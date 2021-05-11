البرلمان المغربي يتهم إسبانيا بالتواطؤ مع البوليساريو ويدين اعتداءات إسرائيل

بعدما عبر أعضاء مجلس النواب عن استنكارهم استقبال إسبانيا لإبراهيم غالي، رئيس جبهة البوليساريو الانفصالية، للاستشفاء بجواز سفر مزور وباسم مزور، منوهين بخطوة المغرب المتمثلة في استدعاء وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السفير الإسباني بسبب هذه الاستضافة، جاء الدور على المستشارين.
وضمن جلسة للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية من البرلمان المغربي، أدان البرلمانيون المغاربة استقبال الجارة إسبانيا لمتابع في جرائم ضد الإنسانية بهوية مزورة، مؤكدين أنه يكشف تواطؤها المفضوح مع تنظيم الانفصاليين.
وأورد المستشارون البرلمانيون أن استقبال أكبر إرهابي في جبهة الانفصاليين يتنافى مع الحق والفضيلة والقانون الدولي، مشددين على أن ما تقوم به الجبهة الإرهابية من أعمال لا يشرف الجارة الإسبانية أن تنخرط فيه باستقبال هذا الشخص، والتضحية بعلاقات متينة مع دولة صديقة هي المملكة المغربية.
وحمل البرلمانيون المغاربة الجزائر استهداف الوحدة الترابية للمملكة المغربية، طالبين الهداية لجنرالات الجارة الشرقية بمناسبة شهر رمضان الكريم، ومشددين على أن “هذا العداء لا يخدم حلم الوحدة المغاربية الذي تسعى إليه المملكة وكافة الغيورين”.
من جهة ثانية أدان البرلمانيون المغاربة العدوان الإسرائيلي على القدس، والسعي إلى تهويد مسرى الرسول، متقدمين بالتحية للفلسطينيين في مواجهة الآلة الصهيونية التي تضرب كل قرارات الشرعية الدولية.
وعبر البرلمانيون أعضاء فريق العدالة والتنمية في هذا الصدد عن استنكارهم “كافة خطوات الهرولة التطبيعية مع الكيان الغاشم في وقت يتطلب الأمر مواقف رادعة لتصرفاته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني”.
واعتبر البرلمانيون في المعارضة أن ممارسة المحتل الإسرائيلي تبعد المنطقة أكثر عن السلام، داعين إلى حل الدولتين بما يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية كما ورد في الاتفاقيات الدولية.
blablabla……
un parlement qui decide rien dans un neant total….
les discours inet affaires etrangeres vous savez tres bien que c est le palais et hachiya qui les decident…
epargnez nous ces articles allah irhem lwalidines!!!!
ايوا ومن بعد؟ واش بقات فالاقوال.بغينا الافعال.ولا حادكين غير تهلاو فراسكم وتنهبوا كيف بغيتو حتا فقرتو هاد الشعب.
وريونا حنة اديكم دابا قدام العدو .يلاه. الافعال نريد الافععععاااااال.
هل تعلمون أن اغلب الصهاينة الذين يعتدون على الفلسطينين هم من أصل مغربي ؟ هم نفسهم الذي يعتبره المطبعون إخوة له
علاش ما يرسل للسفير يذخل للمغرب كما فعل مع المانيا، او اسبانيا شادة شي دوصي سخون على المغرب
البوليزاريو من صنع الجزائر و لم تحارب الإستعمار الإسباني ابدٱ… فكيف له أن تعطى له حق تمثيلية ساكانة الصحراء وهو يتواطأ مع من استباحوا نساءهم و نكلوا بآبائهم واجدادهم بطردهم إلى الفيافي في الخيام عقود من الزمن
وهذا النفاق بعينيه. بالامس التطبيل و التزمير للكيان الصهيوني و الارتماء في احضانه و اليوم ادانة العدوان على الفلسطينيين. بغيتي تكون سياسي فالمغرب خاصك تكون تخرجتي من مدرسة النفاق بميزة حسن جدا.
ميدان الدبلوماسية والعلاقات الدولية الحالية تتطلب الحذر الشديد وعدم التهور والتسرع والحماس الشديد لان الوضعية لم تعد كما كان الحال عليه في الحرب الباردة !! فلابد من اجراء حسابات دقيقة في مكامن الربح والخسارة من اية خطوة !!فهل التصعيد مع اسبانيا اول زبون ومستثمر وفيه اكبر جالية بهذا الشكل جاء بعد دراسة وتمحيص !!
ام ان التصعيد له أهداف سياسية اخرى تخص الوضعية في الداخل !!!
عداء اسبانيا للمغرب يزداد يوما بعد يوم ومنذ الأزل ولم تتوان يوما في عرقلة مسيرة المغرب التنموية.
استقلالية المغرب في قراراته لن تريحها أبدا، خطة اللعب مع جارتي السوء العجوزتين يجب ان تتغير. مصالحنا أولا وأخيرا وأحسن وسيلة للدفاع تبقى الهجوم.
وعبر البرلمانيون عن استنكارهم كافة انواع الهرولة (هذا تعبير للرئيس الجزائري وحقوقه محفوظة )التطبيعية مع الكيان الغاشم،،،،
هذا الكيان الغاشم تم استقباله في وقت ما تحت قبة البرلمان المغربي بالتمر والحليب بقيادة اكبر سفاح يهودي اسرائيلي صهيوني ،،اما الهرولة عن التطبيع فالمغرب كان من بين المهرولين الذين احتلوا المرتبة الاولى رغم دخوله السباق متأخرا ..
كنت اتمنى ان اسمع هذا الاستنكار والتنديد عندما وقع العثماني اتفاقية التطبيع ،يعني انتم توقعون على الخيانة ثم تستنكرون ما تم موافقتكم عليه ،،والله العظيم ما راكم تحشموا ..الله يرحم والديكم باش راكم غاسلين وجهوكم
وأين كلام الوزير بوريطة ومن كان يروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني. أن هذا التقارب يخذم القضية الفلسطينية… بالعكس انتم حتى الوقفات التي نظمت نصرة للقدس ارسلتم لهم شرطة رئاسة مجلس القدس لقمعها. كما قال الناشط الحقوقي سيون أسيدون المغربي اليهودي
دول الاتحاد الوربي كلها متواطئة مع عصابات البوليساريو و كثير من دوله تمنح لمهاجرين غير شرعيين استقدموا من الجزائر و تونس و ليبيا و تسميهم “صحراويين” و ما هم بصحروايين بل مهاجرين غير شرعيين من موريطانيا و النيجر و مالي و بالتالي تمنح لهم بسرعة مذهلة اوراق الاقامة و اللجوء و تعطى لهم شقق سكنية و رخص سياقة الخ الخ بسهولة اكثر ممن ازدادوا في اوربا من ابناء المهاجرين القدامى…و هناك لعبة يتم توزيع الاوراق فيها و الادوار و الضحية هي شعوب المغرب العربي و مستقبلها و مصالحها… و لهذا وجب الانتباه و اعتبار انه لا يوجد صديق او حليف في العلاقات الدولية…التي لا تؤمن الا بميزان القوى… اسبانيا او غيرها من الاتحاد الفانتوشي هي هي…و خصوصا يريد هذا الاتحاد البيروقراطي استعراض عضلاته و اخفاء عيوبه حين يتعلق الامر بافريقيا و العرب فقط الخ الخ لكن نحن لهم بالمرصاد…كما العادة…و هم لا يمؤمنون الا بالقوة….