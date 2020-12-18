الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يسلّط الأضواء على سبتة ومليلية‬

منذ اعتراف أمريكا بمغربيّة الصّحراء والأوساط الإسبّانية تنسجُ مآلات هذا الاتّفاق وتأثيراته المحتملة على وزن مدريد في المنطقة ومصالحها الإستراتيجية، وكذا علاقتها مع الرّباط، إذ ترى في الدّعم الأمريكي تهديداً حقيقياً قد يجعلها لاعباً ثانوياً في الصّحراء، لاسيّما مع دخول فواعل جديدة في ساحة التّجاذبات الإقليمية.
واعترف الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب في آخر أيّام ولايته بسيادة المغرب على الصّحراء، وبعد فترة وجيزة، أعلنت الحكومة الإسبانية تأجيل الاجتماع رفيع المستوى الذي كان سيعقده البلدان في 17 دجنبر بالعاصمة المغربية، وهو أول لقاء ثنائي يجمع مدريد والرّباط منذ أكثر من خمس سنوات.
وتتخوّف الأوساط الإسبانية من أن يتحوّل الموقف الأمريكي في الصّحراء إلى ورقة ضغط تلوّح بها الرّباط في قضايا إستراتيجية، تبقى أهمها الحدود البحرية ووضعية سبتة ومليلية المحتلتين، اللتين مازالت تراهن عليهما المملكة لتحقيق إقلاع اقتصادي في منطقة الشّمال.
ويبرز هذا التّخوف في تحليلات بعض الباحثين الإسبان، الذين يحاولون ربط الاعتراف الأمريكي الأخير بمغربية الصّحراء بالوضع الدّاخلي في إسبانيا، ومحاولة المملكة استغلال هذه الظّرفية “الحرجة” للذّهاب بعيداً في مطالبها الإستراتيجية. وقال فرنانديز منديز، الباحث في معهد إلكانو الملكي، لـEFE: “اعتراف ترامب أحادي الجانب، بعيداً عن منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن”.
وقال الباحث في معهد Elcano Royal إن “القرار الأمريكي الجديد يمكن أن يؤثّر أيضًا على إسبانيا، وهو قرارٌ ستكون له تداعيات إقليمية خطيرة”، مبرزاً أنّه “قد يؤثر على المطالبات الإقليمية للمغرب بشأن مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيين المتمتعتين بالحكم الذاتي – وكلاهما في شمال إفريقيا”، وزاد: “إذا تحدثنا واقعياً فهذا شيء يجب أخذه بعين الاعتبار”.
وقد يستغلّ المغرب الوضع الدّاخلي في إسبانيا لفرض وجهة نظره على مدريد، بينما تدرك إسبانيا أهمية وجود علاقات جيدة مع المغرب. وأوضح المحلّل ذاته: “هناك العديد من القضايا المشتركة في هذه العلاقات والتعاون والاقتصاد الخ… إسبانيا هي الشريك الاقتصادي الرّئيسي للمغرب منذ بضع سنوات”.
وأكد الخبير أيضا أنه “سيكون من الضروري معرفة ما ستفعله دول الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد”، مضيفاً: “ستكون هناك مواقف متضاربة داخل الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير على أساس فكرة عدم وضع سوابق يمكن أن تؤدي إلى استخدام القوة من قبل بعض الدّول للحصول على الأراضي المتنازع عليها، ومن ثم الاعتراف بها من قبل القوى الدولية”.
وفي رسالة على “تويتر”، رحّب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الإسباني جوزيب بوريل، “بالخطوات المهمة في العلاقات بين إسرائيل والمغرب”، مردفا: “هذا من شأنه تعزيز تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، بما يسهم في جهود السلام في الشرق الأوسط”.
