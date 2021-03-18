الارتشاء يجر شرطيين إلى الإيقاف في السراغنة

فتحت الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة بحثا قضائيا للتحقق من أفعال إجرامية منسوبة إلى موظفي شرطة، برتبة ضابط أمن وضابط أمن ممتاز، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالرشوة.

وجاء هذا البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بشأن بلاغ تقدم به شخص متورط في حادث سير مقرون بالسكْر، يدعي فيه أن الموظفين المعنيين طلبا منه مبلغا ماليا مقابل التدخل لفائدته في معالجة ملف هذه الواقعة.

وعلى إثر هذه الشكاية، وضعت شرطة السراغنة كمينا للمشتبه فيهما، انتهى بضبطهما متلبسين بتسلم مبلغ مالي على سبيل رشوة.

وتم الاحتفاظ بموظفي الشرطة المعنيين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في هذه القضية، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المشتبه فيهما، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة.