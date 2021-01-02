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تعليقات الزوار1
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عبد ربه مغربي حتى الموت لكنني قاطعت منذ 20 سنة جميع الفواكه و الخضر المغربية بأوروبا لأنني لن أشارك و لن آكل نقطة عرق واحدة من النساء المغربيات المستعبدات في الضيعات الفلاحية ب50 درهم في اليوم في حين الفراولة المغربية تباع في الدول الغنية ب15 يورو على الأقل، يعني عرق جبين عاملة واحدة في اليوم كيسوا أقل من نصف كيلو فراولة. و أشرح الوضع لكل معارفي فيصابون بالصدمة و يقاطعون كذلك.
لماذا لا يتم فرض أجر أدنى كريم للعاملين و العاملات في قطاع التصدير. إلى ذلك الحين مناكلوش واخا فابور.