بعد هدا الإعتراف إرتبكت العديد من الدول التي لديها مصالح في المغرب …لا يهمهم إلا مصالحهم
الاستراتيجية التي ينتجهجها المغرب فيما يخص المدينتين المحتلتين صائبة و ذكية حيث لا ندفع ثمنا كبيرا بينما اسبانيا تتكبد خسائر اقتصادية فادحة وبدون احراج. حلف الناتو هاذ الذكاء للسياسيين المغاربة سيجنون ثمنه في غضون السنوات القليلة القادمة
الان يجب التركيز على الصحراء كل شيئ باوانيه حاجة بحاجة انشاء الله
رويدا رويدا ننهي صراع الصحراء ثم اشياء اخرا ولا شيء يأتي دفعة واحدة تمهلو على أنفسكم بهده التصرفات تخلقو اعداء جدد ولا تستهينو بأحد خليو الحجرة عل النمل حتى نخرج من السدر ثم عاد نلتقطو النبق كم انثم اغبياء
لبغيتو سبتة و مليلية خصكم ديرو تطبيع مع العفاريت و الجن و شوف تشوف،وخا يعطيوكم العالم كلو و بثروات ديالو مغدي تبان حتى حاجا على هذا الشعب المقهور المدلول من طرف اللا نظام الفاسد
‘ Elgoberno de Madrid save que Ceuta y Mellia estan Marroquis por eso quiere tapar la historia con algunas palavra de m* tudos los Marroquis estan por loberacion de Ceuta y Mellia Mañana los Españoles sw van a vulver para Iberia y dejan Ceuta y Mellimam por los Citadanos Marroquis la verdad mo se tapa de palavra
اسبانيا تستفز المملكة المغربية بورقة الصحراء المغربية والطاولة قد تقلبت عليها واتمنى من المسؤولين الاسبان ان يغيروا اراءهم اتجاه المغرب لان السياسة الدولية قد تغيرت والمغرب لا يهاجم اي احد بل يرتب اوراقه في ترسيم حدوده البحرية وطرد المرتزقة والانفصاليين من اقاليم اراضيه الجنوبية.
غير ابلمهل كيتكال بودنجال الخطوة القادمة انشاء الله هي انه سيكون هناك ممر تحت الماء يربط بين المغرب و اوروبا وسيثم تشييده قريبا لان الدراسات كانت قد بدات فيه منذ عهد الحسن الثاني وبعدها سيكون دخول المغرب الى الاتحاد الاوروبي وستفتح الحدود نهاىيا مع اوروبا .المغرب بلد الانفتاح والسلام وليس من دعات الحروب والعالم اليوم تغير ولغة الاقتصاد هي اللتي تحكم القرارات السياسية وليس لغة العنف والاسترزاق .
بالطبع اسبانيا شعرت بسحب بساط الصحراء من أقدامها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. .كانت تأوي وتستقبل فوق ترابها مرتزقة البوليزاريو وعناصر عسكرية جزائرية.. والغرض هو تصريحات معارضة لمغربية الصحراء ، بل وقبول مضاهرات معادية للمغرب من طرف البوليزاريو.. كانت هذه الأفعال المتعمدة ترمي إلى الضخط على المغرب ، لانشغاله بمشكل الصحراء دون غيره ..الان اصبح دور اسبانيا هامشي ،لأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وعدة دول اخرى ستقوم باستثمارات ضخمة في الصحراء المغربية… بل وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء قاعدة عسكرية في الصحراء المغربية للحفاظ على المشاريع الاستثمارية المزمع خلقها في المنطقة ..ولعل تصريح وزيرة الخارجية الإسبانية انتقدت فيه قرار الرئيس دونالد ترامب بمغربية الصحراء المغربية يصب في هذا الاتجاه .. والواقع أن دور اسبانيا والجزاءر وجنوب أفريقيا في الصحراء المغربية قد انتهى ، لأن الأمور حسمها قرار الرءيس ترامب….
سنتحول إلى ” ميركان ”
سنصبح الولاية 52 لأمريكا
في إفريقيا
جميع المشاكل ستحل
مشكل الصحراء إنتهي
الصحراء مغربية. 100%
مشكل سبتة ومليلية سيحل لا حقا
مشكل جزر الخالدات سيحل لا حقا
مشكل الصحراء الشرقية و تندوف سيحل لا حقا
جميع المشاكل حلت بين عشية وضحاها
سنة 2020 كلها حلول و غرائب
أمريكا قادمة لإفريقيا من بوابة المغرب للقضاء على
التمدد الصيني .
