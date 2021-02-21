الاتحاد البيضاوي يودع كأس الكونفدرالية الإفريقية

ودع فريق الاتحاد البيضاوي منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، رغم تغلبه على ضيفه نكانا الزامبي بهدفين لهدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم إياب الدور ال32 مكرر.

وسجل هدفي فريق الاتحاد البيضاوي محمود بنتايك (د 4) وأيمن ديراني (د 38)، فيما سجل هدف الفريق الزامبي سيمون مولينغا (د 57).

وكان فريق الاتحاد البيضاوي قد انهزم بهدفين للاشىء في لقاء الذهاب الذي دارت أطوراه على أرضية ملعب نكانا بمدينة كيتيوي بزامبيا.

يذكر أن فريق نادي الرجاء البيضاوي ضمن تأهله إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في وقت سابق من نفس اليوم، عقب فوزه على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي بضربات الترجيح (6-5) بعد أن انتهى الوقت الأصلي بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب مصطفى بن شنات بالمنستير (180 كلم جنوب تونس العاصمة).