"لسان البوليساريو" يتحدث لغة الإرهاب مع الاستثمار الأجنبي في الصحراء

هددت جبهة البوليساريو الانفصالية، اليوم الأحد، بـ”التصعيد العسكري” وقالت إن “الحرب مستمرة وستتصاعد في الصحراء”.
وفي خطوة تهدف إلى التشويش على السير الطبيعي بالمعبر الحدودي الكركرات، حذرت الجبهة الانفصالية مستخدمي هذه الطريق، مشيرة إلى أن منطقة الصحراء باتت “كلها ساحة قتال وكلها غير مأمونة”.
وبعد فشل مخططه في إغلاق معبر الكركرات، زعم التنظيم الانفصالي أن “لا الكركرات ولا أي نقطة من التراب الصحراوي في منأى من قذائف وصواريخ المقاتلين الصحراويين”.
وتأتي تهديدات البوليساريو في إطار حملة إعلامية كاذبة تهدف إلى التشويش على حركة المرور بين المغرب وموريتانيا وما بعدها إلى إفريقيا جنوب الصحراء.
ونفى سائقو الشاحنات، اليوم الأحد، ما روجته جبهة البوليساريو بشأن “غلق المعبر بعد قصفه ليل السبت”، وأكدوا أن الحركة التجارية عادية منذ تحرير المعبر من قبل القوات المسلحة الملكية في 13 نونبر الماضي.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أكد قبل أيام أن المغرب ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار بالصحراء المغربية، لكنه سيرد بقوة على أي تهديد لاستقراره وطمأنينة ساكنته.
ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن “الحرب الوهمية” التي تخوضها جبهة البوليساريو بالصحراء تهدف إلى عرقلة انطلاق مشاريع استثمارية أجنبية بالأقاليم الجنوبية، بعدما باشرت دول عديدة ربط اتصالاتها مع المغرب من أجل إطلاق مشاريع كبرى، ضمنها معبر الكركرات الذي سيتم تأهيله ليصبح محطة ربط حقيقية بين المغرب وعمقه الإفريقي.
ويرى كريم عايش، باحث بالمركز المتوسطي للدراسات والأبحاث الدولية والتشاركية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن دلالات تصعيد البوليساريو في هذا الوقت بالذات ترتبط بالضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة للتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء.
وأضاف الباحث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الهدف من الفرقعة الإعلامية المرتبطة بـ”البروباغندا الحربية”، هو “إرهاب المستثمر الأمريكي ومعه الولايات المتحدة، وأيضا مجموعة من رجال الأعمال البولونيين، ومستثمرين أفارقة، وآخرين، فضلوا جميعا الانخراط في الدينامية التي تعرفها المنطقة بعد زيارة ديفيد شينكر، مساعد كاتب الدولة في الشؤون الخارجية الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للوقوف على إجراءات افتتاح القنصلية الأمريكية بالداخلة والاستعداد لإطلاق سلسلة مشاريع أمريكية هناك”.
وتابع بأن الترويج للهجوم الصاروخي المزعوم، “مفاده تذكير حلفاء المغرب بأن البوليساريو الآن قادرة على إرسال صواريخ، وأن البداية كانت بعصب التجارة الإفريقية في انتظار استهداف مراكز أخرى، قصد إعادة الاهتمام بها كفاعل جيو-استراتيجي غير سهل ولا يمكن تجاوزه”.
وأبرز عايش أن الجبهة الانفصالية تتوخى من وراء “التصعيد العسكري” لفت انتباه المنتظم الدولي إلى أنها، ومعها الجزائر، “قادرة على فرض أجندتها بالمنطقة، في أسلوب يذكرنا بأساليب الجماعات الإرهابية المدعومة بصواريخ سام وكاتيوشا”.
وشدد الباحث بالمركز المتوسطي للدراسات والأبحاث الدولية والتشاركية على أن ما تقوم به الجبهة الانفصالية مجرد تحركات “فارغة” تفتقد إلى الشرعية وتنتهك القوانين الدولية.
اقرٶو مهم جدا :من ناحية أخرى، أعربت الإدارة الأميركية الجديدة عن نيتها التعاون مع إسرائيل بشأن قضايا الأمن الإقليمي و”البناء على اتفاقيات التطبيع”.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان -في بيان صدر اليوم الأحد- إنه أخبر نظيره الإسرائيلي مائير بن شبات في اتصال هاتفي جرى أمس، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل عن كثب مع إسرائيل بشأن الأمن وتطبيع العلاقات في الشرق الأوسط.
