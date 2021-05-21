البنزرتي يثق في قدرة الوداد على تحقيق التأهل

أكد التونسي فوزي البنزرتي، مدرب نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، أن فريقه قادر على الظفر ببطاقة التأهل إلى “المربع الذهبي” من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك خلال المواجهة التي ستجمعه السبت بضيفه مولودية الجزائر، لحساب إياب ربع نهائي المسابقة الأغلى في “القارة السمراء” على مستوى الأندية.

وقال “شيخ المدربين” خلال الندوة الصحافية التي تسبق اللقاء: “كما أقول دائما ليست هناك مباراة سهلة وأخرى صعبة، نُحاول أن نتأقلم مع خصائص الخصوم، ونسعى دائما إلى تحقيق الفوز داخل وخارج الميدان. ولتحقيق هذا الهدف يجب أن تضغط دائما على الخصوم وتكون قريبا من مناطقهم”.

وأضاف مدرب ممثل كرة القدم الوطنية في دوري الأبطال: “أعتقد أننا قادرون على التأهل رغم صعوبة المهمة، ونحن ولله الحمد لا نعاني من أي غياب، وجميع العناصر ستكون حاضرة، وهذه نقطة إيجابية”.

من جانبه أوضح نبيل نغيز، مدرب نادي مولودية الجزائر، أن فريقه سيُلاقي خصما متمرسا بلاعبين يمتلكون خبرة كبيرة على المستوى القاري من قيمة الوداد، لذلك لن تكون مباراة سهلة للفريق الجزائري.

وقال نغيز: “نواصل تحضيراتنا بشكل عادي. كل شيء واضح بالنسبة لنا، وأمامنا 90 دقيقة ستكون فاصلة للتأهل للدور النصف النهائي. كما أتمنى أن تسير المباراة بشكل طبيعي، والأفضل سنقول له هنيئا”، وواصل: “الوداد يمتلك خبرة كبيرة ويتوفر على لاعبين متمرسين، وقد سجل حضوره بقوة في المسابقة خلال السنوات الخمس الأخيرة، لكن من جهتنا لدينا طموح كبير ونسعى إلى التسجيل خارج الميدان، وبعد ذلك مناقشة باقي دقائق المباراة”.

وكان الوداد الرياضي عاد بتعادل ثمين في مباراة الذهاب بالجزائر، الأسبوع الماضي، بهدف لمثله، وهي النتيجة التي تُعطي أفضلية لـ”لفريق الأحمر” من أجل الوصول إلى الدور قبل النهائي.

يُشار إلى أن مباراة الوداد الرياضي وضيفه مولودية الجزائر ستُجرى غدا السبت على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بداية من الخامسة عصرا، لحساب إياب ربع نهائي دوري الأبطال.