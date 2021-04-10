البنزرتي: حذرت لاعبي الوداد من التراخي

أوضح التونسي فوزي البنزرتي، مدرب نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، أن مباراة فريقه أمام ضيفه بيترو أتليتكو الأنغولي لم تكن سهلة، رغم فوز الفريق “الأحمر” بهدفين دون رد، خلال المواجهة التي جمعتهما، مساء اليوم، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب آخر مباريات الجولة الختامية من منافسات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال “شيخ المدربين”، في تصريح عقب اللقاء، إن “مثل هذه المباريات تكون صعبة، كما لاحظت أن بعض لاعبينا وقعوا في فخ “التراخي” بعد تسجيلنا هدفين، وهذا الأمر غير مقبول في عالم كرة القدم، لكن الحمد لله تمكنا من التقدم بثنائية”.

وأضاف أنه حذر اللاعبين بين الشوطين من التراخي، وأنه طالبهم بضرورة امتلاك الكرة واللعب براحة أكبر، وأن يكون مستواهم أفضل مما ظهروا به اليوم، بحكم أن المجموعة يجب أن تكون دائما على استعداد لجميع المباريات.

وبخصوص الفرق التي قد يُواجهها رفاق أيوب الكعبي في الدور المقبل، قال البنزرتي: “لقد تأهلنا على رأس المجموعة، ونحن مستعدون لمواجهة جميع الخصوم، وسنُحاول تحسين مجموعة من النقاط، فهناك مباريات صعبة تنتظرنا أمام فرق عملاقة”.

وأنهى ممثل كرة القدم الوطنية دور المجموعات متصدرا مجموعته برصيد 13 نقطة، متقدما بـ4 نقاط على الوصيف كايزر شيفس الجنوب إفريقي، الذي رافق “الحمر” إلى الدور الموالي. وحل حوريا كوناكري الغيني ثالثا، بينما تذيل بيترو أتليتيكو الترتيب بنقطة وحيدة.

وتنتظر الوداد مواجهة عربية خالصة في دور الربع، إذ ستضعه القرعة إما مع واحد من الثنائي الجزائري، شباب بلوزداد أو مولودية الجزائر، أو الأهلي المصري، بعدما اختتم الثلاثي المذكور مرحلة المجموعات في مركز الوصافة.