وجاء في البيان أن المسؤولَين “ناقشا فرص تعزيز الشراكة خلال الأشهر المقبلة، ويشمل ذلك البناء على نجاح اتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب”، وأضاف أن سوليفان وجّه دعوة للشروع في حوار إستراتيجي في الأجل القريب.
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وذكر البيان أن المسؤول الأميركي أكد لنظيره الإسرائيلي التزام الرئيس بايدن بضمان أمن إسرائيل، وأن واشنطن ستسعى لاستشارة تل أبيب في المسائل المتعلقة بأمن الإقليم.
ويأتي هذا في ضوء مؤشرات على أن إدارة بايدن ليست متحمسة للتراجع عن القرارات التي اتخذتها إدارة سلفه دونالد ترامب لصالح الاحتلال الإسرائيلي، من قبيل نقل السفارة الأميركية إلى القدس
للاسف هناك محطات اجنبية تروج اخبار مزيفة حول هجوم البوليساريو لمنطقة الكركرات يوم السبت متل France 24
جبهة بونعالة، الخونة الانفصاليين . المنافقين الذين ارتموا في احضان الاعداء
تمتلك الجزائر ثروات كثيرة تحت الارض و أكبر اللصوص فوق الارض
والله خاصنا الملك نصره الله يدير انطلاقة لمليشيات مغربية من هادوك لي فلحباسات اصحاب الضرب والجرح والسرقة مع عفو ملكي مقابل الخدمة في الصحراء نصرة للوطن واجي تشوف البوليخاريو فين يوصلو
اتركوهم يستعرضون عضلاتهم ويرقصون رقصاتهم إلى أن يسقطوا أنفسهم في مستنقع الإرهاب ومن تم يطلبون النجدة من شيوخ عسكر الجزائر يقدمون لهم العون وفي هذا الوقت سيسحبون البساط من تحت ارجلهم خوفا من التهمة نفسها التشجيع على الإرهاب ( راه تم ليهود وميريكان)
لن يرهبوننا نحن في صحرائنا..والولايات المتحدة الأمريكية بيدها زر قادرة على محو هذه الجبهة إلى الأبد . لأن اللعب مع الكبار..يستلزم أكثر من تفكير …
أشفق على جبهة البوليزاريو الانفصالية ومربيتها الجزاءر اقول لهاتين التافهتين الصحراء المغربية لن تصبح دولة مستقلة هي حرة في مغربها هنيئا للجزاءر بعصابة قطاع الطرق واستمرو في دعمهم وصرف الاموال الطاءلة عليهم وفي النهاية الصحراء ستبقى في مغربها معززة مكرمة ولا عزاء للحاقدين
ان البوليساريو وصنيعتها الجارة الشرقية تلجأ الو البروباغاندا والاخبار الزائفة الى مهاجمة القوات المسلحة الملكية وهي كلها اكاذيب ولكن اذا قام الانفصاليون من شن اي هجوم على المملكة ما الاراضي الجزائرية فلا بد ان تتحمل الجارة الشرقية المسوولية ويجب معاقبتها اقليميا ودوليا وقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام العسكري الشيوعي الدكتاتوري.
