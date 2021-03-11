"الإيسيسكو" تطلق مبادرة "عام المرأة" لتحقيق المساواة وتمكين النساء

تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للمرأة، أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) عن الاحتفال بعام 2021 عاما للمرأة تحت شعار “المرأة والمستقبل”، وهي مبادرة تتم أنشطتها وبرامحها تحت رعاية الملك محمد السادس.
وقال سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، إن المنظمة حريصة على أن تعطي المرأة حقها، وقامت بتمكين المرأة لتكون قيادية، كما تطمح إلى صنع قيادات شبابية نسائية في الدول الأعضاء.
وأكد المالك أن اختيار عام 2021 عاما للمرأة لم يكن مجرد اختيار عابر، بل حاء تجسيدا وتعزيزا للدور الريادي الذي قامت به المرأة خلال عام 2020 وقبله، حيث لعبت المرأة أدوارا محورية خلال فترة جائحة كورونا، مبرزا أن الإيسيسكو تريد أن تعيد المكتسبات السابقة التي حققتها المرأة منذ مؤتمر بكين.
وأردف أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة تريد أن تقوم بدور كبير في تمكين النساء، لافتا إلى أن المنظمة ستنفذ خلال العام الجاري جملة من المبادرات والبرامج والأنشطة، منها إنشاء منصة دولية متخصصة تضم أبرز الرموز النسائية المؤثرة في العالم الإسلامي وفي العالم أجمع.
وستطلق الإيسيسكو كذلك مبادرة لرعاية الإبداع والابتكار في العلوم والتكنولوجيا للفتيات والشباب، بالتعاون مع الدول الأعضاء والمؤسسات المانحة، وكذلك برنامج تدريب لإعداد أكثر من ألف فتاة من القيادات النسائية الشابة، ودعم الدول لرفع المؤشرات الدولية الخاصة بالمرأة بما يتوافق مع سياسات الدول المعنية.
من جهتها، قالت انتصار السيسي، السيدة الأولى في مصر، في كلمة بالمناسبة، إن الاحتفال يجسد تتويجا لمساهمة المرأة على مدار عقود في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وغيرها من المجالات الحيوية، ومشاركتها في بناء الحضارة الإسلامية.
وأضافت أن المرأة في المجتمعات الإسلامية ساهمت في تحقيق تقدم ملحوظ نحو تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين، لكنها ما زالت تواجه كثيرا من التحديات التي تحول دون تمتيعها بكافة حقوقها الأساسية، كما أشارت إلى استمرار معاناة الكثير من النساء من الإقصاء والتهميش والعنف في كثير من بلدان العالم.
مريم بنت الداه، السيدة الأولى في موريتانيا، قالت بدورها إن النهوض بحقوق المرأة وتحسين وضعيتها ينبغي أن ينطلق من تمكينها من الحق في التعليم، باعتباره الرافعة الأساسية للتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي.
وأردفت السيدة الأولى في موريتانيا أن التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي مرتبطان بالتعليم، مشيرة في هذا السياق إلى وجود حوالي ثلاث مئة مليون طفلة وطفل ومراهقة ومراهق خارج المدرسة، أكثر من نصفهم إناث، كما أن أكثر من نصف عدد الأشخاص الأميين، المقدر عددهم بسبعين مليونا، أيضا إناث.
وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي ما زالت تواجه المرأة، فإن جائحة فيروس كورونا واكبتْها مؤشرات إيجابية، حيث لعبت المرأة دورا حيويا في مواجهة انعكاسات الجائحة على المستوى الصحي والاجتماعي والنفسي، بحسب مريم بنت الداه.
ونوّهت مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم بسلطة عمان، في كلمة ألقتها بتكليف من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بتخصيص الإيسيسكو عام 2021 عاما للمرأة، معتبرة أن هذه المبادرة تأتي تقديرا وتعزيزا واعترافا بما تقدمه المرأة من عطاءات متواصلة في شتى المجالات.
وأشارت إلى أن الأدوار المحورية التي تلعبها المرأة تؤكد المكانة السامية التي تحتلها في المجتمع، مبرزة أنها تشارك إلى جانب الرجل في البناء الحضاري والتنمية البشرية، وتساهم في مجال البحث العلمي والتنمية والابتكار.
وأكدت المسؤولة العمانية أنه رغم التحديات التي تواجهها المرأة، فإن هناك تقدما في تعزيز حقوقها، الأمر الذي ساهم في نشر السلام والتضامن في العالم، إضافة إلى سن التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دورهن في التخطيط ورسم السياسيات.
مستحيل المساوات بين الرجل والمرأة
لكن العدل واجب.
المرأة المسلمة ليست في حاجة إلى اي منظمة لتكريمها ومناصرتها المرأة المسلمة تعرف جيدا حقوقها وما لها وما عليها وتحمد الله على نعمة الاسلام
لايمكن مساوة المرأة مع الرجل فهما يكملان بعض فهل يقدر الرجل ان يتحمل ل 3 او 4 مرات الحمل لتسعة اشهر والرضاعة لحولين والتربية والسهر مهما عددت دور المرأة في الحياة ليومية الاسرة قليل ومن رأي تعليم المرأة جيدا لتكون ( للا مولات الدار ) تدير بيتها واسرتها تربية الاطفال تربية صالحة ولاهتمام بالعيش والمعيشة ولا تنسى نفسها بالرياضة والاطلاع بكل الامور الدينية والدنيوية ستكون سعيدة اكثر
النصف الثاني للمجتمع كفيل بتوازن مجتمع المستقبل.ولهذا تاهيله تربويا تعليميا وعلميا هم الادوات الاساسية لنجاح المجتمع.
وماتقدم سيلعب دورا حاسما في توعية الطرف الاعوج للنصف الاول من المجتمع.عند الزواج عندما تفاوض المراة بعقلانية فهي تساعد على بناء مجتمع مستقر يطمح اليه الجميع.
شمن تمكين النساء .الآن وقت تمكين الرجل الذي يعاني في صمت. النساء أصبحن يتطاولن على الرجال ولعب دور الضحية لأنها اكتسبت حريات أكثر من اللازم. تحية للمرأة التي تقدر الرجل وتتخذه سندا لها بدل منافس لها. لا بديل عن الإسلام والدور الحقيقي للمرأة التربية والعمل في مجالها فقط .
البذخ وتبذير المال في الاحتفال ماذا استفادت منه سيدة تخرج في الصباح الباكر لجمع الحطب او لبيع النعناع او لتصبين وتنظيف المنازل..ماذا افادت الايسيسكو المراة المهانة والمعنفة والمقهورة في الدول الاسلامية…
المرأة هي نصف المجتمع. فلو ركزنا على تعليمها افضل تعليم وتشغيلها وتمكينها من كل حقوقها . فإذا كان النصف الأخر شمكار او مدخن حشيش او مقرقب فلن تفيد تلك المرأة المجتمع في اي شيء. لانها سوف تتعرض للاستغلال والعنف النفسي والجسدي من نصفها الاخر . وبالتالي انا ادعو تغيير الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بالاحتفال باليوم العالمي للاشخاص في وضعية هشة اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. رجل مثقف وامرأة مثقفة افضل بكثييييير من امرأة جد مثقفة ورجل أمي ثقافيا وغير واعي.
المساواة بين الرجل والمرأة التي يريدون ان نطبقها صراحة هي تلك المساواة المأخوذة من المسلسلات التركية والافلام الاباحية وبرامج القناة الثانية وهذه المساواة ستؤدي حتما الى تعرية المرأة لا تحريرها.