أمريكا ستسكن في المغرب لحراسة تحركات الصين
إنتهي المغرب من نزع مسمار جحا الذي تدقه إسبانيا والجزائر كما حاول المغرب إقتلاعه والحمد لله سيتفرغ لإسترجاع الجزر المستعمرة والمديؤنتين المحتلتين من طرف إسبانيا والأراضي الشرقية المحتلة من طرف الجزائر وجب على الساسة التفكير في استرجاع جميع أجزاء المغرب المحتلة هذا هو الهدف إن شاء الله.
يقال انه ” بالمهل يتكل بودنجال “…..واحنا بالمهل ترجع الامور الى اصلها..واللي زربوا ماتوا…ولا زربة على صلاح….والفاهم يفهم…..وحدة ..وحدة..او لباص طويل…والهدف يكون ان شاء الله.احنا اصحاب لعقل..
لا تخافون…لن يطالب الحكام بالسليبتين..فمقارعة الجزائر ليس هي اسبانيا..والخوف على الكرسي اَضمن واهم…
على المغرب ان يشد الخناق على سبتة و مليلية ، لان الاسبان اصبحوا يلعبون مع العسكر الجزائري لفتح القنوات بين مليلية و ميناء وهران .
العسكر الجزائري لم يتنيه الانهزام في جنوب المغرب و الان يتوجه الى شماله !
اسبانيا التي تعتبر نفسها ديمقراطية و حكومة يسارية و تقدمية ، لو كانت لها مبادئ لغادرت سبتة و مليلية المستعمرتين
لو كان لاسبانيا مبادئ لاحترمت قرارات كاتالونيا في استفتائها بدل الاهتمام بتقرير مصير البوزبال .
اسبانيا تعتبر الشريك الاول للمغرب ، اما تلتزم باحترام مصالح المغرب او تبحث عن شريك اخر !
تعداد السمك مجانا في شواطئ المغرب مقابل يد عاملة رخيصة في حقولها !
على الديبلوماسية المغربية ان تكون حازمة مع اسبانيا
الان اصبحت قوة امريكية ترسم خريطة البحر المتوسط
سبتة مليلية مغربيتين ويعامل فيهما المهاجرون المغاربة كالكلاب عند العبور بالله عليكم أين هي الديبلوماسية التي تتحججون بها وأين هي القوة العسكرية الاسد إذا كان مبتور الرجلين تلعب عليه الضباع
لنكن واقعيين التطبيع مع إسرائيل هو في صالحها وما للمغرب إلا الفتات ياما كنا نبكي ونحذركم مما سيقع للمغرب من قبل الصديق قبل العدو ولكن مع الاسف كان يحكمنا من ليس لهم ضمير والان غرقنا في الديون والمشاكل الحدودية وربما سنمحى من على خرائط العالم
يقول المثل الامازيغي //يات س يات // يعني واحدة واحدة // عندما نطوي ملف الصححراء انذاك نتجه صوب الصحراء الشرقية ومن ثم سبتة ومليلية ان شاء الله
ربما نسلم ونجزم بان سبتة ومليلية هي قضية لم يحن الوقت بعد للمطالبة بهما، لان المشكل المصطنع بالصحراء اخد منا جهدا جهيدا، ورغم اننا نتحكم في الأرض الا انه لازال قائما، نحن الان وبسياستنا الناعمة في الاتجاه الصحيح وخطوات اخري ستأتي بحول الله لاننا اصحاب حق، ولهدا افهم الان لمادا الجزائر واسبانيا متخوفتان، الاولي تدعي بان خطرا يحدق بحدودها وهي تعي جيدا ماتقول وتعرف ان مناطق من الصحراء الشرقية (تندوف، حاسي البيضاء…) كانت مناطق مغرببة حيزت من طرف المستعمر الفرنسي لانها غنية بالمعادن، وااتانية متخوفة مم التقارب الامريكي المغربي، وهاته رسالة الي الاجيال القادمة، سيروا علي نفس الخطي، لا نظلم احدا، لا نسب احدا، لكن في نفس الوقت لا نسمح لاحد بان يظلمنا، كما اننا نطالب بحقوقنا بكل حكمة وهدوء واعلموا ان الحق يعلو ولا يعلي عليه، وماضاع حق وراءه طالب، هاته امانة في عنوق المغاربة كبار كانوا ام صغارا، اجدادنا عرفوا بالنضال ومشهود لهم بالعزة، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، صدق الله العظيم وجمعة مباركة.
