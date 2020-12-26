البطولة تجذب اللاعبين الليبيين .. والمستوى يتأرجح بين الإبداع والتواضع

بات الدوري الاحترافي لكرة القدم قبلة لعدد مهم من اللاعبين الليبيين خلال المواسم الأخيرة، وذلك بعد أن أبدت الأندية الوطنية اهتماماً كبيرا باللاعب الليبي، الذي وجد ملاذه بالمغرب.

انطباع جيد للورفلي أول الوافدين

قدم المدافع الليبي سند الورفلي أوراق اعتماده بقوة رفقة فريق الرجاء الرياضي، إذ بات رقما مهما في خط دفاع “النسور”، فارضاً بذلك مكانته رفقة “الكتيبة الخضراء”، كما ذاق طعم التتويج بقميص الفريق، تاركاً انطباعا جيدا عن اللاعب الليبي داخل “البطولة برو”، إضافة إلى أنه واحد من العناصر المهمة بمنتخب “فرسان المتوسط”.

سلتو يبحث عن انطلاقة جديدة من بوابة الفتح

أفل بريق المهاجم الليبي أنيس سلتو خلال المواسم الكروية الماضية من خلال تجربة غير ناجحة مع فريق النجم الساحلي، وأخرى لم تختلف عن سابقتها وهذه المرة بقميص الاتحاد الإسكندري الموسم الماضي، قبل أن يختار بداية صفحة جديدة في مشواره الكروي عبر بوابة “البطولة برو” بقميص الفتح الرباطي، الذي وقع في كشوفاته. ويحاول سلتو أن يعود من جديد لتألقه من أجل إعادة اسمه بقوة إلى الواجهة وتثبيت رسميته داخل منتخب بلاده، إذ بدأ يتحسس طريق التألق من جديد بعد أن سجل هدفين بقميص الفريق “العاصمي” حتى الآن.

البدوي بأولمبيك آسفي

وصل مد ظاهرة وجود اللاعب الليبي بالبطولة “برو” إلى حاضرة المحيط آسفي، بعدما أعلن “القرش المسفيوي” بداية الموسم الكروي الحالي تعاقده مع اللاعب الليبي أسامة البدوي، الذي سبق أن دافع عن ألوان أهلي طرابلس والنصر في الدوري الليبي في وقت سابق، بالإضافة إلى حمله قميص المنتخب الأولمبي الليبي. غير أن مشاكل في “الفيزا” حرمت اللاعب من دخول التراب الوطني، وحسب ما أكدته إدارة الفريق “العبدي” فإن هناك اتفاقا معه ليحل بالمغرب خلال “المركاتو” الشتوي المقبل.

لمسة ليبية بالوداد الرياضي

وضع نادي الوداد الرياضي بدوره الثقة في اللاعب الليبي لتقديم الإضافة اللازمة لـ”الكتيبة الحمراء”، بتعاقده خلال “المركاتو” الأخير مع اللاعب الشاب مؤيد اللافي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، بعد انفصاله عن فريق اتحاد الجزائر.

وتراهن جماهير “الفريق الأحمر” بشكل كبير على إمكانيات “الموهوب” اللافي لضخ دماء جديدة في شرايين “وداد الأمة”، ليكون بذلك أحد السفراء المميزين للكرة الليبية بالدوري الاحترافي.

تجربة متواضعة لبوشناف مع “السريع”

لم يقدم المهاجم الليبي معتصم بوشناف ما كان منتظراً منه بقميص سريع وادي زم الموسم المنصرم، بعد أن وقع في كشوفات الفريق بتزكية من المدرب التونسي منير شبيل، ما عجل برحيله مع رحيل هذا الأخير، إذ لم يلعب الكثير من الدقائق، ولم يتذوق طعم التسجيل، كما لم يجد لنفسه موطئ قدم رفقة الفريق كلاعب رسمي.

فشل في طنجة

كان نادي اتحاد طنجة تعاقد الموسم الماضي مع اللاعب الليبي زكرياء الهريش، ومواطنه صالح طاهر سعيد، غير أن الثنائي الليبي لم يقدم ما كان منتظراً منه، لتنتهي رحلة اللاعبين مع “فارس البوغاز” قبل أن تنطلق بعد نصف موسم بقميص الفريق.

وبالنظر إلى مستوى مختلف اللاعبين الليبيين في “البطولة برو”، يتضح جليا أن مردود المنتوج الليبي داخل الملاعب المغربية يختلف من لاعب لآخر، حسب نوعية اللاعب وإمكانياته وقيمته الفنية.

يشار إلى أن بوصلة الأندية الوطنية كانت قد رصدت أسماء لاعبين آخرين خلال الفترة الأخيرة، على غرار طاهر بن عامر، لاعب الأهلي بنغازي والمنتخب الليبي، ومواطنه محمد الغنيمي، لاعب المنتخب الأولمبي لـ”فرسان المتوسط”، غير أن المفاوضات لم تنجح مع أنديتهم.