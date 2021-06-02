"البام" يحسم لائحة مرشحي الانتخابات بجهة البيضاء

قرر حزب الأصالة والمعاصرة دخول غمار المنافسة على مقاعد مجلس النواب المخصصة لجهة الدار البيضاء سطات بمجموعة من الوجوه المخضرمة، مع ترشيح بعض الوجوه الجديدة.

وحسم الحزب خلال لقاء عقد مساء الاثنين بأحد فنادق الدار البيضاء، حضره الأمين العام عبد اللطيف وهبي وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات، لائحة الأسماء التي سيخوض بها معركة الاستحقاقات التشريعية على مستوى 16 دائرة بالجهة.

وجرى خلال هذا اللقاء، بحسب مصادر حضرته، وضع حد للخلاف الذي كان دائرا على مستوى عمالة الحي الحسني، حيث تقرر منح التزكية للبرلماني عبد القادر بودراع، وهو ما سبق أن نشرته جريدة هـسبريس.

كما تم الإعلان عن اسم الطاهر بيمزاغ على مستوى دائرة المحمدية، لولاية ثانية، بعدما كان يرفض العودة للترشح من جديد؛ إذ جرى إقناعه من لدن المنسق الجهوي الملياردير عبد الرحيم بنضو.

ويعول حزب الأصالة والمعاصرة على مجموعة من الأسماء المعروفة بالساحة السياسية والتي سبق لها الظفر بمقعدها البرلماني في الولاية التي أوشكت على نهايتها، وذلك لاستمرار الحزب في إثبات قوته على مستوى أكبر جهات المملكة.

ويدخل الحزب غمار التشريعيات المقبلة باسم أحمد بريجة على مستوى دائرة سيدي البرنوصي، وعادل بيطار بدائرة عين السبع الحي المحمدي، وسعيد الناصري، رئيس الوداد البيضاوي، بدائرة أنفا، وعبد القادر بودراع بالحي الحسني.

وعلى مستوى دائرة عين الشق، قرر “البام” إعادة تزكية شفيق عبد الحق، فيما أعيد ترشيح محمد جبيل على مستوى دائرة مولاي رشيد سيدي عثمان، ومحمد بنجلون التويمي على مستوى دائرة الفداء مرس السلطان.

أما بخصوص الوجه الجديد الذي تقرر ترشيحه على مستوى دائرة بنمسيك، فيتعلق الأمر بالمحامي المعروف المنتمي لهيئة المحامين بالدار البيضاء محمد جداد.

وفيما يتعلق بباقي دوائر الجهة، فقد تقرر ترشيح ربيع المباركي كوجه جديد على مستوى دائرة بنسليمان، وعبد الرحيم بنضو، المنسق الجهوي للحزب، على مستوى إقليم النواصر، الذي سيدخل الغمار لأول مرة بعدما كان يعد الممول الرسمي للحزب، وإعادة تزكية صلاح الدين أبو الغالي، عضو المكتب السياسي، على مستوى دائرة مديونة، وتزكية عبد الفتاح عمار، رئيس غرفة الفلاحة بالجهة، على رأس اللائحة بدائرة سيدي بنور، ومحمد مهدب على رأس لائحة الحزب بالجديدة، وترشيح البرلماني عبد الرحيم الكاميلي على مستوى دائرتي سطات وبرشيد ، والهرامي على مستوى مدينة سطات.