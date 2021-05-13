البحث عن الكنوز يسقط أشخاصا في يد الأمن

أوقفت عناصر الشرطة، بالدائرة الرابعة للأمن بالمدينة العتيقة لمراكش، شخصا متلبسا بالتنقيب عن الكنوز بأحد المنازل بدرب الطالب بحي الملاح.

وأوضحت مصادر هسبريس أن شخصين آخرين لاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة لحظة حضور عناصر الأمن والسلطة المحلية، لكنهما سلما نفسيهما إلى مصالح الأمن بالدائرة الرابعة بعرصة المعاش.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطة المحلية والدائرة الأمنية الرابعة توصلتا بمعلومات تفيد بأن 3 أشخاص دخلوا منزلا قبل الإفطار وشرعوا في الحفر من أجل استخراج كنز مزعوم.

وبتنسيق مع النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، لاستكمال البحث والتحقيق، قبل عرضهم على أنظار العدالة لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.