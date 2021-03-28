الإمارات تدشن أول خط تصنيع وإنتاج لقاح “كوفيد- 19” بشراكة مع الصين…..

أطلق عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، ووانغ يي، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، مشروعا مشتركا حمل اسم “علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

المشروع، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، تم بين مجموعة “جي 42” الإماراتية ومجموعة سينوفارم CNBG الصينية، إذ تم خلال حفل أقيم بالمناسبة إعلان تدشين أول خط تصنيع وإنتاج لقاح “كوفيد – 19” في دولة الإمارات بين الطرفين.

وفي هذا الصدد، أكد عبد الله بن زايد آل نهيان، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية “تدشنان اليوم فصلا جديدا في تاريخ علاقتهما التاريخية والاستثنائية عنوانه ‘شراكة إستراتيجية من أجل الإنسانية'”، وأضاف: “نحتفي بما حققته شراكتنا الإستراتيجية الشاملة والخاصة من إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة ونواصل العمل الذي بدأناه معا منذ بداية جائحة ‘كوفيد – 19’، والذي شكل نموذجا رائدا للتعاون المشترك بين الدول الصديقة في مواجهة التحديات”.

واعتبر المتحدث ذاته أن المشروع يشكل إضافة نوعية للجهود العالمية المبذولة من أجل التصدي لجائحة “كوفيد – 19” التي تأثر بها العالم أجمع، مؤكدا أن دولة الإمارات “تؤمن بأهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل محاربة هذه الجائحة والمضي قدما نحو السيطرة على تداعياتها ومعالجة آثارها من أجل سلامة الشعوب وأمن واستقرار المجتمعات”.

من جهته، قال ليو جينغزهين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سينوفارم CNBG الصينية في كلمته خلال الحفل: “اليوم نخطو خطوة ضخمة في رحلة محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد ‘كوفيد – 19’ بهذا المشروع الرائد الذي جاء نتاج التعاون الوثيق والشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والصين، وجهودهما الرائدة في مواجهة هذه الجائحة”.

كما نوه المسؤول الصيني إلى أن دولة الإمارات بهذه الخطوة مهدت الطريق أمام تسجيل وإنتاج لقاح سينوفارم وتوفيره تجاريا؛ “وذلك تجسيدا للجهود الرائدة للبلدين الصديقين من أجل التعافي من هذه الجائحة”.

بدوره قال بينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي 42” الإماراتية، إن المشروع المشترك الجديد بين “جي 42” وسينوفارم “سيؤدي إلى إحداث ثورة في مجالي العلوم والتكنولوجيا الحياتية بالمنطقة خلال السنوات المقبلة”، مؤكدا أن مجموعة “جي 42” الإماراتية وشركة سينوفارم CNBG الصينية “قدمتا إنجازات ضخمة منذ بداية عام 2020 بفضل القيم والرؤى المشتركة التي تجمعهما”.

وزاد المتحدث ذاته: “القدرات الصناعية الجديدة ستسمح لنا بالتجاوب السريع مع الطلب المحلي والدولي على اللقاح، وهذه خطوة كبيرة ومهمة عالميا في التصدي لجائحة ‘كوفيد–19′”.

يذكر أنه، قبيل الحفل، استقبل الوزير الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ضيفه وانغ يي، حيث جرى بحث علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة والخاصة بين دولة الإمارات والصين، وسبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.