Bonjour
Il faut que les médias marocains bougent, les télévisions du monde diffusent des fausses infos sur l’attaque de Guargarate et avec des commentaires
fr 24
I24
Aljazira
Etc
صافي رسميا سالا الفيلم و طلعات النهاية ..راه مائير بن شبات لمستشار الامن القومي الاسرائيلي تكلم البارح مع مستشار الامن القومي الامريكي هاتفيا و مباشرة موراها صرح وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكن انه لا مساس باتفاقيات ابراهام الناجخة لي كاتعتابرها ادارة بايدن من انجح الملفات لي تحققات و تنجزات فعهد ادارة ترامب و صرحو انهم غادي يبنيو عليها و يحصنوها و يقويوها اكثلر و اكثر و اليوم صادقات الحكومة الاسرائيلية رسميا على تفعيل استئناف العلاقات مع المغرب من بعد ماتم المصادقة فالايام الماضية على استئناف الرحلات الجويىة بدون قيود و شروط…و فرنسا داخلة فمشاريع كبيرة لتهييئ مناطق و منصات تجارية لوجيستيكية فالكركارات و بئر كندوز تمهيدا لاعتراف فرنسي رسمي بمغربية الصحراء و بريطانيا كدلك على الطريق..باختصار سنطيحة البوليزباليو و كوريا الشرقية و مملكة بورقعة دارت ليهم امريكا ميسة و ضمسة و تم تكرم
زعمت من قبل بانها تقصف الكركرات و الان تحذر مستعملي ممره و كدلك تقول بان المنطقة العازلة اراض محررة فهل تقصف اراضيها
يجب على المغرب ان يوجه اتهام الارهاب للكابرانات اما البوليزاريو فمرتزقة ينفذون اوامر اسيادهم
ادا انطلقت أي شرارة تقصف شبرا من المغرب سيتعامل معها الجيش المغربي بصرامة وسبقصف مصدر انطلاقها ولو كان من قلب المخيم المشؤوم بتندوف.
…والبادئ ٱظلم
المحبس….حبسو عليهم المحبس ، و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
يبدو ان البيانات العسكرية للمرتزقة نجحت في تصوير الامر كما لو ان البوليساريو يمكن ان تقرر اي شيء.. الحقيقة ان الجزاءر هي صاحبة القرار.. و هي التي تعتدي على التراب المغربي و هي التي تشتري السلاح للمرتزقة على حساب قوت الجزاءريين الذين يصطفون طول النهار من اجل شكارة حليب.. بالنسبة للعصابة الحاكمة في الجزاءر لا توجد عملة صعبة من اجل استيراد السيارات للمواطن الجزاءري المطحون و لكنها موجودة لشراء الصواريخ و الدبابات للبوليساريو.. قمة الرخص و النذالة و الخسة و الحقارة..
اتبعوهم. اخل تراب الموريطاني واستهداف اندوف محتله اخر المستعمره في القاره الافريقيه
لقد قرب اعلان المنضمة الانفصالية منظمة إرهابية من طرف الامم المتحدة.
جرذان البوليزاريو تتسلل من حدود شبه الدولة الموريطانية ..نحن محاطون بالاعداء من كل جانب وهو الدليل على أننا في الطريق الصحيح.
إذا ثبت حقا بأن اراضينا الجنوبية تقصف فعلى قواتنا المسلحة الملكية إبلاغ ذلك للأمم المتحدة وطرد المونرسو ومن بعد ذلك الهجوم حتى الحدود الليبية شرقا ومالي جنوبا وملاحقة كل خائن كيفما كان نوعه واينما اختبا. (وكبرها تصغار).
هكذا انكر الحسن الثاني وجود الاف الاسرى من الجنود المغاربة لسنين طويلة لدى جبهة البوليزاريو و كذلك انكر المغرب للقصف اليومي و المكثف لجنودكم المختبؤون وراء الجدار الرملي
إلى ما بغيتوش تحشموا يا بو بال قطاع الطرق ستأخذون طريحة من عند الجيش المغربي الباسل…
بما ان الجزائر تدعم حق فلسطين في اقامة دولته عاصمتها القدس الشريف، لماذا لا تعبأ كل طاقاتها لجعل جو بايدن بتراجع عن اعتراف امريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ مجرد سؤال. نفاق الدولة العسكرية في الجزائر ليس له مثيل.
بعد فشل البوليساريو في تضليل المجتمع الدولي باعلامها الفاشل والمكشوف هاهي جن جنونها بعد عزلتها عن العالم الخارجي وكل محاولاتها باءت بالفشل.
اي حركة واي هجوم صادر عن الجبهة الانفصالية هو بمثابة اعلان حرب جزائرية على المغرب، اطلاق صواريخ جبهة البوليساريو مت التراب الجزائري ستتحمل فيها الجزائر المسؤولية وستكون الجزائر قد حفرت اخر قبر لها.
القافلة تسير وعلى المغرب أن يكون صارما وحازما مع قطاع الطرق والقطع مع عملية التشويش التي ينهجونها في الصحراء المغربية .
