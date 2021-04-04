البنوك والاتصالات تنعش بورصة الدار البيضاء‎

أفادت المذكرة الأسبوعية لبنك المغرب بأن مؤشر “مازي” ارتفع بـ0,4 في المائة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 1,7 في المائة.

ويعزى هذا التطور، وفق البنك المركزي على وجه الخصوص، إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ”البنوك” بـ1,1 في المائة، و”الاتصالات” بـ0,4 في المائة.

وفي مقابل ذلك، انخفضت المؤشرات المتعلقة بقطاعي “المعدات والبرامج والخدمات المعلوماتية” و”البناء ومواد البناء” على التوالي بـ1,8 في المائة و0,2 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 858,9 ملايين درهم مقابل 2,2 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك؛ فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 171,6 ملايين درهم، مقابل 130,7 ملايين درهم الأسبوع الذي سبقه.