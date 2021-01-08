البحرية الملكية تنقذ مهاجرين عالقين بساحل الناظور

تمكنت وحدة لخفر السواحل، تابعة للبحرية الملكية، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، من تقديم المساعدة لقارب تقليدي واجه صعوبات في عرض سواحل الناظور.

وكان على متن القارب 21 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم جثتان لامرأة ورضيع.

وأفاد مصدر عسكري بأن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا العلاجات الضرورية على متن وحدة البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء الناظور وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.