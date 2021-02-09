الاختطاف والمطالبة بفدية يورطان خمسة أشخاص

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تمكنت، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الثلاثاء، من توقيف خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن المعلومات الأولية للبحث أفادت بأن المشتبه فيها قامت باستدراج الضحية من الفندق الذي كان يقيم به بدعوى استئجار شقة مفروشة منخفضة التكلفة، قبل أن يعمد باقي المشتبه فيهم إلى تعريضه للعنف والاحتجاز بالشقة المفترضة وتصويره رفقة صفائح من مخدر الشيرا في شريط فيديو يتضمن اعترافاته القسرية بالسطو على أطنان من المخدرات، وذلك لتعريضه للابتزاز.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث أوضحت أن المشتبه فيهم طالبوا الضحية بمبلغ 500 مليون سنتيم كفدية يتم إيداعها بأحد البنوك الأجنبية، قبل أن يكتفوا باستلام وسحب مبلغ أربعة ملايين سنتيم تم إرسالها لفائدتهم عبر وكالة لتحويل الأموال.

وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش والحجز مكنت من العثور بحوزة اثنين من المشتبه فيهم على مبالغ مالية يشتبه في كونها جزء من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز صاعق كهربائي تم استخدامه في تعنيف الضحية خلال عملية احتجازه.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين سواء في التحريض على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية أو المساهمين في اقتراف عناصرها.