نفسه ارتكاب شبيه تلك الافعال
ها الحروف بدأ يسرح بالشوارع من بعد كرونا أوباما ماتقول لينا مايمكنش نحطو بوليسي في كل شارع وقت كرونا منين طلتكم الاوان الديانة ما كتتحركش أدن القدرة اللوجستية والتعددية كائنا ولاكن الإرادة فى استباب الأمن بالاحياء الشعبية هي اللي ماكيناش ياترى ماهو السبب في دلك؟وهل هده العصابات تخرج من تلقاء نفسها أم أن هناك أوامر للاخراجها بهدف اختفى المواطنين،الامن داخل المدن يجب أن يصبح بيد القوات المساعدة مع تحسين الأجور لهؤلاء لقد لابتوب مدا فعاعليتهم ومدى صرامتهم في التعامل مع المنحرفين والخارجين عن القانون
Malgré les efforts continus de la sureté pour combattre la criminalité , je constate que suite aux conditions qui sont très favorable dans les prisons ou plutôt des centres de vacances où un détenu comme ces minables estiment y être en permanence : Pourquoi, c’est parce que ce là, il a la douche chaude, il a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner tout est programmé et affiché , c’est comme s’ il est dans un hôtel 4 étoiles , il a la télé couleur grand écran diffusant les tops des matchs bein sport, il a les films à gogo, il a un terrain d’entrainement … : PRISE EN CHARGE DE A à Z, en plus , les parents lui rend visite et lui donne de l’argent de quoi faire du bisness dans tous les secteurs et comme ça il fait des allers et retours vers ces hôtels , car il sait d’avance son sort qui est limité : Maxi 6 d’emprisonnement ( vacances ) Dans ces centres de vacances, les détenus débutants apprennent des nouvelles astuces — (1/2) A SUIVRE–
البلد ليست غابة القوي يغلب الضعيف لابد من توقيف هؤلاء الشباب ومحاكمتهم وأتمنى أن تكون أحكاما قاسية ليكون ذلك عبرة لكل من يريد ترويع المواطنين والإعتداء على ممتلكاتهم .
تحية ✋ خالصة لرجال ونساء الأمن .
الحل خاصه يكون جدري كفاش كدخل حبوب الهلوسة للبلاد وشكون المستفيد من هذه التجارة والا فلا أمن ولا حتى الدبابات غادي يخلعو هاد المنحرفين
لك الله ايها الوطن الحبيب كل يقول نفسي ومن بعد الطوفان وكل ما يجري سببه التراخي مع المجرمين والعقوبة المخففة
–SUITE (2/2) –et nouvelles techniques d’agression, là il rectifie d’abord ses méthodes de vol et autres choses dont il a besoin ……. Et comme ça il devient Pro , ce qui fait il ne sera plus maîtrisable ou plutôt il devient difficile à être arrêté lorsqu’il est libéré et à propos de l’âge , ici au Maroc au-delà de 14 ans ,on n’est plus mineur il doit subir des sanctions équivalentes ou plus par rapport à ce qu’il a commis . pas de pitié vis-à-vis de ces minables
Le fait de commettre une nouvelle infraction, après une condamnation passée dans ces hôtels favorise davantage l’apparition de nouveaux criminels, car ces derniers ont été suffisamment encadrés par ces criminels Pro sortants par GRACE et ce sans qu’il soit sévèrement puni : Il y a des grands chantiers où il peut être dressé, reformulé et même totalement formaté vis à vis de la criminalité. En conclusion je pense qu’il faut appliquer sévèrement le mode d’emprisonnement et de se référer à d’autre
هادشي لي ناقصنا حرب العصابات تكسير زجاج السيارات تخريب الممتلكات يجب الضرب بيد من حديد على كل من يمس بأمن وسلامة المواطنين
أولا نشكر رجال الأمن على المجهودات التي يبدلونها من التضحية بأنفسهم ثانيا مثل هؤلاء يجب في حقهم أقصى العقوبات كما كان في عهد الراحل الحسن الثاني رحمة الله عليه
هناك فرق في الاجرام كل من هو ملثم هدا خطير عن المجتمع وهو يمثل اجراما كبيرا ولابد من فتح التحقيق معه قبل سجنه ولابد من المغرب ان يستعمل الغرامات اكثر من السجن كما الدول المتقدمة ادا سرقت سكينا في متجر فعليك ان تدفع 500 يوروا لتدفع كل السكاكين المسروقة الملثمين شيئ خطير جدا لاتسانح وتساهل معهم ولو كان قصيرا
لا راه بعض المعلقين حاطين غير على المسلسلات التركية وكايقولوا خاصها تحيد أما هاد الشوهة لي كايديروا صحاب الكرة لي كايتعداوا على عباد الله وكايروعوا الامن ديالهم ومايقولوش شي امرأة حاملة إقدر إطيح ليها الجنين ديالها بالخلعة ديال هاد الهمجيين لي كايخربوا حتى فممتلكات الغير وكايهجموا على عباد الله بالسكاكين البيضاء عمر هادوك لي كايقولوا خاص المسلسلات التركية عمرهم ماقالوا خاص هاد الكرة تحيد لي كاتسبب غير فالمشلكل والقتل ديال بصاح.حادكين اهاجموا غير المسلسلات التركية ويقولوا خاصها تحيد والفاهم يفهم
وا مسؤولاه، ان هذا الزمان يقتضي عودة الزرواطة والهرماكة، كفانا ان نسمع وقد تم ايقاف مجموعة من الأشخاص لإعادة الهدوء، خاص سياسة الحديد والترويع مع هادو، راه ايتها السلطة إيلا مشا لحبل حتى قلت ليك من بين إيديك والله ثم والله لا رجعتيه
هذا العام شهدنا أربع حروب جاهلية بالسيوف ودراجات س90 بمشاركة على الأقل 60شخص بين دوار بيه وحي كويبينة، السيبة والفوضى والغابة بمعنى الكلمة، ننادي الشرطة وحين يأتون يجدون أن الماتش كبير عليهم فيذهبون، لذلك نحتاج لتدخل الجيش لأن هذا إرهاب حقيقي خصوصا أنهم يتخذون أمل1 زنقة11 كساحة حرب، ولا حول ولا قوة الا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل
يجب الحكم على حاملي السلاح ب 25 سنة سجنا نافذا كما تحكم بعض الدول الاوروبية والتي اصلا تحترم حقوق الانسان.
