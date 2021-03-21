البوليساريو تعرض السلم على المغاربة .. جدية مفاجئة أم مناورة إضافية؟

على غير عادتها، أبدت جبهة البوليساريو طوال الأسابيع القليلة الماضية استعدادها لإيجاد حل متوافق عليه بشأن الأقاليم الجنوبية مع المغرب، وذلك بمعية الاتحاد الإفريقي الذي ترفض الرباط أن يتولى دورا كبيرا في العملية وتفضل حصر القضية على منظمة الأمم المتحدة.
وتخلت جبهة البوليساريو عن خطاب المواجهة الحربية الذي تلا فتح معبر الكركارات ورحبت بفكرة التعاون، لكن محطات تاريخية عديدة تكشف أن الأمر يستنزف الدبلوماسية المغربية دون جدوى، ما دفع المملكة إلى التوقف تماما عن أي مفاوضات أو مباحثات أولية.
ويأتي ترحيب جبهة البوليساريو بقرارات الاتحاد الإفريقي بالنظر إلى مواقفه المعروفة بدعم الانفصاليين، وسبق للمغرب أن رفض التعامل معه وأكد أن حل النزاع الإقليمي هو اختصاص حصري للأمم المتحدة، كما تؤكد ذلك تقارير مجلس الأمن الدولي.
وتعليقا على القرارات الصادرة عن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، قالت جبهة البوليساريو إنها ترحب باستقبال اللجنة المنبثقة عن المجلس التي كلفت بزيارة تندوف والصحراء المغربية.
ادريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، قال إن “تحركات الاتحاد الإفريقي لا يجب أن تخرج عن قرارات مجلس الأمن، فهو المعني أساسا بتدبير ملف الصحراء”، مؤكدا استحالة الخروج عن مرتكزات أساسية وضعها المغرب.
وأضاف لكريني، في تصريح لهسبريس، أن “التحرك الإفريقي ضربة جديدة للبوليساريو، خصوصا بعد فشل شعارات وخطابات التصعيد، والتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار”، مسجلا أن الجبهة تتجه نحو تأزيم الوضع في المنطقة كاملة.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن “المغرب واضح في اتفاق إطلاق النار، ويدرك جيدا حدود المشاكل والأخطار”، منبها إلى سلوك البوليساريو وجنوحها دائما نحو افتعال المشاكل، مشددا على أن “الاتفاقيات ومواقف الأمم المتحدة مهمة ومحددة لتحركات المغرب”.
يجب أن نستمر في بناء الصحراء لانها نقطة ضعهم
وتستمر الديبلوماسية الهادئة الهادفة
إنه الحل الانسب في هذه الظروف المشحونة
العجزة الفاسدين عقولهم متحجرة ليسوا طبيعيين ـ إنهم يستغلون عامل الوقت لاطفاء شعلة الحراك ـ
عاش الملك الله الوطن الملك
تُرى من سيثق في بنت الجزائر علما أن الجزائر يحكمها جنرالات ذوي أرواح مخروبة، ولا علاقة لهم بالنُبل و الشهامة
إيدا جالس المغرب ماعا لبوليساريو سايوعاد إعتراف بيها واساياسقوط ا لمغرب في لفخ
لا للسلم مع جماعة ارهابية اما الرضوخ الى الطلبات المغربية كاملة ومن بينها الحكم الذاتي او المواجهة .. من 1975 ونحن ننتظر لحظة الانتهاء من مشكل الصحراء المغربية و من جار السوء
فهل الخاءن ياتكم!!!!!!!!طبعا لا فمخططاتهم مع الجزاير لا تنتهي فحذاري من الافاعي فانها سامة.
المشكل ليس المرتزقة لانهم اصلا لا شيء
المشكل هو الجزاءر واسبانبا الأولى جهرا والتانية سرا نواياهم خبيتة وكيدهم لا ينقطع
يجب على اادبلوماسية ان تلعب أكثر وان تحطاط من هدا التناءي الخطير
السلام عليكم ورحمة الله، لا يجب ان نحل المشكل مع الانفصالين و الارهابين ،على المغرب اهمالهم ف الصحراء محسومة مغربية .الله الوطن الملك .
