"البطاقة المهنية" تثير استياء سائقي نقل البضائع

اضطر 75 في المائة من سائقي شاحنات نقل البضائع بميناء الدار البيضاء، الذين يبلغ عددهم أزيد من 5 آلاف سائق، إلى توقيف النشاط المهني بشكل جزئي، بسبب عدم توفرهم على البطائق المهنية للسنة الجارية، بعد توقف عمليات تسليمها من لدن المراكز المختصة منذ بداية فترة تفشي فيروس “كورونا”.
وقال عادل الضاحوكي، رئيس الجامعة المغربية للنقل الطرقي والموانئ التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن مراكز التسجيل المكلفة بتسليم البطاقة المهنية للسائقين المحترفين وتجديد رخص السياقة سجلت تأخرا كبيرا في تسليم هذه الوثائق خلال السنة الجارية.
وأضاف رئيس الجامعة المغربية للنقل الطرقي والموانئ، في تصريح لهسبريس، أن “هذا التأخير تسبّب في وقوع المهنيين في مجموعة من المشاكل، خلال عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح الشرطة والدرك وكذا عناصر مراقبة الطرق التابعة لوزارة النقل، بسبب عدم توفر السائقين على الوثائق المحينة، خاصة خلال فترة الحجر الصحي التي ساهمت في تأجيل مجموعة من الإجراءات المرتبطة بهذه الخطوات”.
مصطفى بوعرفة، الكاتب العام للسائقين المهنيين بميناء العاصمة الاقتصادية للمملكة، من جهته، قال: “لقد تفاجأنا بتسليمنا لبطائق السائق المهني بعد انتهاء أجل صلاحية العمل بها؛ وهو ما تسبب لنا في مشاكل حقيقية أثناء مزاولتنا لعملنا في الطرق”.
وأضاف بوعرفة في تصريح لهسبريس: “أمام تفاقم هذه المشاكل، فإننا نطالب الوزارة الوصية على القطاع بضرورة تدارك هذا التأخر، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتقليص آجال معالجة طلبات المهنيين فيما يتعلق بتحديد هذه البطائق وكذا رخص السياقة منتهية الصلاحية”.
السلام عليكم، في نظري لماذا لا يستمر العمل بالبطاقات المهنية المنتهية الصلاحية.وبعد رفع الحجر بصفة نهائية يمكن تجديدها. لا تقطعوا أرزاق هؤلاء السائقين فعملهم أساسي في نقل البضائع والمنتوجات الفلاحية التي لا غنى عنها في خضم هذه الأزمة. والله ولي التوفيق.
أنا مشيت من الجديدة حتى مدينة خنيفرة لأن نهار الأول دفعتها في خنيفرة باش نجيب البطاقه المهنية الثانية ملي وصلت لمركز التسجيل قالو لي البطاقة كاينة ولكن خاصك بعض الوثائق بعد ملي شفت هاد الوثائق المطلوبة لقيت خاصني حسن السيرة من البوليس والكل يعرف انه كيوجد على 48 ساعة واضطريت نرجع خاوي حتى نجمع الوثائق عاد نرجع نجيبها وسير واجي على والو وقلت لو ممكن ندفع في الجديدة وناخدها تما بالا منرجع حتى لهنا ياك بحال بحال عندكم تواصل بين المراكز في المغرب راه بزاف عليا المصاريف قالك لا ضروري ترجع وكان الحجر الصحي والله الى مشكل في هاد البطاقة سهلو علينا شوية الإجراءات الله ايرحم الوالدين راه السائق هو اللي خرج واتواجه مع كورونا باش يوفر كولشي في السوق شكرا هسبريس
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن مادور ورقة لاتغني ولا تشبع بطاقة سائق المهني مادورها إدا كل من لديه رخصة قيادة من صنف الكبير متل حافلات المستخدمين والحافلات العموم و الشاحنات صولو و الشاحنات الكبيرة متل رموك بما أنني سائق مند 13 العام مانفعاتني بوالو غير زايدة