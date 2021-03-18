الارتشاء يجر شرطيين إلى الإيقاف في السراغنة

الارتشاء يجر شرطيين إلى الإيقاف في السراغنة
صورة: و.م.ع
الخميس 18 مارس 2021 - 14:01

فتحت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة بحثا قضائيا للتحقق من أفعال إجرامية منسوبة إلى موظفي شرطة، برتبة ضابط أمن وضابط أمن ممتاز، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالرشوة.

وجاء هذا البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بشأن بلاغ تقدم به شخص متورط في حادث سير مقرون بالسكْر، يدعي فيه أن الموظفين المعنيين طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته في معالجة ملف هذه الواقعة.

وعلى إثر هذه الشكاية، وضعت شرطة السراغنة كمينا للمشتبه فيهما، انتهى بضبطهما متلبسين بتسلم مبلغ مالي على سبيل رشوة.

وتم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المعنيين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في هذه القضية، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المشتبه فيهما، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.

الرشوة الشرطة القضائية قلعة السراغنة موظفي شرطة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • أمازيغي باعمراني
    الخميس 18 مارس 2021 - 14:13

    لا يزال جهاز الأمن (شرطة ، درك ، جمارك )ممتلئ بهؤلاء المرتشون والمبتزون للمغاربة ، على المسؤولين الإطاحة بكل فاسد سواءا كان برتبة صغيرة أو كبيرة تحياتي لكل الصالحين في هذا القطاع.

    13
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حصيلة مائة يوم مائة مدينة
الأربعاء 17 مارس 2021 - 20:26

حصيلة مائة يوم مائة مدينة

صوت وصورة
بين العزلة والعطش
الأربعاء 17 مارس 2021 - 17:34

بين العزلة والعطش

صوت وصورة
مناورات مصافحة البرق
الأربعاء 17 مارس 2021 - 16:41

مناورات مصافحة البرق

صوت وصورة
كورونا والتعليم في كيبيك
الأربعاء 17 مارس 2021 - 15:32

كورونا والتعليم في كيبيك

صوت وصورة
فرص مرضى سرطان الدماغ
الأربعاء 17 مارس 2021 - 14:18

فرص مرضى سرطان الدماغ

صوت وصورة
اتفاقية السكك الحديدية والمتاحف
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 21:22

اتفاقية السكك الحديدية والمتاحف