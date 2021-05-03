التحركات المغربية لإعمار منطقة الكويرة تثير ردود أفعال في موريتانيا

بعد الحديث عن توجه المغرب لإعادة إعمار مدينة الكويرة الواقعة في أقصى الأقاليم الجنوبية وبسط سيادته عليها، خرجت أصوات موريتانية تعبر عن رفضها لذلك، متحججة بأن “القانون الدولي يمنح الحق لنواكشوط للاحتفاظ بالكويرة”.
ويدرس المغرب إمكانية إنشاء ميناء الكويرة الكبير وإعادة تعمير هذه المنطقة الاستراتيجية الواقعة في أقصى جنوب المملكة، نظرا للدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه في الربط البحري بين الشمال والجنوب ومنطقة الساحل.
وقال تقي الله ايده، وهو محام موريتاني معروف، إن “اتفاقية مدريد الثلاثية بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا بتاريخ 14 نونبر 1975، أعطت لموريتانيا السيادة على تيرس الغربية التي من ضمنها حامية لكويرة”.
وأوضح المحامي الموريتاني، في مقال نشرته مواقع إعلامية محلية، أن “اتفاقية السلام الموقعة بين موريتانيا والبوليساريو التي تنازلت فيها نواكشوط عن أي أطماع في الصحراء الغربية، لم تتنازل فيها موريتانيا عن وضعها كسلطة إدارية على لكويرة”.
واعتبر المصدر ذاته أن موريتانيا لا تريد الدخول في صراعات اليوم بشأن الكويرة بالنظر إلى “القضايا المتعلقة بأمن حدودها وعدم اليقين المحيط بمستقبل الصحراء الغربية في حد ذاتها”.
وردا على الأخبار التي راجت بخصوص إعمار المغرب للكويرة، قال المحامي الموريتاني إن “تنازل موريتانيا عن جميع مطالبها بشأن الصحراء الغربية، لا يحرمها من الحق في الحفاظ على هذه الأرض وإدارتها باعتبارها دولة (قائمة بالإدارة)، في انتظار تسوية نهائية تقبلها السلطات والأطراف وتقرها الأمم المتحدة”.
وأثار تناول وسائل إعلام مغربية رسمية وغير رسمية مخطط إعمار الكويرة غضب نشطاء موريتانيين، وقال أحد المدونيين الموريتانيين إن “الكويرة خط موريتاني أحمر والرباط تعرف ذلك”، معتبرا أن أي تقدم مغربي نحوها “سيضع المنطقة كلها على كف عفريت”.
وكانت القناة الأولى بثت في نشرتها الرئيسية خلال الأسبوع الجاري تقريرا حول أشغال ميناء الداخلية الأطلسي، أظهر تخطيط المغرب لإنشاء ميناء كذلك بمدينة الكويرة إلى جانب ميناء امهيريز.
وسبق لأحزاب موريتانية أن استغلت الصمت المغربي وطالبت بمراجعة وضعية منطقة لكويرة المغربية، ودعت إلى ضرورة تحديد تبعيتها القانونية بما يضمن سيطرة موريتانيا عليها.
وفي السنوات الأخيرة، أعطت موريتانيا إشارات بأنها لن تسمح باستعادة الكويرة رغم أنها تتبع رسميا للمغرب، وذلك من خلال حرص جنودها على رفع العلم الموريتاني بها سنة 2016، وهو ما أثار حينها انزعاجا مغربيا.
وكان تعزيز التواجد المغربي في منطقة الكركرات والمراقبة الأمنية والعسكرية بها بعد طرد البوليساريو، قد قطع الطريق على الميليشيات الانفصالية من الوصول إلى المنطقة، خصوصا أن عناصر الجبهة كانت تتسلل للقيام باستفزازاتها من الناحية الموريتانية خلف الجدار العازل.
