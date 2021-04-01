الاستئناف يؤيد حبس مسؤول في ولاية مراكش

الاستئناف يؤيد حبس مسؤول في ولاية مراكش
صورة: هسبريس
الخميس 1 أبريل 2021 - 22:12

أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، الحكم القضائي الابتدائي الذي أدين به “ع.ع”، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق الأسبق بولاية جهة مراكش أسفي.

وسبق للغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف أن أدانت، خلال شهر يناير من السنة الماضية، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة عاصمة النخيل بـ6 سنوات سجنا نافذا، وبتعويض مالي قدره 50 ألف درهم، و120 ألف درهم لفائدة المشتكي، فضلا عن درهم رمزي لجمعية “ترانسبارني المغرب”.

ويأتي هذا الحكم إثر متابعة النيابة العامة المختصة “ع. ع”، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة مراكش، بتهمة تلقي رشوة مقابل تسهيل تمكين مؤسسة فندقية من رخصة.

يذكر أن توقيف “ع.ع” جاء إثر شكاية تقدم بها مالك سلسلة فنادق بـ”عاصمة النخيل”، مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة، بعد تعرضه للابتزاز وطلب رشوة.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة مراكش المذكور عاصر عددا كبيرا من ولاة جهة مراكش تانسيفت سابقا وأسفي حاليا، وتم التمديد له مرتين، بعدما بلغ سن التقاعد.

رشوة غرفة جرائم الأموال محكمة الاستئناف بمراكش ولاية جهة مراكش أسفي

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‫تعليقات الزوار

3
  • أمين
    الخميس 1 أبريل 2021 - 22:03

    المزيد المزيد المزيد ورحم الله كل قاض عادل

    9
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  • [email protected]
    الخميس 1 أبريل 2021 - 22:25

    اول مرة نسمع دولة عملة شي حاجة مفيدة

    7
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  • الحق لايعلى عليه
    الخميس 1 أبريل 2021 - 22:43

    الحمد لله لي القضاء باقي نزيه وفيه الشرفاء والنبلاء برجاحة عقلهم وحنكتهم وتجربثهم المهنية كقاضي الجديدة الملقب ب بولحية رحمه الله كان لايخشى لو مة لا ئم فاللهم لك الحمد ملي باقي بصيص من الامل فالقضاء والشرطة وياربي يتحاسبو لي نهبو خير البلاد والعباد خلاونا كنعيشو الفقر والحاجة

    4
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