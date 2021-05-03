التجريدة المغربية إلى سوريا

التجريدة المغربية إلى سوريا
الإثنين 3 ماي 2021 - 22:21

هذه الصورة تم التقاطها يوم 14 ماي 1973، أي حوالي ستة أشهر قبل إطلاق الرصاصة الأولى لحرب أكتوبر، إذ احتضنت الرباط، خلال ذلك اليوم، استعراضا عسكريا للتجريدة المغربية التي ستغادر إلى سوريا، وهو الاستعراض الذي تزامن مع احتفالات الذكرى 17 لتأسيس القوات المسلحة الملكية المغربية، وفيه اختار الملك الراحل الحسن الثاني، باعتباره القائد الأعلى للجيش وأركان الحرب، الجنرال عبد السلام الصفريوي، قائدا عاما للتجريدة المغربية.

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‫تعليقات الزوار

1
  • abdou
    الإثنين 3 ماي 2021 - 22:44

    بالمناسبة نترحم على من ٱسترخص حياته فداء للوطن. وبالمناسبة التجريدة هاته ذهبوا فيها من خيرة الضباط والضباط الصف والجنود الذين أبلوا البلاء الحسن ضد العدو الغاشم . كما أخبرنا الذين تم تشريفهم تمتيل المملكة وسط العرب أن الحسن الثاني رحمة الله عليه أعطى أوامره المطاعة أن يمشوا من هو تطوعي دون تعيين وذلك ما كان فعلا وخرج الٱلاف أختير منهم من خيرة الجنود سلوكا وتدريبا كما لا يفوتني أن أترحم على شهداء الإستقلال وشهداء الوحدة الترابية وعاش الشعب مزدهرا بين الشعوب وعاش الملك.

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