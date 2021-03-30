"التجارة الإلكترونية" تبوئ المغرب مرتبة متقدمة على الصعيد القاري

يحتل المغرب المرتبة السادسة في تصنيف أكثر أسواق التجارة الإلكترونية ديناميكية على الصعيد الإفريقي، بعد جزيرة موريس، وجنوب إفريقيا، وتونس، ونيجيريا وكينيا، والمرتبة 85 عالميًا.

وقال مسؤولو ملتقى برانش الرقمي، الذي تنتهي أشغاله في فاتح أبريل، حول “التجارة الإلكترونية في المغرب وإفريقيا”، إن المغرب يشهد تطورا كبيرا ومتسارعا في مجال التجارة عبر الإنترنت.

وأوضح حسن الرويسي، المسؤول عن هذا الملتقى، خلال ندوة صحافية، إن التقرير الصادر عن مركز النقديات أشار إلى أنه خلال الأسدس الأول لـ 2020 تم تسجيل 6 ملايين معاملة دفع عبر الإنترنت، أجريت بواسطة بطاقات مصرفية على مواقع تجارية تابعة للمركز النقديات.

وأضاف المتحدث ذاته: “حققت هذه العمليات رقم معاملات إجمالي قدره 2.9 مليارات درهم، إذ تم إجراء 260 ألف معاملة بالبطاقات الأجنبية، بلغ إجمالي مشترياتها 180 مليون درهم خلال الفترة نفسها”.

وكما أشار الرويسي إلى أن هناك 67 في المائة من المستهلكين الإلكترونيين يؤدون فواتيرهم عبر الإنترنت، في حين تمثل الأزياء والملابس الجاهزة 37 في المائة من المشتريات عبر الإنترنت؛ بينما ينفذ 27 في المائة من المستهلكين عبر الإنترنت معاملات أداء لفائدة شركات توزيع الماء والكهرباء وشركات الطيران والاتصالات والفنادق؛ وتأتي بعد ذلك فئة طلبات توصيل الطعام بـ 24 في المائة من المستهلكين الإلكترونيين، في حين يسدد 23 في المائة من المشتركين خدمات البث ومنصات مشاهدة الأفلام والاستماع الموسيقى المؤدى عنها عبر وسائل الأداء المتوفرة عبر شبكة الإنترنت.

ويرجع هذا التطور بشكل خاص إلى أداء المغرب من حيث تطور الولوج إلى الإنترنت حسب تقرير “DataReportal”.

ويوجد في المغرب ما يقارب 28 مليون مستخدم للإنترنت، أي ما يقرب من 75 في المائة من السكان. وبهذا تسجل المملكة نموًا بنسبة 9 في المائة بين سنتي 2020 و2021.