C’est le temps idéal pour demander de récupérer tous les terres occupée par les espagnoles par se que on n’a le droit légitime et n’importe comment sa reste des territoires marocain à 100% .
من التهور البحث عن صراع اخر في الشمال اي مع جارتنا اسبانيا . تلك الجاره تستحمل فوق اراضيها ما يناهز المليون مغربي . وقد يحدث ما حدث مع الجزائر ويتكرر نفس سيناريو ١٩٧٥
اضيف الى ذالك ان ساكنه مليليه وسبته مسيحيين مسلمون يهود وهنود يرفضون بشده تغيير الوضع السياسي للمدينتين .النسبه قد تصل ١٠٠/١٠٠ من الذين يريدون بقاء المدينتين تحت السياده الاسبانيه.
إسبانيا الصليبية هي العدو الحقيقي للمملكة الشريفة، لن ننسى اهانتها لجنودنا لجزيرة ليلى
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المغرب ماخوص غير يرجع صحراء خاصوا حتى مليلة و سبتة و زيد عليها حتى جزر الكناري، غير الخريطة فيها ماقيل و دل، اسبانيا راهنت على بقاء ملف صحراء معلق، لأن سوف تصبح متخوفة من ان توسع المغرب مطالبه في المستقبل و تطالب بالسبتة و مليلة، أمريكا باعترافها بصحراء أصبح هناك ضغط كبير على ما يسمون نفسهم أصدقاء المغرب و البداية ستكون يوم الاتنين المقبل
شيء جميل ان نسترجع سبتة مليلية الكناري ونسافر بدون فيزا .متى يتحقق هذا الحلم. اما من يسافر عندهم فلا يهمه الأمر .
(لو كان نجح ترامب في الانتخابات لساهم شيئا فشيئا كرئيس قوة عظمى في العالم إلى جانب ملكنا المحبوب في استرجاع سبتة و مليلية إلى حظيرة الوطن ) …..الخير قادم بحول الله و نحن متفائلون بمستقبل زاهر لن نشعر بنشوته حقيقة الا حينما يعود على بلدنا و شبابنا العاطل و فقرائنا المحرومين بالرفاهية والنماء من خلال المشاريع المسطرة و الإستثمارات الموعودة بحول الله
نفس الخطة التي نهجتها الجزائر بالهجوم على المغرب في صحرائه وهي في العمق تدافع عن تندوف خوفا من مطالبة المغرب استرجاعها وضمها إلى الوطن الأم، إسبانيا كذلك تفعل لإبعاد مطالبة المغرب باسترجاع سبتة ومليلية وبعض الجزر المستعمرة من طرف إسبانيا.
لن تنسينا الصحراء في باقي أراضي المغرب.
Pour Sebta ,Melilia et le Sahara de l est il faut attendre au deuxième mandat de Trump en 2004 et la conclusion final du dossier de Palestine……….
عقلية الاسبان تتطبعها دوما تاريخيا عبر مرور الأجيال الخوف و التخوف من المغرب عامة و المغربي خاصة بعقدة المورو و الكريستيانو فالاسبان لا يرتاح لهم البال أمام كل ما يأتي من المغرب و المغاربة وهذه طبيعتهم لابد الأخذ بها و بالتالي تراهم ينسبون إلى أي موقف سيادي مغربي للدفاع عن ما يعتبره مصالحه بالابتزاز و استغلال ظروف ضعف وضعيتهم السياسية لدى على الدبلوماسية المغربية أخذ الحذر و كل الحذر في التعامل مع الاسبان الذين لا يهمهم من المغرب سوى الصيد البحري و الهجرة الغير الشرعية و إثبات ذاتهم أمام المغرب لنيل ثقة الناخب الإسباني
Le Sahara occidental figure sur la liste des territoires non autonomes selon l’Organisation des Nations unies c’est n’est pas le cas pour les deux villes espagnoles. si on suit ce raisonnement boiteux, tu peux aussi réclamer les îles canaris. au final, C’est aux habitants de Ceuta et Melila de décider (Droit d’autodétermination) et c’est invraisemblable qu’ils choisissent de rejoindre le Maroc
على إسبانية تسليم جميع المحتلة لديها للمغرب،
هدف الواحد ﻷساسي الذي يجب على سبانية أن تلتزم به هو منصارت الوحدة ترابية للمملكة المغربية، و هذا حتي على كل ﻹتحاد ﻻوروبي! كل مصالح المغرب يجب ان تحترم.