مناورة ليس الا..لايجب منح المرتزقة اي فرصة..سيناورون من جميع الجهات لانهم بين المطرقة والسندان الان.
السلام عليكم المرجو عدم إعطاء أهمية لهؤلاء المرتزقة كل مرة يخرجون ببيان هذه المناوشات للفة الأنظار و نحن مع الأسف نعطيهم قيمة و مساحة اعلامية كأنهم قوة و عكس ذلك تماما لولا مماهم الجزائر المرجو تطبيق المثل الشائع القافلة تسير و الكلاب تنبح كذلك عدم ذكرهم في الإعلام المغربي حتى لا يرحلوا نقاط و اذا كان لابد من ذكرهم نذكرهم باسم الجزائر صراحتا
ايجاد الحل مع من؟مع كيان وهمي ارهابي لا تاريخ له ولا من يعترف به
تعرض السلم كدولة !! هل بوليساريو دولة ؟؟ الجزائر تتخبط في مستنقعات سياسة حكامها و تريد خدعنا !!! الخدعة الآتية ستقول الجزائري و البوليساريو ok الحكم الذاتي و يدخلون الى المغرب لكي ينتفضون من الداخل من بعد مظاهرات و خراب و تدمير ووووو ان شاء الله الرد من المغرب سيكون عدد المغاربة في البوليساريو 1 او 2% والباقي يجب على الجزائر ان تتبناهم
اللهم وحد كلمة المسلمين وأجمع صفوفهم
نحن نسمع ان الحرب مشتعلة في الصحراء والجبة وصلت الي اكثر من مئة بلاغ عسكري وكل يوم تدمير للعتاد العسكري المغربي والعشرات من الجنود المغاربة قتلو .هدا حسب القنوات الجزائرية التي تغطي الحرب في الصحراء وفي بعض الحالات كانو علي وشك الدخول الي السمارت والعيون لكن لمادا تريد التفاوض مع المغرب وهي متفوقة عسكريا علي الارض ههه… اقسم بالله النظام الشمولي في جارة السوء اصبح اضحوكة لتاريخ سوف تحكي من جيل الي جيل علي مدا غباء هدا النظام الشمولي المسخ.
جبهة البوليساريو صنيعة العسكر الجزائري لا يمكن الثقة فيها كما هو الشان الطغمة الفاسدة لجنرالات الجزاير ، تبقى مناورات فقط.
و البوليساريو لا تمثل ساكنة الصحراء و في الحقيقة ليس لديها الشرعية حتى تتحدث باسمهم ، لانها ليس حركة ديمقراطية منتخبة كما هو الشان لممثلي الصحراء
على جمهورية تندوف ان تبقى في هذه المدينة الى ان يرث الله الارض و ما عليها
البوزبال تستشعر سقوط نظام العسكر و ستصبح الحمل الثقيل على الجزاير ، و اقول لها ممكن ان تجد بلد اخر ياويها مثل جنوب افريقيا
الحل الوحيد البوزبال ان يلتحق بالمغرب اولا ان يصفي هذه الحركة الارهابية
ثم يحصي من هم فعلا مغاربة و الدين ازدادو في الاراضي المغربية
رغم كل هذا ليس لديهم الشرعية لتمثيل ساكنة الصحراء المغربية
هل كانت هناك حرب فعلا حتى تعرض البوليزاريو السلم على المغرب ؟
المغرب دولة السلم والسﻻم والتعايش ، لكن ﻻ يقبل الغدر والتحايل ، ومادامت جبهة البوليساريو لعبة في يد جنيراﻻت المافيا الجزائرية فﻻ خير يرجى !! ادخلو إلى بلدكم المغرب واقطعوا عﻻقاتكم المشبوهة بالجنيراﻻت القمعية ، وتركوا للشعب الصحراوي المغربي حرية الالتحاق بالوطن ..فستجدون ان الوطن غفور رحيم .
