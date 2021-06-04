الاتحاد السعودي يمدد عقد الأحمدي لموسم إضافي
هسبورت - متابعةالجمعة 4 يونيو 2021 - 04:33
أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، في بلاغ رسمي له، تمديد عقد اللاعب المغربي كريم الأحمدي لموسم كروي إضافي.
ومدد نادي الاتحاد السعودي عقد كريم الأحمدي ذي الـ 36 عاما، بعد أن كان سينتهي ارتباط الطرفين في 30 يونيو الجاري، ليمدد إلى غاية صيف 2022.
ويدخل كريم الأحمدي موسمه الرابع بقميص الفريق السعودي بعد تمديد عقده لموسم إضافي.
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