البوليزاريو الحقيقي هي الجزاءر التي تقول لنا
اعطيني الصحراء او ساحرك الارهابيين
اخبث نظام في العالم قتل ربع مليون في العشرية و استخدم مرتزقة في حرب الصحراء قبل بناء الجدار الامني و لكن ان شاء الله سينقلب عليها كل شيء و ستكون فرصة للجزاءريين لكي يتخلصوا من نظام العسكر المتسلط
القافلة تسير الله أنصر سدنا
واش هاد الرصاص الدي تستعملوا البوليزريو في الكفاح ديال بصاح أولى ديال الميكا
المنتظم الدولي يعرف جيدا بان التهديدات تخرج من المرادية والبوزبال ليس الا دمية تستخدمها العصابة.
الحل الوحيد لحل هادا المشكل وهو الذي تفتش عنه العصابة وهو تقزيم الجزاءر من مساحتها وارجاع أراضي الجيران لاهلها الحقيقيين لان الجزاءر ليس هي القوة العظمى كي تقف امام الدول التي تريد السلم والسلام في المنطقة.
دبانتكم تزنزن يا جنيرالات الوهم والارهاب وساعتكم تدق للانهيار، اقسم بالله العلي العظيم ان تعنتركم واللعب بالنار سوف يخلصه الشعب الجزاءري وسوف تقفون امام المحكمة الدولية كما وقف الآخرين او أخرتكم سوف تكون قاسية وهي اعدامكم امام شعبكم في ما فعلتم في جيرانكم وشعبكم .
الله يعميها ليكم باش تهنى منكم افريقيا من إرهابكم وجعرفتكم.
واهم من أن يصدق ماتروج له العصابة الإرهابية ،فاعتراف أمريكا لن يأتي من إملاءات أو مقايضات كالاعتراف بإسرائيل مثلا بل البعد الإستراتيجي للاعتراف الأمريكي سيظهر بعد البدء في الأشغال على الميدان، نعم هناك احتمال نشوب حرب لكن ليس مع الميليشيات بل مع النظام الذي يعد أيامه الأخيرة ويحاول جاهدا أن يلعب آخر أوراقه بالدخول في حرب غير محسوبة العواقب والتي ستلقي بظلالها على عمق القارتين المتجاورتين، ولهذا فإن صناع القرار للنظام العجوز لن يسمحوا له بالمجازفة فمصالحهم واستثماراتهم وامنهم القاري سيكون في مهب الريح
واخير ندعو من العلي القدير أن يحفظ البلدان من الحروب التي لا تأتي إلا بالهلاك للمواطن البسيط خصوصا الذي يحارب من أجل لقمة العيش
الصحراء مغربية و ستبقى مغربية و لا يهمنا هؤلاء الارهابيين البوليزاريو
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
قد نكون ضد الركون إلى الصهاينة لكن نحن مع التحالفات التي تدك معاقل العصابات وتحرقهم داخل قصر المرادية وفي تندوف المحتلة لتحرير الشعب الجزائري أولا .
هناك ابواق اعلامية فرنسية للاسف تغرد خارج الصواب حتى انهم وضعوا خريطة المغرب واشارو الى الكركرات على موقع في شمال الصحراء . فهم يجهلون الجغرافية فما بالك بالتاريخ.
تحية للسيد عماد السنوني صاحب رسم الكاريكاتير .فن قائم بذاته لكن للاسف لا يلقى التشجيع
من الطبيعي أن لا يريد المغرب التصعيد, لأنه وصل لدروة ما يصبو إليه, في حين أن البوليساريو يئست من رحمة الله وأصبحت ترغب في الإنتحار لأنها وبكل بساطة فشلت في تحقيق مشروعها,
لاكن صبر المغرب له حدود,
ولِّي ما رْضى بخبزة يرْضى بنصها.
الان اصبحت اابوليزاريو. مكشوفة فاامنطفة . وتتكلم بلسان… الارهاب. ….وتقول بانها ….سوف تصعد…….. من عماليتها الارهابية. في المنطقة. . ..قطاع ااطروق .والمرتفة اصبحو. ارهابين. ……..ياويلكم ادا اقتربتم …ستجدون امامكم الاسود الحارقة .من القوات م م . ستدمركم باحدت. .سلاح. بري. كيشعل النار فالحجر. والشجر. ياارهابين. .الصحراء. مغربية الى بوم يبعتون
كان لازما على المغرب ان يرتب رحلات مكوكية للصحافة الدولية المعتمدة عندنا كما كان يعمل في السابق في الثمانينات . للمناطق الصحراوية المغربية خصوصا منطقة الكركرات والمحبس واتويزكي .لتنوير الرأي الدولي على ما تنعم به تلك المناطق من امن واطمئنان عكس مايدعيه خصوم وحدتنا الترابية .ومرتزقتهم من أكاذيب .حتى لا يشوشون على المشاريع المستقبلية بالجهة الجنوبية المغربية.
