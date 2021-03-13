الاستعمالات الطبية للقنب الهندي

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تعليقات الزوار8
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و له منافع اخرى من قبيل إطالة العمر و تبيييض الاسنان كما يكثر من هرمونات الدكاء و الأهم انه يوصل الإنسان الى مبتغاه و هو الجنة..الله يعطينا وجهكم
في المغرب كا نسميوه الكيف ولكن شي وحدين كاي فضلو ينباطحو لمشارقة او خدمو كلمة ماشي من اللغة المغربية الدارجة، واش حتا هاد القنب الهندي كانو قولوها قريش؟
ايه ايه واجي مكيداويش سياستكم المريضة
الآن ظهر الباحثون والأطباء والعلماء في التحليل المجهري للقنب الهندي ونحن نستهلك كل ما يأتي من خارج بلادنا من أدوية و و و و و إذا لم تستحي فقل ما شئت
انا مواطن مغربي قررت تاسيس شركة لبيع الشيرا المغربية بما انني انحذر من مدينة تطوان. ولسبب البطالة. فاهل الشمال هم من لهم الحق الاول ببع المنتوج لسبب توفرهم على ظهير شريف من قبل ملك المغرب محمد الخامس انذاك. وشكرا
الاستعمالات الطبية لنبتة الكيف يمكن ان يستفيد منها المزارع والمنتج والعامل والمريض والمجتمع لكن في دولة المؤسسات والحق والقانون والقضاء المستقل وليس في بلد السيبة والفوضى وتحكم رموز الفساد السياسي والسلطوي الذين سيحتكرون الارباح لا محالة.
فسيكون الامر كما هو الحال في بلد كلومبيا حيث المافيا والعنف وحياة الرعب بين المواطنين وظروف التسيب وخروج الامور عن السيطرة لعدم وجود دولة تلعب دورها في الضبط والانضباط هذا شيء موكد الوقوع !!
كل شيئ خلقه الله إلا وله دور في الحيات، العلماء قالو فيه فوائد طبية، هاذا شيء جميل أولا حنا كيعجبن غير نستوردو أبسط الأشياء من الخارج خسنا نعرفو بلي هاد النبتة لنعم علينا الله بها رها مرضات شي قوم حاسدينا حتى على الكيف
الكل متعلق بشهادة طبية أو وصفة طبيب.
كيف يمكن الحصول على إحداهما.