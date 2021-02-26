التجاري وفا بنك يمول المقاولات بـ40 مليار درهم

بلغ حجم القروض التمويلية التي وفرتها مجموعة التجاري وفا بنك المصرفية منذ بداية جائحة كورونا السنة الماضية ما يقارب 40 مليار درهم، استفادت منها 86.700 مقاولة.

وقالت المجموعة المصرفية المغربية، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، إن جزءا كبيرا من هذه القروض وجهت أساسا إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ تم منح ما يناهز 1.25 مليار درهم للشباب حاملي المشاريع، وذلك في إطار برنامج “انطلاقة”، وهو ما يمثل 46 في المائة من إجمالي التمويلات التي منحها القطاع المصرفي المغربي لهذه الفئة من المستثمرين الشباب.

وخصص التجاري وفا بنك ما يزيد عن 5.7 مليارات درهم كقروض، لتمويل مشاريع وحاجيات 18.538 من التجار والحرفيين والمقاولات الصغيرة جدا، وهو ما يمثل 33 في المائة من إجمالي القروض التي منحها القطاع المصرفي لهذه الفئة من المهنيين؛ فيما خصصت تمويلات نقدية بقيمة 10.7 ملايير درهم لفائدة 12.338 مقاولة.

ومنحت المجموعة المصرفية قروضا بقيمة 6.2 مليار درهم لفائدة 9.192 مقاولة صغيرة ومتوسطة، في إطار برامج “ضمان إكسبريس” و”ضمان تيسير” و”ضمان استثمار”؛ وهو ما يمثل 28 في المائة من إجمالي التمويلات التي خصصها القطاع البنكي المغربي في هذا الإطار.

كما أعلن التجاري وفا بنك تراجع حصته من النتيجة الصافية بنسبة 48.1 في المائة سنة 2020، نظرا لمساهمته الكبيرة في صندوق كوفيد19، والارتفاع اللافت في كلفة المخاطر، إلى جانب تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.

ورغم ذلك سجل مستوى الادخار ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة، إذ بلغت المبالغ المدخرة في حسابات زبائن المجموعة المصرفية ما يناهز 508.7 ملايير درهم.