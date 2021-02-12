البرلمان المغربي يرد على الجزائر .. والمالكي: خصوم المملكة في حالة شرود

يستعد البرلمان المغربي إلى الرد على نظيره الجزائري بعد توجيه الأخير مراسلة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعوه فيها إلى مراجعة قرار سلفه دونالد ترامب بخصوص الاعتراف بمغربية الصحراء.
وكشف الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أنه تقرر على مستوى رؤساء الفرق والمجموعات النيابية إرسال مذكرة جوابية إلى البرلمان الجزائري والكونغرس بشأن مراسلة الإدارة الأمريكية الجديدة حول قضية الاعتراف بالصحراء المغربية.
وقال المالكي، في ندوة صحافية بمناسبة اختتام الدورة الخريفية، اليوم الجمعة، إن الغريب في مبادرة الجزائريين هو أن البرلمانات في العالم لا تخاطب رؤساء الدول بل تخاطب برلمانا آخر، معتبرا أن “هناك سوء تقدير في هذه الخطوة؛ ما يؤكد وجود نوع من الارتباك والنرفزة”.
وكانت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي ومجلس الأمة بالجزائر دعت الرئيس بايدن إلى مراجعة قرار ترامب حول الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن إعلان ترامب “خرق للمواقف الأمريكية حول هذه القضية المصنفة لدى الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار”.
وانتقد المالكي، بشدة، الجارة الشرقية، محملا إياها مسؤولية استمرار نزاع الصحراء المغربية، داعيا الجزائر إلى الرجوع إلى الصواب والتوقف عن هدر الزمن المغاربي، وقال: “منذ أربعين سنة والجزائر تستمر في هدر البناء المغاربي الذي تعطل رغم كل النداءات والمبادرات التي تمت من قبل جلالة الملك محمد السادس”.
وتساءل رئيس مجلس النواب عن الهدف والمقاصد وراء تشبث الجزائر بمواقفها الجامدة التي قال إنها لا تستجيب للحركة التاريخية التي يعيشها العالم اليوم، معتبرا أن جنوب إفريقيا والجزائر هما البلدان الوحيدان اللذان يوجدان خارج السياق.
وأكد المالكي أن الجزائر توجد في حالة “شرود” جراء الانتصارات التي تحققها المملكة المغربية، مشيرا إلى أنها تنكرت للذاكرة والقيم والنضالات المشتركة بين الشعبين المغربي والجزائري، قبل أن يضيف قائلاً: “هذا شيء غريب جدا”.
وخلص المالكي، في جوابه عن أسئلة الصحافة، إلى أن “التاريخ سينصف المملكة المغربية إما اليوم أو غدا، ونحن نسير في الطريق الصحيح”، مردفا أن البرلمان سيواصل التصدي لخصوم الوحدة الترابية والتنسيق مع عدد من البرلمانات الدولية للدفاع عن الملف.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن الدورة البرلمانية المنتهية تميزت بحضور قوي لملف الصحراء المغربية، انطلاقا من تفاعل “نواب الأمة” مع “كل التطورات الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل القيادة الملكية والنظرة الاستباقية التوقعية التي يقوم بها الملك محمد السادس لإدارة القضية من الناحية السياسية والدبلوماسية وأيضا التنموية بالأقاليم الجنوبية”.
وعلى مستوى العمل التشريعي، وصف المالكي الحصيلة البرلمانية بـ”الإيجابية جدا”؛ وذلك بالنظر إلى “تفاعلنا مع انتظارات المجتمع المغربي ومع السياق الوطني، إذ تصدرت قضية الوحدة الترابية أولوية اهتمامنا إضافة إلى التفاعل الرقابي بخصوص تدبير جائحة فيروس كورونا”.
وأبرز المالكي أن الغرفة الأولى صادقت خلال الدورة الخريفية على 40 نصا تشريعيا، منها 5 مقترحات قوانين، بالإضافة إلى انعقاد 39 جلسة عمومية منها 3 حول قضية الصحراء المغربية.
