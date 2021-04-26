الاستفادة من التلقيح تشمل ما بين 55 و60 سنة

الاستفادة من التلقيح تشمل ما بين 55 و60 سنة
صورة: أرشيف
الإثنين 26 أبريل 2021 - 10:19

أعلنت وزارة الصحة أنها قررت، ابتداء من يوم الثلاثاء، توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 و60 سنة.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، بأن عملية توسيع الاستفادة تندرج في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد، داعية كافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة إلى مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية؛ وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma، للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس؛ للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس، خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة بالبلاد.

التدابير الوقائية التلقيح كورونا المستجد وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

5
  • N.H
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 10:28

    باركين كتقتلو في عباد الله و التسبب لهم في أمراض مزمنة كانو في غنا عنها و السبب هذا اللقاح المشؤوم و الطامة الكبرى أنكم لا تعلنو عن العدد المتوفى أو الذي ظهرت عليه أمراض بسبب اللقاح أنا شخصيا أعرف العديد من الناس ضحايا هذا اللقاح،أصبحت أرواح المغاربة رخيصة إلى هذه الدرجة

    -41
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  • الشريف
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 10:39

    يجب التركيز على المناطق اللي فيها الاصابات اكثيرة.المدن اللي ما فيها والوا اعلاش انضيعوا فيها اللقاح .يجب التركيز على المناطق الاقتصادية والسياحية لإعادة عجلت الاقتصاد الى الدوران .والله ايعاون سيدنا والغيورين اعلى الوطن لولاهم لما حصلنا على جرعة لقاح واحدة .

    30
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  • Vacciné
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 10:45

    نريد جوابا صريحا و شرحا علميا عن الأسئلة التالية من فضلكم
    بعد تلقي الجرعات المعلومه هل نكون قد اكتسبنا المناعة الفردية التي تحمينا نحن كأفراد ملقحين من جميع السلالات و بأي نسبة؟؟
    أم يجب علينا إجراء تحليلة سيرولوجية للتأكد من ذاك؟ و في حالة ايجابية التحليلة هل سنكون مطمءنين 100/100؟؟؟؟

    7
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  • محمد بلحسن
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 10:47

    شكرا وزارة الصحة التي جعلت هذا اليوم 26 أبريل جميل بتوفير لقاح لشريكة حياتي زوجتي العزيزة في يوم ميلادي ال 62 !!
    شكرا هسبريس على البحث عن الخبر وتأكيد صحته عبر مصادق موثوقة ونشره وتوفير لي هذه المساحة التي تسع ل 1000 حرف لتقديم هذا التعليق.
    لولا الصحافة لعشت 21 سنة الأخيرة في التعاسة والانهيار التدريجي بسبب ظلم كبير له علاقة بتحطيم مسيرتي المهنية في تدبير الصفقات العمومية من طرف ناهبي المال العام أو من طرف عشرات كلهم سذج لا يرغبون أو غير قادرون على إكتشاف والاعتراف أنهم إرتكبوا أخطاء مهنية كانت وراء هدر ما لا يقل على 50.000.000 درهم من صفقة عمومية واحدة كانت قد أبرمت، بعد مفاوضات دامت في عهد المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه 419 يوم، مع مجموعة مكونة من 3 مقاولات اثنتان إسبانيتان كبيرتان والثالثة مغربية متوسطة محضوضة أن تتعلم وتكتسب مهارات بجوار شركات خبيرة في بناء قناطر والطرق السيارة.
    جملة قصيرة أخيرة: أعتبر المتهمين سذج كانت تنقصهم الخبرة المهنية بدل تصنيفهم في خانة لصوص المال العام.
    شكرا هسبريس.

    -9
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  • البوعناني
    الإثنين 26 أبريل 2021 - 11:07

    الى المعلق 3 الى اتلقحتي احمد الله او شكرو راك محصن لكان ما كان اللقاح نافع لكان ابريطانيا والماريكان ما حلوش الاقتصاد انتاعهم واليوم الاتحاد الاوروبي كيرحب باي شخص ملقح في الاراضي انتاعوا .يعني اللقاح فعال غير اتهنا.

    7
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