السبب الرئيسي في تفشي الجريمة والسيبة هم الاحكام القضائية، ورشوة بعض رجال الامن الله يهديهم .
والله الا الحل هو تغيير الاحكام والصرامة في تطبيقها بدون شفقة.
الحل الناجع هو اجاد حكومة كفؤ قادرة على حل المشاكل الكثيرة منها الفقر والشغل وتعليم نوعي واعلام مربي الحكومة مهمتها التفكير الصاءب والحلول الصحيحة وانقاد البلد من الضلام والكوارت
الرياضة أخلاق. كنا جمهور في السبعينات والثمانينات وداديون ورجاويون نتفرج في الديربي مجموعين بملعب بيرجيكو بدون فوضى ولا شغب .اليوم المراهقون ينقصهم النضج الرياضي والاخلاق الرياضية .عندما يكبرون سيعرفون انهم كانوا خاطءين في سلوكهم. الكرة تبقى لعبة فيها الرابح والمنهزم .الروح الرياضية هي الأخلاق الرياضية .
يجب حل الالترات خصوصا بالدار البيضاء
أنا في نضري من أجل إعادة التربية لمثل هؤلاء يجب عندما يتم ضبط أحدهم وتتبت التهمة في حقه أن يتم الحكم عليهم أحكام طويلة مع القيام بأشغال تنفع المجتمع وكذالك تغريم والديهم بسبب تقصيرهم في التربية قد يقول قائل أنت تربي والشارع يفسد الجواب الشارع هو أنا وأنت والأاخر فنحن لا نتحدت عن الجن متلا لهذا يجب على كل واحد له الإرتباط بهذه الوضعية أن يعاقب
قهرتونا بالوداد الامة والرجاء العالمي كل هاته المشاكل سببها الصحافة التي تنفخ وتجيش الجماهير عقب كل ديربي او مواجهة قارية والكل يعلم ان 90في المئة من تلك الجماهير هم عبارة عن منحرفين مقرقبين يفرغون مكبوتاتهم في الشوارع عند نهاية اية مباراة والضحية المواطن البسيط اللدي يتم تحطيم او احراق سيارته او محلات تجارية تتم سرقتها في غياب تام للسلطات الامنية رغم انها تعلم ان تلك الاحداث ستقع الحل سهل وهو لا تسهال مع من يتم اعتقاله يجب ارسالهم الى الصحراء لمحاربة التصحر
ما الذي يضرنا لو قمنا بتصفية هؤلاء المجرمين أي كل من يحمل سلاح ويهدد به حياة المواطنين سنضحي بألف وسيعم بعدها سلام شامل
عندي حل جد مهم وهو الذي سوف ينفع البلاد .
كل زنديق يخرج على القانون يجب ان يذخل الى القشلة العسكرية لتجنيده إجباريا كي تعاد تربيته وحاجة اخرى وهي جد مهمة.
الجهات لي فيها الانسان ديرو فيها البوليس والجهات الاخرى ديال الحيوان الناطق ديرو فيها العسكر يحملون الرشاشات او لي فرعن خسرو عليه قرطاسة واحدة او يتهنى منو العاءلة ديالو والشعب او جوليخة ما عندها باس.
اقسم بالله العلي العظيم ان المغرب على حافة زمن السيبة التي تخرج على طاقة كل سلطة ولهاذا ديرو الواجب ولا تحترمو اي جمعية تخدم العدو.
شيء خطير ما يحدث السجن أصبح كقضاء عطلة بدون مصاريف لو انه تم تغليض الاحكام. مع وضعهم في مناطق ناءية كبناء الطرق والتشجير والمدارس تحت الشمس والبرد لتاب كثير منهم