اصبحت انتم من تاملون في قرارات لا جدوي منها وذلك بعد ان اصبحت متطلباتكم في مهب الريح واصبح وجودكم غير ذي جدوي منذ القديم بعد احساسكم بزوالكم وان كان ذلك منذ القديم اذا لا داعية للمناورات البائسة التي يدعوا اليها طغاة هدفهم ربح الوقت بحثا عن مناصب واهية في ارض لها اصحابها ولها مالكها وهو المغرب لا ولن نسايركم في اطروحاتكم ولتذهبوا الي الجحيم فالقضية قضية شعب باكمله ايها الشرذمة المتعفنة والوسخة وتاريخكم المليئ بالخيانة والغذر اندثر
الحمد لله هذه علامة تدل على عدم خوض الحرب معهم لان الحرب ليس في صالح اي طرف لان الحرب تؤدي للخراب. المرجو من الخارجية ان تتعامل مع الموقف بكل حكمة من أجل تفادي الحرب معهم.
ما هي إلا مناورة .. خاصة بعد بيان الاتحاد الافريقي الذي لا يعني المغرب في شئ….فهم يريدون فقط ان يظهر المغرب كطرف لايرغب في السلام …
الجزائر رأس الحية..
على المسؤولين توخي الحذر! لا مفاوضات مع مرتزقة تندوف! اسم رائحة الخداع والمناورة!
البوليزبال الجماعة الارهابية الممولة من طرف عسكر كبرانات فرنسا تعرض السلم مع دولة المملكة المغربية تحت طلب صنيعتها دوزيام حلوف فرنسا.من أنتم!!!؟؟؟ وهل دخلتم في حرب مع الجيش المغربي حتى تعرضوا السلم..!!!والله أنتم أضحوكة العالم ..
لا سلام ولا اتفاق مع كيان وهمي….. هل يمكن التحاور مع شردمة من أبناء بعظ الدول الافريقية الذين زاغوا عن امن بلدانهم واستقروافي بلد تكن لنا عداءا دفينا!!!! ؟؟؟؟؟… نحن في صحراءنا مطمءنين …؟ الصحراء مغربية…. الله الوطن الملك ولا شعار غيره!!!! ومن لم يرد هذا فاليشرب ماء البحر او ينطح راسه مع الجدار!!!
من هم البوليزاريو؟ اسم ذفن مع القذافي ومع بوخروبة واصبحت شعاراتهم إرهابية لا تليق لبلد مثل المغرب ان يجالسهم او الحديث إليهم وكل المناورات لا تفيدنا في شيء.
لاتفاوض مع قطاع الطرق المغرب في صحراءه مجرد مناورة من قبل جار الشر وربيبته البوليخاريو حين اشتد عليهم الخناق فقط .اظن ان حتى الحكم الذاتي يجب على المغرب ان يسحبه فلتحتفظ الجزاءر بربيبتها فوق ارضها والمغرب في صحراءه الله الوطن الملك
لا يمكن الوثوق بهذه الشردمة لان هدفهم هو جر المغرب الى قبول الاتحاد الافريقي كمنصة لايجاد الحل ، وما يدفعنا الى رفض هذه العروض المزيفة لانهم على مدى عقود يرفضون ما تقدمه الامم المتحدة .. فالملف عند الامم المتحدة فهي تتولى الامر . وما هذه المآمرة الا لينتزعوا شرعية لهم
لا يوجد شي اسمه البوليساريو .. هناك فقط الجزائر هي من وراء هدا الملف المفتعل إضافة إلى اسبانيا المستعمرة التي أيضا لها مصالح في تعقيد هده القضية
تاريخيا لم تكن هناك دولة أو شعب في الصحراء لأنهم كانوا بدو رحل كحال جميع صحاري العالم
الحكم الذاتي هو الاصلح ،و المغاربة بتندوف المحتجزين ،مرحبا بهم اما من هو جزايري فلا مرحبا اللعبة من قصر المرادية مكشوفة ،الصحراء مغربية من زمن بعيد ،المملكة المغربية الشريفة اقدم الحضارات و للجداد في ذلك و شكرا جريدة هيسبريس المحترمة . الله الوطن الملك و الله ينصر سيدنا محمد السادس و الاسرة العلوية الشريفة و تحية الشعب المغربي من الشمال الى الجنوب
اي اتفاق لا يد أن يكون تحت مضلة الأمم المتحدة ولن يخرج على نطاق الحكم الداتي الموسع وان تكون الجزائر هي المفصل في هدا الحوار اما شردمة البوليزاربو قطاع الطرق فلا حوار معهم
تا حراميات عسكرية اكل عليها الدهر وشرب
المغرب لا يعترف بقطاع الطرق ولا حتى بمن يمولهم. الله الوطن الملك
المغرب كان دائما في حالة سلم، لذا لا يوجد أي داعي لقبول سلم جديد.
