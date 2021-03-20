الامتعاض يرافق قرار وزارة الصحة توقيف تلقيح أطر ضد "كوفيد 19"

الامتعاض يرافق قرار وزارة الصحة توقيف تلقيح أطر ضد "كوفيد 19"
صورة: و.م.ع
السبت 20 مارس 2021 - 11:00

قررت وزارة الصحة، بداية الأسبوع الجاري، توقيف تلقيح الأطر الصحية التي لم تتلق بعدُ الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

وقال حمزة إبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن “هذا القرار لم يستسغه العديد من المهنيين، خاصة الذين لم يتلقوا إلى حد الآن الجرعة الأولى؛ إما لعدم استيفائهم مدة شهر ونصف شهر الضرورية للمصابين بالفيروس، أو لتقاعسهم في وقت من الأوقات، أو لعدم ملاءمة ظروفهم المهنية والاجتماعية للاستفادة من اللقاح”.

وحسب تصريح المسؤول النقابي ذاته لهسبريس، فإن عملية التلقيح بالجرعة الثانية ضد فيروس “كورونا” ستستمر بالنسبة إلى الأطر الصحية التي استكملت المدة الفاصلة بين الجرعتين، وفق الجدول المسطر، وفي أجواء إيجابية جدا.

وأضاف إبراهيمي أن “قرار وزارة الصحة، الذي تداوله المنتسبون للقطاع الصحي، مسؤولين وأطرا، عبر توجيهات وأوامر شفهية، لم يتم تعميمه عبر وثائق رسمية؛ مما يطرح سؤالا عريضا حول أحقية الأطر الصحية التي لم تتلق الجرعة الأولى لسبب من الأسباب.

وزاد المتحدث بأن “هذه الأطر تحتك بالفيروس وتشتغل عن قرب داخل مصالح ومسارات “كوفيد”، وهو ما يستدعي من مصالح وزارة الصحة والقائمين على عملية التلقيح توضيح هذا القرار بطريقة رسمية أولا، وشرح دوافعه ثانيا، وثالثا، العمل على إيجاد الصيغ الملائمة والمرونة اللازمة، التي من شأنها ضمان حق جميع الأطر الصحية في الاستفادة من اللقاح، خاصة أن الجميع يؤكد على فاعليته أو أهمية الخضوع للتلقيح”.

يذكر أنه بعد نحو ستة أسابيع من انطلاق الحملة، تجاوز المغرب 4 ملايين و225 ألفا و311 جرعة أولى، ومليونا و167 ألفا و472 جرعة ثانية، ليصل مجموع الجرعات إلى 5 ملايين و992 ألفا و783 جرعة.

وتوصل المغرب، خلال الأسبوعين الأخيرين، بالدفعة السادسة من اللقاح، وتتضمن 500 ألف جرعة من “سينوفارم”، ليصل مجموع الجرعات، التي حصل عليها إلى حدود الاثنين 15 مارس، إلى 8 ملايين و500 ألف جرعة (6 ملايين جرعة من لقاح “سينوفارم”، و5،2 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا”).

الأطر الصحية تلقيح فيروس كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

8
  • مغربي
    السبت 20 مارس 2021 - 11:13

    السبب الحقيقي هو تريثهم لمعاينة ما سيتسبب فيه التلقيح للملقحين من أعراض
    بغاو يتفرجو على خوتهم أش يطرا ليهم عاد يتلقحو

    63
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  • RADI
    السبت 20 مارس 2021 - 11:31

    المشكل بسيط للغاية .اللقاح نفذ وليس للوزارة حاليا إلا الجرعة الثانية بالنسبة لمن اخذ الجرعة الأولى وفور وصول شحنة جديدة من اللقاح سييتفيدون كغيرهم.بالله عليكم كفى من الركوب على الصغيرة والكبيرة.ارحوموا وطنكم يرحمكم الله. دول عظمى لم تصل انا وصل اليه المغرب والحمد لله.

    9
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  • driss
    السبت 20 مارس 2021 - 11:33

    الموت واحدة والاسباب متعددة، فمنهم من مات بالجوع ومنهم من مات بالتخمة.

    1
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  • كمال
    السبت 20 مارس 2021 - 11:41

    ليس لديهم الشجاعة لقول الحقيقة. خصوصا حالات عدة توفيت في المغرب بسبب اللقاح.

    -15
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  • عابر
    السبت 20 مارس 2021 - 11:44

    إن كانت غير إجبارية تلقيها فلماذا التوقيف عن ممارسة المهنة؟
    هذا الاسلوب يعطي عنوانا آخر الا وهو الصانطاج او الاجباري بطريقة أخرى وهذا لا يمشي مع حقوق الانسان ابدا
    فإما إجبارية وإما للمستحب لكن متى كانت الحقوق لكي تكون الان ؟

    0
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  • مولاي سعيد
    السبت 20 مارس 2021 - 11:47

    لا تتكلموا عنا ولسنا قلقين لهذا الإجراء وتعلموا عن أنفسكم ولا تحاولوا كسب النقاط أيتها النقابة ليأخذوا ما شاءوا منا إلا صحتنا، بل يجب التريث وإعطاء شيء من الراحة لمن تلقح بالمناسبة تعبنا جدا نظرا لكثرة الوافدين على المستشفيات والمراكز الصحية نريد عطلتنا السنوية لم نعد قادرين على الاستمرار بهذه الوتيرة هذا الذي يجب أن تتحدثوا عنه أيتها النقابة اللطيفة

    2
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  • أحمد
    السبت 20 مارس 2021 - 11:58

    ليس كل موظفي الصحة يعملون في الصفوف الامامية و بالتالي فهم كباقي الشعب ثم الهدف هو تطعيم 70 في مئة و ليس كل العاملين بالقطاع وبالتالي قرار التوقف عن تلقيح باقي العاملين في الصحة هو حكيم قصد تدبير جيد لمخزون اللقاحات فهناك في الصفوف الامامية لم ينتبه لهم أحد الابناك مثلا و موظفي بعض الوزارات.

    6
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