الاستفادة من التلقيح تشمل ما بين 55 و60 سنة

أعلنت وزارة الصحة أنها قررت، ابتداء من يوم الثلاثاء، توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 و60 سنة.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، بأن عملية توسيع الاستفادة تندرج في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد، داعية كافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة إلى مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية؛ وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma، للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس؛ للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس، خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة بالبلاد.