وفي خطوات استفزازية متكررة، سبق أن وثقت العديد من الصور وصول نشطاء من جبهة البوليساريو إلى المحيط الأطلسي قرب الكويرة من الناحية الموريتانية، وقد يكون التحرك المغربي المقبل نحو الكويرة خطوة جديدة لقطع الطريق نهائيا على العصابة الانفصالية كما وقع في معبر الكركرات الحدودي.
على بركة الله اللهم يسر ولا تعسر.
عدم اليقين بالنسبة للصحراء لا يوجد الا في مخيلة هذا الموريطاني. اما بالنسبة لنا نحن في ارض أجدادنا. من اراد ان يعيس معنا مرحبا به. ومن اراد غير ذلك فله ذلك.
سبحان الله العظيم كل نهار يخرج لك جار من الجنب علاش هاد الحقد كامل على المغرب مالكم و هي اصلا موريتانيا ديالنا صافي و قفتو على رجليكم كتحسو بالكتفين تقادو غادي تبداو على التفلسيف تاعت غير لي يدير عليكم شي حائط كاملين ما عندنا ما نديرو بجيران السوء
وهل تريد نواكشوط احتلال أرض مغربية وداخل حدود المملكة المغربية، يجب على المغرب أن يبسط سيطرته عليها وأن يعزز تواجده العسكري فيها بإنشاء قاعدة عسكرية بحرية أو برية وذلك بالإتفاق مع موريتانيا وإن أبت فيجب أن نؤمنها ونعمرها عنوة.
هذا العمل الجبار سيغيض العدو الحاقد والذي جوع شعبه وبدد مئات الملايير من الدولارات لهذا و وسيعيض أحفاده أبناء لقيطة تندوف المندسين بيننا (الطابور الخامس) وسيظهر ذلك من خلال التعليقات .
الكويرة مدينة مغربية و موريتانيا تعرف هذا ….لهذا على الموريتانيين ان لا ينجروا وراء اطماعهم…عندما تنازل المغرب عن حق الادارة لصالح موريتانيا في هذه المنطقة كانت هناك اسباب لم تعد موجودة اليوم..
لماذا لا نبادر الى مسح موريتان بضربة واحدة ولنستعيدها لانها ارض مغربية علما انه لا وجود لشيء اسمه موريتان قبل سنة 1960. والمغفور له محمد الخامس لم يكن معترفا بها لانها تسمى اقليم شنقيط التابع ترابيا للمملكة الشريفة
ههههه موريتانيا صنع إستعماري بدأ يجابه المغرب على الكويرة. يجب عليهم أن يصمتوا و إلا سوف نضم جميع أراضي موريتانيا للمغرب.
سبحان الله أشياء علقت عليها سنين متعددة و هي القضية الوطنية صحراؤنا المغربية
فقلت منذ سنوات لحسم الملف يجب :
تعزيز القوة البحرية و الجوية عبر الدرون
كذلك ضم الكويرة و المناطق العازلة
تشجيع التنقل من الداخل للصحراء عبر ثمن رمزي للمغاربة برحلات جوية مكثفة في إنتظار tgv
تقوية الجبهة الداخلية عبر نشر المواطنة و إحترام المواطن
**** و أخيرا إستغلال مهزلة ابراهيم غالي لسحب المصداقية عن هوية المرتزقة
مع سحب الحكم الذاتي نهائيا كيف يعقل لكوبي أن يسير أمور المغاربة
**** عدم ربط إعتقال غالي بسبتة وىمليلية
**** ربط إعتراف إسبانيا بالصحراء مغربية بحسن الجوار فقط أما سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية لابد أن تفهم إسبانيا أننا لن نفرط في صخرة من أرضنا
انا ومن صغري أومن بشعار الله الوطن الملك والوطن عندي من طنجة لكويرة مستعدون للحرب والموت ولن نفرط في شبر واحد من أراضينا نحن محاطون بالأعداء من كل جانب ها الجزائر ها إسبانية وها موريتانيا ونحن شعب عظيم لدينا موقع استراتيجي لو كان شعب آخر غير المغرب لتم استعباده واستعماره من طرف القوى الامبريالية المغرب الآن لايقبل الوسط يا إما مع وحدة البلاد أو ضدها وموريتانيا تناور لدينا حليف قوي ماشفنا منه إلا الخير السنيغال وموريتانيا نفسها راه مغربية والى نساو راسهوم بدوك جوج الأسلحة المتآكلة لعطتهوم الجزائر من روسيا ماينيساوش راسهوم راهم غير 2 مليون ديال البشر راه حنا في المغرب غير التلاميذ دون الطلبة عندنا 9 ديال المليون
ما على المغرب سوى تقوية علاقاته مع البلدان الإفريقية بما فيهم السنغال ..لتأذيب موريتانيا ..وتاهيل الكويرة لتكون منطقة اقتصادية واجتماعية وسياسية نحو افريقيا… ومنذ فترة موريتانيا تلعب بالنار…حان الوقت لتجني مرارة ما زرعته…
كنا نعلم أن موريتانيا هي الأخرى لا تريد تسوية الأوضاع في الصحراء لأنها لا تريد منازعا لها في الكويرة.
