الاتحاد الإفريقي يلامس قضية الصحراء المغربية .. سياقات جديدة للتسوية

من المنتظر أن تنعقد الدورة الـ 34 لمنظمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في السادس من فبراير المقبل. وهذه الدورة، التي ستكون بحضور المغرب والجزائر، ستطرح على طاولتها قضية الصحراء المغربية.
في هذا الإطار، قال حسن بلوان، محلل وخبير في العلاقات الدولية: “لا شك أن الاتحاد الأفريقي شكل مسرحا تاريخيا للصراع المغربي الجزائري حول قضية الصحراء المغربية، وتاريخ المنظمة مليء بفصول المناوشات الجزائرية ضد الوحدة الوطنية المغربية التي انتهت بخروج المغرب من هذه المنظمة القارية وإرجاع الملف إلى منظمة الأمم المتحدة”.
وأضاف بلوان أنه “بعد رجوع المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، بدأت الكفة تنقلب لصالحه مع سحب مجموعة من الدول الأفريقية اعترافها بالجمهورية المزعومة، بل وانتقال الدول الأفريقية إلى فتح قنصليات في الصحراء المغربية، في اختراق كبير حققته الدبلوماسية المغربية”.
وحسب المتحدث، ستدخل المناوشات والاستفزازات الجزائرية داخل الاتحاد الأفريقي منعطفا آخر بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، “وقد اتخذت هذه المناوشات شكل ردود فعل متشنجة، وهو ما ترجمته مجموعة من التصريحات للمسؤولين الجزائريين”.
ويرى بلوان أن الجولات المكوكية التي يقوم بها وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في هذا السياق إلى مجموعة من العواصم الأفريقية، “لم تحقق أهدافها المرجوة، سواء في مالي، أو في جنوب إفريقيا التي تعتبر حليفا استراتيجيا للجزائر”.
وذكر الخبير في العلاقات الدولية ثلاثة محددات يمكن النظر من خلالها إلى اصطدام المغرب والجزائر داخل الاتحاد الأفريقي في دورته الـ 34 المرتقبة.
أولى هذه المحددات، عودة المغرب بقوة وفعالية إلى الاتحاد وانخراطه الفعال في جميع مؤسساته، مما قطع الطريق أمام الجزائر وصنيعتها البوليساريو لترويج أطروحة الانفصال.
المحدد الثاني يتعلق بانتقال المغرب من سياسة الدفاع عن النفس إلى سياسة هجومية ترجمتها تحركات ناجعة وفعالة للدبلوماسية المغربية التي أقنعت مجموعة من الدول الأفريقية بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، والاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه من خلال فتح قنصليات وتمثيليات دبلوماسية في الأقاليم الصحراوية.
المحدد الثالث والأخير لاصطدام المغرب والجزائر خلال أشغال الدورة الـ34 للاتحاد الأفريقي، وفق تحليل الخبير حسن بلوان، مرتبط بتركيز المغرب في سياسته الأفريقية على مبدأ التعاون جنوب-جنوب ورابح-رابح، مما أعطاه مصداقية كبيرة لدى معظم الدول الأفريقية.
ينضاف إلى ذلك، يقول المصدر ذاته، أن “المغرب فتح قنوات اتصال مع الدول الأفريقية المساندة لأطروحة الانفصال، بما فيها دولة جنوب إفريقيا التي بدأت في تقييم معايير الربح والخسارة في تبنيها مواقف معادية للوحدة الترابية، خاصة بعد اقتناع دول عظمى بمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية وقابل للتطبيق”.
لنكن صريحين مع أنفسنا الإتحاد الإفريقي و أغلب دول المغرب الكبير هو مرتع و ملتقى الأفاعي السامة التي تعادي مصالح المملكة و لكن و الحمد لله أغليها دكتاتوريات و دول غير مؤثرة و تعاني الويلات و حقوق الإنسان فيها في الحضيض و لهذا على الدبلوماسية المغربية … عليها التركيز على الديموقراطيات القوية و المؤثرة على الساحة الدولية .
الله ياخد الحق في النظام الجزائري ، بسببه ضيعنا سنين من النمو و التطور
بانتقال المغرب من سياسة الدفاع عن النفس إلى سياسة هجومية
C’est à dire il faut parler de l’indépendance de la Kabily de la Twareg et les Mzab
Œil pour œil dent pour dent
سياسة الرشاوي التي انتهجها نظام العسكر الجزائري طوال عقود لشراء الأصوات داخل الاتحاد الافريقي لم تعد تجدي أمام قوة الدبلوماسية المغربية المبنية على أسس التعاون و التكامل مع إخواننا الأفارقة من منطلق رابح رابح.
بعد اعتراف امريكا بكامل سيادة المغرب على اقاليمه الجنوبية استئناف العلاقات مع اسراءيل التي لها وزن كبير في افريقيا لن تغير الجارة الشرقية اي شيءا داخل الاتحاد الافريقي فستحرم بدون ان ترى اي صدى ترحيب من معظم دوله الذين يجب ان يحلوا مشكلة الصراع الاثيوبي السوداني الذي دخل منعطفا خطيرا اما الصحراء المغربية فقد حسم امرها سنة 1975.
لماذا توجد فرنسا فقط (الحليف التقليدي) في لائحة 43 دولة تساند المغرب في الصحراء؟ وتغيب كل الدول الأوروبية،هل هو فشل ديبلوماسي أمام الديبلوماسية الجزائرية ؟