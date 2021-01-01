الإمارات تعلن توفير لقاح "سينوفارم" ضد "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية عن توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) “سينوفارم سي إن بي جي” الصيني في جميع المراكز الصحية في مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الخميس، أن اللقاح متوفر لجميع المواطنين والمقيمين فوق 18 عاما، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشارت إلى انها سجلت اللقاح رسميا “في إطار جهودها المتواصلة لحماية صحة أفراد المجتمع، والاستفادة من أفضل الإمكانات التي وفرتها حكومة الإمارات لتمكين القطاع الصحي وتعزيز كفاءته بمواجهة (كوفيد-19)”.