ووفق الحصيلة التي قدمها رئيس مجلس النواب، فقد أحال “نواب الأمة” ما مجموعه 2330 سؤالا على أعضاء الحكومة؛ منها 650 سؤالا شفويا. كما وجهت الغرفة الأولى 64 مراسلة بشأن تعهدات الحكومة.
وشدد المالكي على أن الحلقة الضعيفة تبقى دائما هي تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، مشيرا إلى أنه خلال هذه الولاية صادقت الحكومة على 5 مقترحات قوانين من أصل 230 مقترحا، معتبرا ذلك “نسبة ضعيفة جدا، ومن الإشكالات التي ينبغي التصدي لها في إطار الحوار البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
لم نشاهد البرلمان الجزائري الغبي والبليد يحتج على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. الداخلة والعيون اكثر اهمية من القدس بالنسبة للجزائر المنافقة التي تدعي انها مع فلسطين ظالمة او مظلومة.
كان على البرلمان المغربي تعزيز الاعتراف الأمريكي لا انتظار البرلمان الخصم. لكن كان في سبات عميق
جارة السوء نضام العسكري الجزائري غير قادر توفير الحليب لي شعبيه ويريدون فرض كلامهم على أمريكا
من لاثاريخ له ولا هوية ولا مجد تليد يفتخر به امام احفاده فانتظر منه اي شى جار السوء وجارنا العدو ليس غريب عنه استفزاز الامبراطورية الشريفة المغربية دات 12 قرن لافرق بين امبراطورية دولة عمرها 1200سنة و دويلة عثمانية فرنسية هجينة اسمها الخرائر بلد المليون حسد و المليون نزاع و المليون كذب كشعب مغربي تحت القيادة الرشيدة لملكنا سوف لن نفرط في صحرائنا المغربية و بشار وتندوف و القنادسة و الصحراء الشرقية اصلا وهراء مدينة مغربية ماما فرنسا اخدتها منا واعطتها للبنت الغير الشرعية ….المجد و الخلود للامبراطوريتنا من طنجة لتندوق لنواكشط لداكار لتونس
الحل الاخير لدى المغرب في حالة استمرار الجزائر في التعنت ومواجهة مصالح المغرب هو الحرب عليها واسقاط النظام العسكري الديكتاتوري
اي حاجة كتوقع في الجزائر غير العسكر لكيقول ليهم من هنا تعرف معرفين لقانون لا حتى وزة كقلبو على المغرب عاود صلي ليهم الجمعة في وهران
فعلا أنهم ما داموا لا يعيرون الاهتمام اللازم الأوضاع الداخلية في البلاد ويسخرون امكانياتهم فقط للتحريض على معاداة المغرب ووحدته الترابية ويراسلون الرئيس الأمريكي الجديد للتراجع عن الإعتراف بمغربية الصحراء… فهم في حالة شرووووود….
اذا ماذا تريدون من الجزائر ان تفعل لهذا الشعب الصحراوي المضلوم الذي يريد ارضه ليعيش فيها معزز ومكرم تريدون ان نسمح فيه او نطرده اعطونا حلا يا مغاربة لهذه المشكلة التي صنعتوها انتم اما الجزائر فدستورها يحمي الشعوب المضلومة فلهاذا السبب الجزائر تتحرك
راه الصحراء مغربية ، والشعب المغربي مستعد باكمله للدفاع عن مغربية الصحراء ، و الجزائر تديها فسوق راسها و ف مشاكيلها ااتي لا تُحصى. راه هاداك المحيط الاطلسي اللي ماغديينش تشموه يا حكام الجزائر الحقودين .
