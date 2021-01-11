الاحتفال بـ"عيد ميلاد" يسقط أشخاصا في قبضة الأمن

أوقفت مصالح الأمن، مساء الأحد، أكثر من 20 شخصا، من بينهم صاحب مقهى ومسيره، يشتبه بتورطهم في تنظيم احتفال بعيد ميلاد صديقتهم بإحدى المقاهي في مقاطعة المنارة بمراكش.

وتم التدخل بعدما توصلت السلطة المحلية بإخبارية تفيد بأن أشخاصا يحتفلون بعيد ميلاد صديقتهم داخل مقهى في شارع الداخلة.

وعلى إثر ذلك، اتصلت السلطة المحلية بعناصر الدائرة الأمنية الـ11 بملحقة الحي الحسني في مقاطعة المنارة، التي ضبطت المشاركين في هذا الاحتفال متلبسين بخرق القوانين الخاصة بحالة الطوارئ الصحية.

وبتنسيق مع النيابة العامة، وضع الأشخاص المعنيون رهن تدابير الحراسة النظرية بعد تحرير محاضر قانونية لهم.