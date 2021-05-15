الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في عائلة واحدة

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في عائلة واحدة
صورة: أ.ف.ب
السبت 15 ماي 2021 - 09:31

استُشهد عشرة من أفراد عائلة فلسطينية واحدة جرّاء ضربة جوية إسرائيلية استهدفت غرب غزة صباح السبت، وفق ما أفاد مسعفون في القطاع الفلسطيني.

وقتل ثمانية أطفال وامرأتان جميعهم من عائلة أبو حطب، جراء انهيار مبنى من ثلاثة طوابق في مخيم الشاطئ للاجئين بعد ضربة إسرائيلية، وفق ما أفادت مصادر طبية.

وأضافت المصادر أنه “يجري البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل الذي استهدف فجر اليوم”.

وقال محمد أبو حطب والد الأطفال الثمانية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة إن الأطفال “كانوا آمنين في منزلهم ولا يحملون سلاحا ولم يطلقوا صواريخ”.

وتابع أن الأطفال قتلوا “فيما كانوا يرتدون ملابسهم الجديدة بمناسبة عيد الفطر”.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان: “ارتكب الاحتلال فجر اليوم مجزرة بشعة في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وذلك امتدادًا لمجازره التي نفذها في مناطق مختلفة من القطاع، والتي تؤكد عجز العدو وفشله، بل وحجم المأزق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة ومفاجآت رجالها الأوفياء”.

أطفال إسرائيل عائلة واحدة مجزرة

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‫تعليقات الزوار

3
  • محمدين
    السبت 15 ماي 2021 - 09:42

    تاريخ من المجازر لا تنتهي ابتداء من دير ياسين وليس انتهاء بمجزرة الشاطيء وبلادنا تمضي في التطبيع مع كيان أقام دولته على جماجم المسلمين ومن بينها جماجم المغاربة الذين قاتلوا في فلسطين.. ولكن في كل مجزرة يقترب نهاية أجل هذه الدولة المجرمة والارهابية

    11
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  • كلنا فلسطين
    السبت 15 ماي 2021 - 09:43

    اللهم أصلح حال الأمة حتى تعود لهيبتها وتنفض عنها غبار الذل والهوان وتنتقم لكل الشهداء.

    9
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  • ملاحظ
    السبت 15 ماي 2021 - 09:45

    السي اسماعيل أمن لنفسه مخبئا يقيه صواريخ العدو تاركا بقية الشعب في مرمى العدو

    -9
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