اللهم زدهم سبات على سبات و جمودا على جمود، لم نرى أي برلمان في العالم يهتم بتقسيم بلد جار أكثر من الاهتمام بتوفر الحليب في بلده
على البرلمان الجزائري أن يحرق نفسه إن لم يستجب بايدن ٠٠٠ نقطة إلى السطر ٠٠
مع من تتكلم يا سيادة رئيس مجلس النواب…
ألم ترى انهم في كل واد يهيمون… صدق الله العظيم… بلادنا الغالية تسير في السكة الصحيحة بحكمة وحنكة سيدنا الله ينصرو… والاعداء يتريصون ويخسرون خيرات شعوبهم لن يفلحوا… فذرهم في طغيانهم يعمهون… سينتقم منهم رب العالمين…
L’ALGÉRIE EST UNE ERREUR QUI S’EST PRODUIT DANS L’HISTOIRE EST LA GÉOGRAPHIE. IL FAUT QUE CETTE ERREUR SOIT CORRIGÉE.
امام المنتظم الدولي يقولون ان الجزائر ليس لها دخل في قضية الصحراء وفي نفس الوقت يطلبون من الولايات المتحده الامريكيه سحب قرارها !!! جار السوء يغرد خارج السرب . الأولى به الاهتمام بمشاكل الشعب الجزائري الشقيق . أقول للحكومة الجزائرية ان المغرب يزداد قوة كلما حاول عدو المس بسيادته .
هي خطوة غبية من طرف برلمان الجزائر بغرفتيه لكن إذا رد عليه برلمان المغرب سيكون أيضا غباءا بل الاجدر من غرفتي المغرب تثمين المبادرة الامريكية منذ الاعتراف بمغربية الصحراء في حينها وحث برلمانات العالم التي لها اتفاقيات مع برلمان المغرب وما أكثرها لفعل نفس الشيء لكن للاسف لم يحصل وهذا يعني أن مؤسساتها ايضا كسولة وغير ذكية فقط نستتني المؤسسة الملكية والخارجية والامن بشقيه العسكري والامني أما الباقي لا يرقى الى مستوى تطلعات المواطنين والناخبين
من الأفضل أن لا نرد على حماقات الجزائر، فعلى البرلمان أن يرد بدكاء ويزيد في حصانة الإجماع الداخلي عوض الدخول في متاهات وبوليميك فارغ التي يسعى نظام الجزائر أن يجرنا إليه. فهل يمكن للعاقل أن يرد على أبله؟ فنحن مترفعون عن هذا وإذا خضنا معهم في هذه اللعبة فهذا تعبير على أن ما يقومون به يهددنا ويخيفنا.
البرلمان الجزائري, يعني الشعب الجزائري, فهمتوا مزيان دبا — خاوا خاوا — الجزائريين يكرهون المغاربة حتى النخاع ، عاشرتهم في اوروبا ، شعب خطييير على المغرب، لا يجب فتح الحدود مع الجزائر نهائيا، مستقبل المغرب مع الغرب ، والمغرب ضيع سنوات لما ادار وجهه جهة الشرق، نساو فلسطين راه داكشي غير مخدر الشعوب. استفيقوا من سباتكم يا مغاربة .
دونالد ترامب لقد ذبح الجزائريون بسبب إحتضانهم مجموعة من قطاع الطرق الإرهابيين ،والقوات المسلحة الملكية لقد حررت الكركرات المغربية وطردت البوليزاريو الجزائرية شر طردة حفاة بدون أحذية ، ولو كانت الجزائر بلد فيه الرجال بمعنى الكلمة لحررو فلسطين.
Je pense que c’est la France qui a placé ce régime militaire en Algérie, afin de punir le Maroc pour toute son aide et son soutien à la révolution populaire algérienne, contre le colonialisme. Je crois aussi que ce système a été conçu pour servir un programme très secret, pour que l’Algérie soit française à l’avenir, comme avant Mais le peuple algérien libre va déjouer les complots de son régime.
يجب عقد اجتماع وزراء خارجية الإتحاد المغاربي الاربع لطرد الجزائر من هدا التكتل حتى يتسنى لنا السير قدما نحو النمو الاقتصادي والاجتماعي في إطار تفعيل شراكة استراتيجية بين هده البلدان.