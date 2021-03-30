"الإنتر" يستعد لصرف أول دفعة لصفقة حكيمي

أكدت تقارير إعلامية إيطالية أن إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم تستعد لصرف الدفعة الأولى من صفقة ضم الدولي المغربي أشرف حكيمي من نادي ريال مدريد الإسباني، خلال “المركاتو” الصيفي الأخير.

وأفادت صحيفة “لاغازيتا” الإيطالية بأن “النيراتزوري” سيدفع الدفعة الأولى من قيمة صفقة حكيمي خلال الساعات القادمة، والتي كان من المفترض أن يتوصل بها “الملكي” في دجنبر المنصرم، قبل أن يوافق الأخير على التأجيل، بسبب الأزمة المالية التي طالت جميع الأندية جراء تفشي وباء “كورونا”.

ووفق المصدر نفسه فإن التأجيل، الذي وافق عليه ريال مدريد، حسبما ينص الاتحاد الأوروبي، ينتهي في الـ31 من مارس الجاري، وهو التاريخ الذي يمكن فيه تنفيذ الضوابط المالية من قبل الاتحاد، وقد تشهد عقوبة لإنتر ميلان.

وتبقى إدارة إنتر مطالبة بصرف الدفعة الأولى قبل الأجل المذكور، كما عليها تسديد 2 مليون يورو لـمانشستر يونايتد بخصوص صفقة المهاجم البلجيكي لوكاكو.

يشار إلى أن أشرف حكيمي صاحب الـ22 سنة يعتبر من أبرز اللاعبين الواعدين على المستوى العالمي، بفضل العروض المميزة التي يقدمها بقميص إنترناسيونالي.