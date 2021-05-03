التجريدة المغربية إلى سوريا

هذه الصورة تم التقاطها يوم 14 ماي 1973، أي حوالي ستة أشهر قبل إطلاق الرصاصة الأولى لحرب أكتوبر، إذ احتضنت الرباط، خلال ذلك اليوم، استعراضا عسكريا للتجريدة المغربية التي ستغادر إلى سوريا، وهو الاستعراض الذي تزامن مع احتفالات الذكرى 17 لتأسيس القوات المسلحة الملكية المغربية، وفيه اختار الملك الراحل الحسن الثاني، باعتباره القائد الأعلى للجيش وأركان الحرب، الجنرال عبد السلام الصفريوي، قائدا عاما للتجريدة المغربية.