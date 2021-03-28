الإمارات تدشن أول خط تصنيع وإنتاج لقاح “كوفيد- 19” بشراكة مع الصين…..

أطلق عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، ووانغ يي، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، مشروعا مشتركا حمل اسم “علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات العربية المتحدة”.
المشروع، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، تم بين مجموعة “جي 42” الإماراتية ومجموعة سينوفارم CNBG الصينية، إذ تم خلال حفل أقيم بالمناسبة إعلان تدشين أول خط تصنيع وإنتاج لقاح “كوفيد – 19” في دولة الإمارات بين الطرفين.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الله بن زايد آل نهيان، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية “تدشنان اليوم فصلا جديدا في تاريخ علاقتهما التاريخية والاستثنائية عنوانه ‘شراكة إستراتيجية من أجل الإنسانية'”، وأضاف: “نحتفي بما حققته شراكتنا الإستراتيجية الشاملة والخاصة من إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة ونواصل العمل الذي بدأناه معا منذ بداية جائحة ‘كوفيد – 19’، والذي شكل نموذجا رائدا للتعاون المشترك بين الدول الصديقة في مواجهة التحديات”.
واعتبر المتحدث ذاته أن المشروع يشكل إضافة نوعية للجهود العالمية المبذولة من أجل التصدي لجائحة “كوفيد – 19” التي تأثر بها العالم أجمع، مؤكدا أن دولة الإمارات “تؤمن بأهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل محاربة هذه الجائحة والمضي قدما نحو السيطرة على تداعياتها ومعالجة آثارها من أجل سلامة الشعوب وأمن واستقرار المجتمعات”.
من جهته، قال ليو جينغزهين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سينوفارم CNBG الصينية في كلمته خلال الحفل: “اليوم نخطو خطوة ضخمة في رحلة محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد ‘كوفيد – 19’ بهذا المشروع الرائد الذي جاء نتاج التعاون الوثيق والشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والصين، وجهودهما الرائدة في مواجهة هذه الجائحة”.
كما نوه المسؤول الصيني إلى أن دولة الإمارات بهذه الخطوة مهدت الطريق أمام تسجيل وإنتاج لقاح سينوفارم وتوفيره تجاريا؛ “وذلك تجسيدا للجهود الرائدة للبلدين الصديقين من أجل التعافي من هذه الجائحة”.
بدوره قال بينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي 42” الإماراتية، إن المشروع المشترك الجديد بين “جي 42” وسينوفارم “سيؤدي إلى إحداث ثورة في مجالي العلوم والتكنولوجيا الحياتية بالمنطقة خلال السنوات المقبلة”، مؤكدا أن مجموعة “جي 42” الإماراتية وشركة سينوفارم CNBG الصينية “قدمتا إنجازات ضخمة منذ بداية عام 2020 بفضل القيم والرؤى المشتركة التي تجمعهما”.
وزاد المتحدث ذاته: “القدرات الصناعية الجديدة ستسمح لنا بالتجاوب السريع مع الطلب المحلي والدولي على اللقاح، وهذه خطوة كبيرة ومهمة عالميا في التصدي لجائحة ‘كوفيد–19′”.
يذكر أنه، قبيل الحفل، استقبل الوزير الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ضيفه وانغ يي، حيث جرى بحث علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة والخاصة بين دولة الإمارات والصين، وسبل تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
اذا دشنت الإماراتخط تصنيع فترقبوا عما قليل خط انتاج بالمغرب. انتظروا زيارة اخ محمد بن زايد الى المغرب كما وقع بعد أن تأخر اللقاح ههه. شكرا MBZ.
هنيئا لدولة الإمارات العربية الشقيقة بهذه الشراكة ونأمل أن تعود بالفائدة على الدول العربية في مواجهتها لجائحة كورونا ..
الإمارات تدشن أول خط تصنيع وإنتاج لقاح “كوفيد- 19” بشراكة مع الصين…..
– شفتو الدول اللي تتخدم؟ المغرب ينتظر الصدقة والهبة .وأشباه الأطباء تيصدعونا غير فالتلفزة ومنين تيسألوهم يجيبون بأن دراسة كذا والتجربة كذا قالوا فيها خبراء إنجليز وأمريكيون أن كذا وكذا،
الصين إتفقت مع المغرب بإنتاج وتوزيع اللقاح من مختبر طنجة المُجهز بأحدث التقنيات و كان قد بدأ بإنتاج قارورات اللقاح لكن الصين لم تلتزم بوعدها و كذلك لم ترسل الجرعات المتفق عليها. الصينيين لا ثقة فيهم. حتى العمل معهم سيء والنموذج التسييري الصيني management system هو من الأسوء والإستعبادي
بالتوفيق ان شاء الله,دولة الامارات لن تنسا اشقائها.لكن اين نحن واين اتفاقيتنا مع الصين بانتاج اللقاح بمختبر صوطيما ,لماذا توقف هذا المشروع??????!!!!!
في 2سبتمبر كتب موقع سكاي نيوز عربية “دخل المغرب السباق العالمي للبحث عن لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، حسبما كشفت تقارير إعلامية محلية.
