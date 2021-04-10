البحث العلمي يجمع مختبرات لابروفان وجامعة فاس

أبرمت مختبرات لابروفان وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، الخميس، تحالفا من أجل تعزيز البحث العلمي في مجال الطب الحيوي في المغرب.

وأوضحت معطيات توصلت بها هسبريس أن هذا التحالف تجسد من خلال التوقيع على اتفاقية مهمة شملت عدة محاور، تتمثل في “الاستعمال الطبي وشبه الطبي للنباتات الطبية والعطرية”، و”دراسات السموم الدوائية”، و”الدراسات السريرية وما قبل السريرية في العديد من السجلات العلاجية، خاصة تلك المتعلقة بالاستعمال العلاجي للقنب الهندي”.

وأضافت المصادر ذاتها أن “مختبرات لابروفان الرائدة في صناعة الأدوية في المغرب تمتلك تاريخا طويلا في البحث والتطوير، وسجلا حافلا من الشراكات مع الجامعات المغربية والأوروبية في مختلف المجالات (الغالينيكي، والكيمياء الفيزيائية، وعلم السموم الدوائية، وعلم الأحياء الدقيقة، والبحوث السريرية، والكيمياء الجزيئية).

ويعود تاريخ أول اتفاقية بحثية وقعتها مختبرات لابروفان مع العالم الأكاديمي إلى عام 1978، مع كلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء، فيما تولدت عن هذا التقليد عدة براءات اختراع وابتكار تسوّق اليوم داخل وخارج المغرب.

وبخصوص التحالف البحثي الحالي فقد تدارست مختبرات لابروفان وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، المصنفة على رأس الجامعات المغربية، وفقًا لتصنيف “تايمز للتعليم العالي” “Times Higher Education”، وهي أيضا الجامعة المغربية الوحيدة المدرجة في تصنيف أفضل 800 جامعة في العالم وفقًا للتصنيف نفسه، (تدارست) سبل تبادل الخبرات والمهارات في هذا المجال.

وقال فريد بنيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمختبرات لابروفان، والحامل للعديد من براءات الاختراع، إن “توقيع هذه الاتفاقية هو قبل كل شيء تقدير لجهود جامعة سيدي محمد بن عبد الله في تطوير البحث العلمي والابتكار، وهو أيضا إسهام في تطوير البحوث في المجال الطبي الحيوي في المغرب، بما من شأنه تعزيز الإمكانات العلاجية للنباتات العطرية والطبية، وخاصة الاستخدامات العلاجية لمشتقات القنب الهندي”.

من جانبه، أعرب رضوان مرابط، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، عن ارتياحه الكبير لهذه الشراكة التي أبرمتها الجامعة مع “شركة وطنية يُشهد بالتزامها في مجال البحوث الطبية الحيوية في المغرب”، مشيرا إلى أن “جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس لها أيضًا باع طويل في البحث الطبي والصيدلاني، لاسيما استعمالات النباتات الطبية والعطرية، بما في ذلك القنب الهندي، إضافة إلى التجارب السريرية في إطار علاج أحد أنواع مرض (épilepsies réfractaires) بواسطة القنب الهندي”.