نعم للسلم لكن ليس قبل اطلاق صراح محتجزين تندوف و تسليم المرتزقة للعدالة ليحاكموا على الجراءم التي اقترفوها ضد المحتجزين بعدها يمكن مناقشة السلم و السؤال المطروح مع من ستتم المناقشة ؟.
يجب الحيطة و الحذر، اظن ان أعداء المغرب يناورون و يكيدون لنا المكائد، فلا تستهونو بالعدو وخصوصا العدو الخفي، اما المرتزقة فهم فقط خطة لتشويش والالهاء، حتى لا نرى ما يحاك لنا من طرف الجارة “الشقيقة” ومن معهم من ألمان و روس، و فرنسيين.. فالحذر ثم الحذر ، والله ينصرنا على من عادانا
الان ليس هناك لا حكم داتي لا هم يحزنون، مرحبا من أراد الرجوع إلى بلده المغرب، لاكن لشروط.
الصحراء في المغرب والمغرب في صحراءه شعارنا الله الوطن الملك
المفاوضات والسلم مع من،مع صنيعة حكام الجزائر الحاقدين لمملكتنا العزيزة والمستنزفين لخيرات بلادهم والجري وراء السراب،المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها الي ان يرث الله الأرض ومن عليها، أحب من أحب وكره من كره،فليذهب حكام الجزائر وصنيعتهم الي الجحيم
يجب على المغرب ان لا يكرر الخطأ السابق هو التفاوض مع جماعة إرهابية . قد يكون فخ من بعض الدول الافريقة حتى ينحصر المشكل في أفريقيا وخارج الأمم المتحدة . ولنا في العالم قدوة.. من طالبان والقاعدة بوكو حرام . ووو لاتفاوض مع الإرهابيين
ليس لديهم حل اخر بعد سلسلة الهزائم… و للتذكير هذا المشكل اختلقته الجزائر و انجبت كيانا وهميا و سمتها بنتها اللقيطة بوليخاريو… برافو للمسؤولين المغاربة… على الجزائر تحمل مسؤوليتها : يقول المثل المغربي (لي دار الذنب يستاهل العقوبة)… المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها.
حاليا لدينا ملف جديد قديم وهو ملف مهم يخص الصحراء الشرقية، سميته جديدا لأن الجزائر احيته بسداجة و غباء مسؤوليها و ذلك بطرد فلاحين بسطاء ذنبهم الوحيد أنهم فتحوا منازلهم واعطوا كل ما يملكون و لا ننسى بالتاريخ سجلت ان فلذات كبدهم استشهدوا في سبيل استقلال الجزائر و يجب ألا ننسى فعلة جار السوء : طردهم للمغاربة و سلبهم ممتلكاتهم يوم عيد الأضحى … للأسف هتلر العرب هواري بومدين
جبهة البوليساريو الحقيقية هي الجزائر ، والبوليساريو الأخرى هي الواجهة فقط. الجزائر تستخدم جبهة البوليساريو كأداة لاستفزاز المغرب. الجزائر التي هي من تحدد قواعد اللعبة لجبهة البوليساريو والأخيرة لا تستطيع أن تقرر بمفردها. يجب على المغرب أن يتجاهل المناورة الأخيرة لجبهة البوليساريو و عليه أن يواجه الجزائر ونظامها العسكري القذر لأنها جبهة البوليساريو الحقيقية.
