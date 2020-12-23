الاتحاد البيضاوي يهزم إيساي البنيني برباعية نظيفة

تمكن فريق الاتحاد البيضاوي من الفوز على ضيفه إيساي البنيني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، برسم ذهاب الدور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وأنهى فريق الاتحاد البيضاوي الجولة الأولى من اللقاء متفوقا بهدفين نظيفين، وقعهما كل من المدافع محسن الربجة في الدقيقة 15 عن طريق ضربة خطأ غير مباشرة، ثم الظهير الأيسر محمد بن التايك في الدقيقة 33 بعد أن تمكن من تكسير مصيدة الشرود ليرفع الكرة فوق الحارس البنيني وتستقر في الشباك.

وفي الجولة الثانية، عزز فريق الاتحاد البيضاوي تقدمه بهدفين جميلين، بواسطة كل من متوسط الميدان علي عشا في الدقيقة 59 بعد تسديدة قوية من على بعد 24 مترا سكنت معها الكرة مرمى الفريق الخصم، ثم المهاجم أيوب النبكي الذي انبرى لكرة عرضية من رجل المدافع الأيسر محمد بن التايك بضربة رأسية بديعة غالطت حارس المرمى البنيني.

وبهذه النتيجة العريضة يكون فريق الاتحاد البيضاوي قد خطا خطوة مهمة للتأهل إلى الدور القادم في انتظار لقاء الإياب الذي سيجري بعد أسبوعين في البنين.

وكان فريق الاتحاد البيضاوي قد تأهل إلى الدور 32 عقب فوزه على غامتيل الغامبي خارج القواعد بهدف نظيف، في لقاء الذهاب، قبل اعتذار الفريق الخصم عن خوض مباراة الإياب بالدار البيضاء.

وكان بطل النسخة الماضية لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فريق نهضة بركان، قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بنتيجة التعادل صفر لمثله أمام نادي تفرغ زينة الموريتاني، في المباراة التي جمعت بينهما، بعد زوال الأربعاء، على أرضية الملعب الأولمبي بنواكشوط.