التجريدة المغربية إلى سوريا

هذه الصورة تم التقاطها يوم 14 ماي 1973، أي حوالي ستة أشهر قبل إطلاق الرصاصة الأولى لحرب أكتوبر، إذ احتضنت الرباط، خلال ذلك اليوم، استعراضا عسكريا للتجريدة المغربية التي ستغادر إلى سوريا، وهو الاستعراض الذي تزامن مع احتفالات الذكرى 17 لتأسيس القوات المسلحة الملكية المغربية، وفيه اختار الملك الراحل الحسن الثاني، باعتباره القائد الأعلى للجيش وأركان الحرب، الجنرال عبد السلام الصفريوي، قائدا عاما للتجريدة المغربية.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار1
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
22:34
عيارات نارية توقع طبيب أسنان في قبضة الأمن
-
22:33
الخصاص يضعف الخدمات الصحية في الجديدة
-
21:14
الشرطة تحجز 30 كيلوغراما من الشيرا بمرتيل
-
20:12
شراكة تجمع وزارة التربية وجامعة كرة القدم
-
19:14
مناهضون لإسرائيل يحذرون من "مشاريع التخريب"
-
18:14
السجن يستقبل "رائدا" بتهمة هتك عرض ابنته
-
17:04
برلمانيون يستنكرون استقبال "غالي" في إسبانيا
-
16:21
تكوين يكافح ضد الاتجار بالبشر في الحسيمة
-
15:41
الدنمارك تستبعد لقاح "جونسون آند جونسون"
-
15:08
جمعية الإعلام والناشرين تلتقي الوزير الفردوس
-
14:26
معالجة طفل تجر مدير مستشفى إلى العدالة
-
14:04
خبير يحذر من أخبار "السلالة الهندية" بالمغرب
بالمناسبة نترحم على من ٱسترخص حياته فداء للوطن. وبالمناسبة التجريدة هاته ذهبوا فيها من خيرة الضباط والضباط الصف والجنود الذين أبلوا البلاء الحسن ضد العدو الغاشم . كما أخبرنا الذين تم تشريفهم تمتيل المملكة وسط العرب أن الحسن الثاني رحمة الله عليه أعطى أوامره المطاعة أن يمشوا من هو تطوعي دون تعيين وذلك ما كان فعلا وخرج الٱلاف أختير منهم من خيرة الجنود سلوكا وتدريبا كما لا يفوتني أن أترحم على شهداء الإستقلال وشهداء الوحدة الترابية وعاش الشعب مزدهرا بين الشعوب وعاش الملك.