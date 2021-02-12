البرلمان المغربي يرد على الجزائر

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‫تعليقات الزوار

7
  • amine
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 13:43

    أليس في الجزائر رجل حكيم ؟ ما هاذ الهراء من جارة السوء ، همها الوحيد هو المغرب ، لما هاذ الحقد الدفين ؟

    27
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  • مروان
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 14:15

    برلمان الجزاءر يعرف اكثر من غيره ان رسالتهم للرئيس الأمريكي غير قانونية وان البرلمان لا يتحاور مع رؤساء الدول .فقط يريدون تمويه الشعب بعد الانتكاسات التي توالت عليهم وغياب ديبلوماسية حقيقة التي لم تجلب للشعب غير الخسارت والسخرية ومساندتهم للانفصليين بطرق غبية ومخزية .رسالتهم لأمريكا لدرء رماد الوجه سقطة أخرى الكاريكاتورية لن تخفي فشل العسكر في تدبير اي ملف.

    7
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  • محمد الشريف
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 14:18

    نريد قطع العلاقات مع جارة السوء ولا نريد إتحاد مع ناكرين الجميل

    16
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  • مرزوق الدراز
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 14:19

    ادعاء المغرب لمغربية الصحراء مثل ادعاء شباط لمغربية موريطانيا.

    -38
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  • حبيب
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 14:22

    خطاب الأخ البرلماني قوي ومؤثر و منه بعت رسالة معبرة و رسالة سلام لأن المسلم أخ المسلم لا يحق له إن ىأديه و ما أتار إنتباهي أنه كان خلوقا و مؤدبا إلى أقصى درجة بحيت في كل مرة كان يردد كلمة البلد الجارة الشقيقة أو أشقائنا الجزائرىين عكس الدين ليس لهم أي أخلاق و أي تربية ينعتوننا بي جارة السوء أو الجارة الشرقية أو جمهورية الشيوعية الله يهدي إخواننا المغاربة و يعودون إلى الصواب

    1
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  • صحراوي
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 14:24

    سيفطولهم شي جوج صوارخ يعنقوهم، مبقاتش تنفع الهدرة مع أبناء فرنسا. يجب قطع يد كل من يمس بأراضي المغرب.

    9
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  • المالكي
    الجمعة 12 فبراير 2021 - 14:42

    إلى التعليق رقم 3 هل سبق لك أن سمعت عن دولة في الصحراء المغربية قبل الإحتلال الإسباني ؟ إلا دولة وحيدة إن لم نقل إمبراطورية وحيدة وهي المملكة المغربية الشريفة التي كانت تمتد إلى السنغال . وليكن في علمك أن المحتل الفرنسي طلب من الملك محمد الخامس رحمه الله ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر المستعمرة الفرنسية فرفض رحمه الله وقال سنرسم الحدود مع الجزائريين وليس معكم.ثم ليكن في علمك أن هذه المساحة الشاسعة للجزائر إنما هي بسبب الاحتلال الفرنسي الذي توسع على حساب المغرب وتونس…لأنه كان يعتبر الجزائر تابعة لفرنسا نهائياً وأنه لن يتخلى عنها…ولكن بفضل الله سبحانه ثم بمساعدة الجيران وعلى رأسهم المغاربة الذين ساهموا في حرب تحرير الجزائر بكل الوسائل وبطبيعة الحال بسبب شعب جزائر صديق مقاوم أُخرجت فرنسا …وكنا ننتظر ترسيم الحدود معكم على ماكانت عليه قبل الإحتلال لكنكم لم توفوا بالعهد بل تدعمون انفصاليين … و الله المستعان

    6
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