"البام" يعلن عن مرشحي الانتخابات بجهة العيون

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الأحد، عن لائحة مرشحيه الذين سيخوضون غمار الاستحقاقات التشريعية على مستوى الدوائر الانتخابية التابعة لجهة العيون الساقية الحمراء.

وحل وفد من حزب “الجرار” يقوده عبد اللطيف وهبي، الأمين العام، وبجانبه محمد الحموتي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، بمدينة السمارة، حيث جرى تقديم أسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات باسم “الجرار” بالجهة سالفة الذكر.

وقد جرى الكشف عن اسم سيدي محمد سالم الجماني كوكيل للائحة على مستوى دائرة العيون، حيث سيكون في مواجهة حارقة مع أسماء بارزة من أحزاب “الاستقلال و”التجمع الوطني للأحرار” و”العدالة والتنمية”.

وعلى مستوى الدائرة الانتخابية بوجدور، فقد جرى تجديد “البام” الثقة في البرلماني عبد الله ادبدا، الذي سيدخل في منافسة شرسة مع حسن الدرهم عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

واختار حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى دائرة السمارة سيدي صالح الإدريسي؛ فيما البرلماني عبد الله بيلات جرى منحه التزكية مجددا للترشح وكيلا للائحة “الجرار” على مستوى دائرة طرفاية.