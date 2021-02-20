الوداد يبحث عن الفوز أمام "بيترو أتليتكو" الأنغولي

الوداد يبحث عن الفوز أمام "بيترو أتليتكو" الأنغولي
صورة : و.م.ع
السبت 20 فبراير 2021 - 23:27

أجرى نادي الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، السبت، حصة تدريبية بمركب بنجلون، قبل شد الرحال صوب الديار الأونغولية، تأهبا للمباراة التي ستجمع الفريق “الأحمر” بمضيفه بيترو أتليتكو الأنغولي الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن التونسي فوزي البنزرتي ارتأى برمجة حصة تدريبية صباحية، بعدها توجه الفريق صوب مطار محمد الخامس، حيث أقلعت الطائرة التي تُقل بعثة الفريق إلى الإمارات؛ ومنها إلى أنغولا.

ووفق المصادر نفسها فإن “شيخ المدربين” طالب لاعبيه بالدخول في تركيز كبير على هذه المواجهة، مؤكدا لهم أن العودة بالنقاط من خارج الديار هي مفتاح التأهل إلى الدور الموالي؛ وهو ما يجب أن ينجح فيه الفريق خلال مباريات المجموعة الثالثة.

وكان “الفريق الأحمر” قد واصل سلسلة انتصاراته في البطولة الوطنية الاحترافية بتغلبه، الجمعة، على مضيفه نهضة الزمامرة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن سابع جولات المسابقة، ليُعزز صدارته برصيد 18 نقطة.

وسيحل الوداديون ضيوفا على بيترو أتليتكو الأنغولي، الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب 11 نونبر بمدينة لواندا، لحساب ثاني جولات المجموعة الثالثة من “دوري أبطال إفريقيا”.

الوداد الرياضي بيترو أتليتكو الأنغولي دوري أبطال إفريقيا فوزي البنزرتي

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‫تعليقات الزوار

2
  • مجيد
    السبت 20 فبراير 2021 - 23:31

    وبالتوفيق ان شاء الله لممثل المملكة المغربية

    1
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  • سكفاندري
    السبت 20 فبراير 2021 - 23:34

    رحلة من المغرب الى الإمارات الى انغولا فعلا هاذي رحلة مكوكية الى كوكب مارس بيرسيفرونس هل رئيس الوداد ليس بامكانه استئجار طائرة خاصة مباشرة الى لواندا ههه و ماذا عن لقاء كيزر شيفس هل انتهت مهلة التفكير و خسر الوداد بالقلم ؟

    0
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