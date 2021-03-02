البوزيدي وتقنين القنب الهندي

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‫تعليقات الزوار

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  • el mghaiel md
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 22:16

    mm Les cigarettes peut donner les mdies pulmonaire comme l emphysème…

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  • yassine
    الثلاثاء 2 مارس 2021 - 23:05

    الدولة تنتج القنب الهندي وتبيعه وهي تعترف بذلك وحقول كتامة افضل دليل، وحتى اولئك الذين سيعملون لي ديسلايك يعلمون بذلك حق العلم. فما دام كذلك فلما لا يكون قانون في البلاد ينظم هذا الميدان ؟؟ شريحة كبيرة من الشعب تدخن الحشيش هذا لا ينكره الا شخص لم يعش ابدا بالمغرب، وبالتالي فهم يتعاطون ل “البزناسة” الذين يقومون بخلط الحشيش بجميع انواع الزبل من اجل الربح الزائد، دون الحديث عن البزناسة الكبار الذين يصدرون الى فرنسا واسبانيا وهولاندا (في هولاندا يباع حشيش مكتوب عليه حشيش المغرب) فالمغرب كبلد ينتج ويبيع الحشيش المفروض ان يكون فيه استهلاك الحشيش قانوني، فإن كان مدمرا للصحة فالدولة تبيعه، وان كان حراما في الاسلام فالدولة تنتجه، وبالتالي من اراد ان يعطيني الدروس بأنه حرام ومضر بالصحة، انصحه ان يدخر نصائحه للدولة المتحكمة وليس للشعب المستهلك المغلوب على أمره. اما ان تقننو الحشيش او تتوقف الدولة عن انتاجه. براكا من سياسة “حرام عليكم حلال علينا” فهذا من قمة النفاق.

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