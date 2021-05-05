البيضاء تلغي عقود تسيير أربع أسواق نموذجية

قرر المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء إلغاء أربعة عقود خاصة بتدبير وتسيير الأسواق النموذجية بكل من عين الشق وأنفا، لأسباب ترتبط بمشاكل في تسديد واجبات الاستغلال من لدن الشركة المسيرة لهذه المرافق.

وحسب تصريح لعبد المالك الكحيلي، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، فإن الشركة المشرفة على تسيير الأسواق النموذجية بعين الشق لم تقم بتسديد مبالغ مالية توجد على ذمتها، تتجاوز قيمتها مليار سنتيم.

وأشار الكحيلي، في تصريح لهسبريس، إلى أن مسألة إلغاء عقود التسيير ستعرض على أنظار أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء في دورته العادية لشهر ماي الجاري، من أجل التصويت على مصير هذه الاتفاقيات التي تجمع الجانبين.

وسيهم التصويت عملية إلغاء اتفاقية شراكة بين جماعة الدار البيضاء وبين شركة “إيطرو” والمتعلقة بتسيير وتدبير السوق النموذجي “ياسمينة” بمقاطعة عين الشق.

كما يشمل قرار الإلغاء، الذي سيعرض على أنظار أعضاء جماعة البيضاء للتصويت، اتفاقيتي الشراكة بين جماعة الدار البيضاء والشركة نفسها، والمتعلقتين بتسيير وتدبير السوق النموذجي “بغداد” والسوق النموذجي “حي الشريفة” بمقاطعة عين الشق.

وقرر المكتب المسير للجماعة ذاتها إلغاء اتفاقية رابعة بين نفس الطرفين، وتهم السوق النموذجي المدينة القديمة بمقاطعة سيدي بليوط.

يذكر أن هذه الأسواق الأربعة، التي تحتضن أنشطة تجارية حيوية تشمل بيع المواد الغذائية والملابس والمنتجات الصناعية، تؤمن مداخيل للشركة المسيرة “إيطرو” عبر كراء المحلات لصغار التجار.