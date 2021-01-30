التجربة المغربية في صناعة الجلد تغري دولة إثيوبيا

التجربة المغربية في صناعة الجلد تغري دولة إثيوبيا
صور: هسبريس
السبت 30 يناير 2021 - 08:20

عبر مسؤولون من دولة إثيوبيا عن رغبتهم في الاستفادة مما راكمته التجربة المغربية في صناعة الجلد، ونقل الخبرات إلى بلادهم.

وأكد مسؤولون ومستثمرون إثيوبيون، خلال لقاء جمعهم بأعضاء الفدرالية المغربية لصناعة الجلد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن رغبتهم في نقل التجربة المغربية إلى بلدهم والاستفادة منها.

وجرى خلال هذا اللقاء الذي انعقد بالدار البيضاء وحضره سفير جمهورية أثيوبيا المعتمد لدى المملكة المغربية باشا جينا فانفا، الترحيب بتبادل التجارب بين البلدين في الصناعة الجلدية، ونقل الخبرات بين المهنيين المغاربة ونظرائهم الإثيوبيين.

كما رحب السفير الاثيوبي بانضمام فيدرالية الجلد ببلاده إلى الكونفدرالية الإفريقية للصناعات الجلدية التي يرأسها المغربي حميد بنغريضو، رئيس الفدرالية المغربية لصناعة الجلد، وذلك من أجل الرفع من مستوى التعاون في قطاع الجلد على الصعيد الإفريقي.

وأورد مسؤولو الكونفدرالية الإفريقية أن الفاعلين الاقتصاديين الإثيوبيين الذين رافقوا سفير بلادهم في هذا اللقاء، أكدوا على مكانة الصناعة الجلدية المغربية في القارة، وهو الأمر الذي يسعون للاستفادة منه. كما نوهوا بالتطور الذي تعرفه المملكة على المستوى الاقتصادي وفي جميع المجالات تحت قيادة الملك محمد السادس.

وبحسب حميد بنغريضو، رئيس الكونفدرالية الإفريقية للصناعات الجلدية، يرتقب أن يجري تبادل الزيارات بين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الاثيوبيين قريبا، قصد تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون والاستثمار.

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