وكشفت صحيفة “هسبريس” الإلكترونية واسعة الانتشار في المغرب، أن المملكة تواصل التعاون مع الصين بهدف تطوير وإنتاج لقاح مضاد للوباء الذي أثار الذعر حول العالم.
وأشار المصدر إلى مكالمة هاتفية بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ، بهدف إشراك المملكة في جهود تطوير لقاح سيمكنها من الحصول على كمية كافية منه بعد إنتاجه.”
فماذا جنينا من وراء هذا التعاون ؟ غير جرعات تصدرها لنا الصين بالتقطير وبالمقابل.
على المغرب أن يقوي علاقته مع الإخوة الامراتين لأنهم حقيقة بانوا على حقيقتهم عندما فتحوا قنصلية في الصحراء المغربية أناس طيبون ونفتخر أن نكون في سفينة واحدة معهم لقد جعلوا من صحراء قاحلة جنة بمجهوداتهم ولما حباهم الله من خيرات ليس كبعض الفرنسيين الذين ينامون على وديان من البترول والغاز ولا زالوا يعيشون في القرون الوسطى وشبابهم غزا فرنسا وألمانيا الجزائر القارة وصاحبة النيف لم تستطع توفير قنينة من الزيت وكيلو من اسميد والسكر لمواطنيها لما تستمع لسياسييهم يتكلمون فاعلم بأنك تستمع لعلي بابا والاربعين حرامي
لا للمغربي العربي ونعم للمغرخليجي فنحن لم نرى من السعودية والبحرين والامارات والاردن إلا الخير أما باقي القومجيين فلا يشرفنا ان نكون معهم
الصفقة المغربية الصينية تحولت الى الامارات فهنيئا لها
الامارات عندها وزن في العالم و لا تستهينوا بقنصليتها بالعيون لانها ستجر مستقبلا دولا كبيرة
بالنسبة لسينوفارم فهناك علاقة وثيقة منذ البداية بين الامارات والصين بما يخص اللقاح.
لكن الغريب كيف يقبل الناس ان يتم حقنهم بفيروس كورونا على انه دواء.
الناس قد فقذت عقولها
واين هو مختبر التصنيع بمشاركة سينوفارم الذي وعد به المغرب سابقا والذي سيكون مقر تصدير للدول الافريقية
مصنع لإنتاج اللقاح المغربي سيكون المسيرون و العمال تقريبا 90 في المئة مغاربة اما في الامارات سيكون 95 في المئة صينيون لهادا سيختارون الامارات
J espere qu on sera parmi les premiers pays servi on en a tellement besoin le stok est termine depuis un moi et on stagne !
bahaeddine
بلادكم من ينتضر الهبات و الصدقات نحن سبقناكم بملايين الجرعات و الاشخاص
ان التنسيق الإماراتي الصيني في ميدان إنتاج التلقيحات؛ فهو في الحقيقة يصب في مصلحة الدول العربية اولا ::::متلا تلقيح استرازنيكا يصنع في الهند وتزود به الدول المجاورة للهند اولا تم يوزع على باقي العالم ::::: فالحقيقة التعاون الإماراتي الصيني في مجال إنتاج التلقيح هو بدرة حسنة تتجه للعمل الصحي والانساني للدرجة الأولى :::: فاليوم قد تنتج الصين اللقاح في الإمارات وغدا في بلد أفريقي آخر قد يكون المغرب من أبرز المرشحين نظرا لأن عملية التلقيح في المغرب تمر بشكل سلس ولقيت ترحيبا كبيرا من الدول الكبرى.
دولة الامارات العربية المتحدة وهبها الله ثروة النفط و وهبها ايضا رجال دولة عرفوا كيف يستثمرون و يتصرفون في تلك الثروة لتطوير بلدهم و اسعاد شعبهم و مساعدة اشقائهم نتاسف لدولة عربية شقيقة جعلت من ثروة نفطها و غازها سلاحا لتحطيم جيرانها عوض ان تستلهم من اشقاءنا الاماراتيين عبقريتهم في تحديث دولتهم الصحراوية حتى اصبحت معجزة القرن العشرين في الجزيرة العربية و الشرق الاوسط و قطبا اقتصاديا و عمرانيا و ماليا في ظرف وجيز , كمغربي احيي امراء دولة الامارات العربية الشقيقة انجال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان و شعبهم الكريم على دهائهم و عبقريتهم و وفقهم الله في مسيرتهم التنموية.
قول و فعل، اتفق الطرفان و بدأ إنتاج اللقاح، لأن البنية التحتية موجودة و الرغبة السياسية موجودة و القدرة المالية متوافرة و بكثرة و بدون اللعب بالخطابات كما يفعل مسؤولي الدولة الجارة الشرقية،بعدما فشلوا في الحصول على كميات وازنة من اللقاحات صدعوا رؤوسنا بالكذب و الصراخ عن لقاح سبوتنيك الروسي و إنتاجه في القريب البعيد يعني بعد نهاية جائحة كورونا في 2025 ربما!!!