حتى أحنا لدينا أحزاب سيطلبون باسبتة ومليلية وحتى الجزر الخاليدات. وممكن أن نطالب حتى باﻷندلوس. لدينا تاريخ.
على إسبانية ﻹعترف بلوقيع المغربي أتاريخي، نعام لشركة ﻹسترتجية في كل مجالات مختلفة؛ لكن على أحزابها أن تكف الكف عن مؤازرة ﻹنفصاليين واحترام تام بين البلدين و عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لكل من البلدان.
إن أرادت الزر ألخالدات إشتقﻻلها من سيبانية فعليها ﻹنضمام إلى المغرب مع العلم ان هذه الجزر كانت عبر تاريخ ضمن المغرب أنظر الى تاريخ المغرب وجغرافياته القديمة.
سبتة ومليلية وجزر الخالدات أراضي مغربية.
الإسبان طردوا أجدادنا من إسبانيا
بعد 800 سنة .
الحل سهل هم طردونا من أرضهم
ونحن سنطردهم من جزر الخالدات و سبتة ومليلية
السبيولي بورقعة يخاف من الإنجليزي
لأني يحتل جبل طارق .
ويفرعن على المغربي
الميركان سيحل لنا المشكل
إنتضر يا بورقعة .
انا افضل التركيز على الصحراء المغربية و تنمية اقاليمنا الجنوبية و تشجيع موريطانيا على اتخاد قرار اجابي لصالحها و لصالح المغرب و لصالح المنطقة باكملها وبعد ذلك البدء في النبش في الماضي لاسترجاع تندوف و حسي مسعود لتصبح الورقتان الجديدتان للضغط على مدريد اما الورقة او سبتة و مليلية المنعزلتين مستقبلا. هدا مجرد رءي و قد اكون مخطءا
الاعتراف ما هي إلا أكذوبة من رئيس فاشل مطرود وما هي إلا لصالح إسرائيل والإدارة الحديد بدأت تلوح بالعكس. فهذا ما عنده أي قيمة إلا الى الحكومة المهرولة
اسبانيا عندها كلام ثاني صريح وواضح والى الصميم وفي عقر الدار. اشجع وأقوى من هذا الكلام لا يوجد حتى وزير الخارجية ترتبك وأخرها في وجهه بصمت تام
المدينتين اامحتلتين سوف تتحرى عندما يتوقف النفاق والظلم ويكون جيس الذي يخدم البلد بمعنى الكلمة
بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفهما كل من سبتة ومليلية المغربيتان عسكر الجزائر تريد فتح خط مباشر بحري للمدينتين هذا يدل على كرههم للمغرب لاكن المغرب فطن جيداً لمخططات الجارة في جميع الاتجاهات الصحراء مغربية و سبتة ومليلية كذلك وسنطالب عما قريب باسترجاع الصحراء الشرقية تسناونا هاحنا جايين..
الخوض مع إسبانيا حول سبته ومليلة يختلف إسبانيا هي الإتحاد الأوروبي إسبانيا ليست دولة عربية كالجزائر الغرب بشكل عام عندما تواجد خلافات بين الدول العربية بما ينحاز إلى طرف بحسب المصالح وهي الأهم بالنسبة لهم ،أما إذا تعلق الأمر بدولة من دولهم يضربونك ضربة رجل واحد ، نظام الحكم في المغرب هو هدفهم في حالة المس أو المواجهة مع إسبانيا وكما هو معروف في الأنظمة العربية الحفاظ علي الكرسي اهم من الحفاظ على الشعب واراضية المقدسة.