من نصدق ،مانراه باعيننا ام ما تروجون له انتم؟ ممكن ان المعبر سيره عادي،لكن القصف رايناه بالمباشر وان كان لم يتم قصف الجيش مباشرة لكن الجيش الصحراوي رايناه يقصف بالصواريخ والمدفعية ،فاين تسقط هذه القذاءف ؟!!!!!!!
من أين تنطبق هده العصابة، وعلى أي ارض تستقر ولها كل هدا العتاد الحربي من مدرعات واليات ومنصات للصواريخ..، هل من المنطقة العازلة، ام مباشرة من دولة مجاورة… ان كان الامر يتعلق بالمنطقة العازلة فيجب استرجاعها حالا وضمها بالكامل للتراب الوطني حتى نتمكن من كشف الدولة التي ينطلقون منها لتنفيد اعمالهم الاجرامية والارهابية وبعد ذلك فضحها مباشرة عن طريق مجلس الأمن الدولي، لان في هده الحالة يكون الامر اعتداء على سيادة دولة تتمتع بكامل العضوية بالامم المتحدة وانتهاك سيادتها وهو خرق واصح للقانون الجولي الدي تاسس من اجله مجلس الامن الولي والدي يعاقب عليه دوليا …
ثلاثون سنه من ضبط النفس واحترام السلام ثلاثون سنه من الانتظار مقابل السلام ثلاثون سنه من احترام لاراده الدوليه من اجل احقاق الحق وصنع السلام رغم عجزيها عن تحقيق ذلك ثلاثون سنه من عدم انصياع المغرب لتحقيق السلام وتمرده على الشرعيه الدوليه هذا كله يكفي لتبريه الشعب الصحراوي وممثله الشرعي الجيه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمرا’ وواد الذهب من صيفه الارهاب والذي يحتل الارض ويشرد الاطفال والنسا’ ويهتك حقوق الانسان ويمنع المنظمات الحقوقيه من زياره الاقليم وينكر وجود شعب له حق السياده على ارضه هو الارهابي بعينه ويبحث عن الارهابيين لمساعدته.المغرب يمارس ارهاب دوله حتى مع الشعب المغربي الذي نكنو له كل الاحترام ونتمنى له التخلص من ورطه المورطين الذين لاهم لهم سوى العيش على الامه مثل الجرثم الذي يستقوى على الجسد الضعيف.حسم قضيه الصحرا’ بيد اهلها والحل لايمكن بدونهم وهم اكثر تصميم على ذلك من اي وقت مضى.انشر يا هسبريس جزاك الله خير.
الآن تأكد لي لماذا لم يصعد المغرب مع جبهة الذل والعار، الديبلوماسية المغربية تركتهم ينبحون ويكذبون حتى افتضح أمرهم، فهذه الجبهة من المفروض أن تتابع الآن بقضايا كثيرة منها:
1 – احتجاز الأبرياء
2 – تعذيب الأسرى
3 – تجنيد الأطفال
4 – التلاعب بالمساعدات الإنسانية
5 – تضليل الرأي العام العالمي ونشر الكذب
شنقريحة نغزهم وقال لهم خسرنا عليكم 500 مليار دولار وانتم ما درتوا والو يا إما تتحركوا ضد المغرب او الإعدامات فيكم
هذا اللسان ديال المرتزقة واللي من وراهم ما بقى ليه والو غيتقطع من الجذور ديالوا
أكاذيب البوليزاريو حول الهجوم على الڴرڴرات يريد بها التخفيف من الدفاع القوي في المحبس القريبة من تندوف بحيث يقومون ببعض المناوشات بعيدا من الجدار الدفاعي الأمني ويليدون بالفرار إلى تندوف. طبعا الڴرڴرات بعيدة ويصعب عليهم العودة والدخول إلى تندوف قبل ملاحقتهم بالطيران.