يقولون أنهم هزموا المغرب فلماذا يريدون التفاوض معه؟ هل التفاوض على الرباط و الدار البيضاء؟
لا مفاوضات. ؛ لا جلوس ؛ لا حكم ذاتي ؛ عصابة قطاع الطرق صنعتها عصابة بنو فرقش ولا وجود لما يسمى البول زباليو تماما لان الحقبة الزمنية ما قبل استرجاع الصحراء تفيد انه لا وجود لما يسمى بالبول زباليو لهذا ما على هذه العصابة الا ان تبرم اتفاقا مع عصابة مراحيض المرادية للحصول على ارض جنوب تامنراست للبقاء فيها الى الابد وانتهينا
عصابة من المرتزقة صنيعة نظام العسكر الجزائري تعرض السلم على المغاربة!!!!! الأحرى بهم أن يعرضوا إستسلامهم و تسليمهم بالامر الواقع و هو مغربية الصحراء و إلا فليطلبوا من جمهورية الطوابير أن تعترف بهم كدولة على أرض تندوف.
لا تفاوض مع كيان لا وجود له أصلا في الواقع إن كان يريد السلام فعليه أن يفك الحصار على سكان تندوف ويجلي العساكر المرتزقة من حوله ويرحل من هناك.
يجب أن يكون هناك حل وفق ماتقتضيه الشرعية الدولية. وإلا فالقضية ستظل معلقة لأربعين سنة أخرى وهاذا ماسيزيد من معاناة هاذا الشعب في الجانبين
حان الوقت ليختار سكان الصحراء الشرقية المغربية بين الجهة المتقدمة والانتماء إلى التنظيم الإرهابي لمواجهة مجلس الأمن الأفريقي.
فتكلم حتى أراك.
يجب على المغرب ان لا ينخدع بمناورات كبرنات الذل والعار بالجزاءر ولجوء مرتزقة البوزبال الى السلم .وهم يريدون فقط ان يقبل المغرب المفاوضات معهم في نطاق الاتحاد الافريقي المتجاوز عوض الأمم المتحدة التي انهزموا فيها. اذن على المغرب ان يمارس عليهم مزيدا من الضغط وان يهزمهم شر هزيمة ما دام هو المنتصر الى حد الان. فلا خير يرتجى منهم.انظر ما فعلوه في منطقة العرجة.فهم من شر واخبث خلق الله.
البوليزاريو لا يمثل ساكنة تندوف فهو معزول ومنبوذ سياسيا من الجميع، وليست له أية شرعية. هذه محاولة بئيسة ومناورة مضللة لإعطاء الانطباع أنه مع الحلول السلمية. الحل في نظري هو ترك ساكنة تندوف للرجوع إلى وطنها الأم المغرب.
ليس امام المغاربة اقول المغاربةالضالين من ابناء صحرائنا الغالية الا العودة الى حضن الوطن واعلان التوبة وستجد الحضن الدافئ ماعدا ذلك فهو اضغاتثاحلام
مقولة المغفور له الملك العظيم الحسن الثاني رحمه الله هي الساءدة : ان الوطن غفور رحيم. فمن اراد التوبة والعودة فمرحبا ومن اراد البقاء هناك فذلك شانه ( ولكن العودة تخص فقط الصحراويين المغاربة ) وانتهينا
الذي يعرض السلم وبجدية ومنذ مدة هم المغاربة ملكا وحكومة وشعبا .فمتى راجعة البوليزاريو موقفها ورجعت عن غيها وتخلصت من قبضة عسكر الجزائر فإن المغاربة يرحبون بإخوانهم بين احضان وطنهم.
لانعترف بالبوليزاريوا اصلا لوجود لهم وليذهبوا ويتحاورون مع الوهم الذين يعيشونه
ماكين للاتحاد إفريقي ولا مجلس الأمن.
كيف أن نتفاوض على شيء نملكه.
هذوك مرتزقة جزائرية ماشي مغاربة إلى دخلو غادي توقع شي كارثة. اغلبهم من عناصر العسكر الجزائري.
على الدولة أن تحمي حدودها شبر شبر ولا للتراخي ماكين تيقا فهذا جيران .
الذي يعرض السلم وبجدية ومنذ مدة هم المغاربة ملكا وحكومة وشعبا .فمتى راجعة البوليزاريو موقفها ورجعت عن غيها وتخلصت من قبضة عسكر الجزائر فإن المغاربة يرحبون بإخوانهم بين احضان وطنهم.