ظهرت كل الأوجه، خصوصا الكونفدرالية التي اقترحتها ألمانيا، و خططت لها الجزائر و صنيعتها البوليساريو، و هي أن يقوم البوليساريو بإعمار جنوب الكركارات، على أن تأخد موريتانيا الكويرة، و إسبانيا و ألمانيا طبعا تَنهبان خيرات المنطقة، و الجزائر تبني ميناء لتصديرات الجنرالات عبر المحيط الأطلسي.
الكويرة مغربية، و الله واخا نعرفو نمشيوا كلنا نهبطو لموريتانيا نوريوهم.
الكلام شيء و الواقع شيء آخر.
المنطقة تحت السيادة الموريتانية على أرض الواقع و لن تسمح موريطانيا بتواطى من الجزائر من استرجاعها.
موريتانيا تحلم في النهار وكذلك بيادقها وبيادق جارة السوء ولم انهما الاثنين جيران السوء لا فرق بينهما منافقين رغم ان انها تدعي انها جمهورية إسلامية .فالكويرة مدينة مغربية وستثبت الأيام القادمة على ذلك .
الى ما عجبهم حال زيدو نواديبو حتى هيا …حدودنا كانت حتى نهر السينغال من قبل …غالبا البوليساريو ستقيم دولتها مستقبلا على تندوف والاراضي الجزائرية و الاراضي الموريتانية.
دابا عاد بانت ليهم الكويرة راه ديالهم
زعما راهوم سايرين يبنيو فناطحات السحاب و الموانئ و المطارات.
ياك ديما تانقولو المغرب من طنجة للكويرة ما عمر شي واحد حل فمو.
يبقى شعارنا الله الوطن الملك والصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حاليا من طنجة إلى لكويرة و تاريخيا من طنجة إلى نهر السينغال روسو
نتمنى من الجارة الجنوبية التعقل والرجوع إلى جادة الصواب. الكويرة مغربية وستبقى مغربية شاء من شاء وكره من كره.
أعمار الكويرة أمر حتمي ولا دخل لشنقيط فيه فهو تابع سياسيا للمغرب، الأصوات المعادية فقط تريد الركوب أعلاميا فقط، اما الدولة الموريتانية فتعرف اتفاق المغرب معاها بشأنها وأي حركة للمورتان فيها تعني الحرب، وااحرب ليست في صالح نواكشوط فقد تخسر معاها حتى نواذيبو
آش هاذ الزهر عندنا مع هاذ جيران السوء من كل الجهات، شنقيط في الجنوب وبورقعة في الشمال وزريبة العسكر في الشرق. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين…
على المغرب أن لا يفتح عدة جبهات عليه في وقت واحد.فلننتهي من البوليساريو اومن بعد ندوزو لشي لآخر
المغرب كان ينتظر فقط الضوء الأخضر
و الآن يمضي بثباث في تحقيق حقوقه المشروعة تاريخيا و اقليميا
ما تبقى هو اضغات احلام
هؤلاء ليسوا موريتانيون لكويرة أرض مغربية آش جاب موريتانيا ليها
مكرهتش شي واحد اشرح لينا هاد لمدينة واش حتى شى حد ماسكن فيها، على بالي مدينة مغربية اش دخل موريتانيا.
يجب التحرك بسرعة لقطع الطريق أمام الجزائر وموريطانيا
أعتقد أن بعض الأغبياء في الجارة الجنوبية للمغرب يشبهون أهل الكهف، الدول تسعى لتحقيق مصالح شعوبها و بعض الدول من شدة غبائها تضيع فرص التقدم و التطوير، ما دام البعض في موريتانيا يعاكس مصالح المغرب و مصالح موريتانيا نفسها لاعتبارات قبلية و إديولوجية عفى عنها الزمن، فإنشاء ميناء بالكويرة سيدمر ميناء نواذيبو و يقضي عليه و ستتحول السفن و الحركة الإقتصادية إلى ميناء الكويرة، هذا إنذار إقتصادي بخلفيات سياسية، إذا فهم حكام موريتانيا الدرس فلن يقوم المغرب بإنشاء ميناء إقتصادي بل سيكتفي بإنشاء ميناء سياحي حفاظا على مصالح موريتانيا في ميناء نواذيبو،
أظن أنها سنة الحزم بإمتياز .زمن إزدواجية المواقف ولا .يا معانا يا ضدنا موريتانيا في حاجة للمغرب أكثر ما نحن في حاجة إليها اذا عاكست المغرب فأمنها الغذائي مهدد و يمكن ان تشهد مجاعات.
اللهم بارك آلى الإمام عاش الملك وتحياتي للجنود المغاربه الابطال والقوة المساعده والدراك الحربي والملكي موت االعدو
المغرب في صحراوو والصحراء في القلوب من طنجة الى العركوب .على المغرب ان ينشي في الكويرة اكبر مشروع تحلية المياه احسن من مفاعل نووي هروشيما .وشكرا هسبريس
الكويرة مغربية ويجب على المغرب اعمارها وتزينها وجعلها مدينة متميزة
موريتانيا يمدها المغرب بالاكل والشراب وهي تعرف جيدا ان مورتانيا كانت ارض مغربية لهذا نقول لهذه الدولة المتنكرة والمنحازة للعصابة البوليزاريو والعسكر الهوارلومدين نقول لموريتانيا ان تدخل في سوق راسها فهي دولة ضعيفة جدا
لولا خيرات المغرب لمتم جوعا
الان تطمعون في الكويرة وانتم لا تستطيعون حماية انفسكم من عصابات الحزاءر
القانون الدولي اتركه في صحفكم لان هذا القانون لا يعتبر ولو كانً مهما لكان العالم كله بخريطة اخرى.
المغرب يحب عليه ان يعجل بطوط كل مرتزق من الكويرة
هذا هو المغرب الذي نريده المغرب الغير متواضع و الخجول على مصالحه نريد مغرب يرعب و يجيب حقو من فم السبع وليس من فم اللفعة … موريطانيا سوف تطمع هي كذلك بسبب تواضعنا كما طمعن اسبانيا و الافعى السامة الجزائر
خرج الاجداد في المسيرة الخضراء لتحرير الصحراء المغربية اليوم الصحراء تنعم بمشاريع من العيون في اتجاه الداخلة ومن تجرأ على التحدث على الصحراء المغربية ذلك اليوم أسود.ولكن ماذا استفدت انا كامواطن مغربي من تحرير الصحراء او من تحرير سبتة او مليلية او من ترسيم حدود البحرية المغربية ؟؟ الا بغيت نشري بقعة في صحراء خاصني نخلص كما لو ان في مدينة في شمال؟ يعني نحن الشعب فقط دركيين لتسهيل طريق على ناهبين الثروات اخدموا في صمت.أتمنى من هات المنبر ان نسمع بأن اعمار الصحراء سيكون بتسليم بقع للمغاربة اما تعمير بإنشاء مشاريع اصحابها محضوضين ومعروفين بالاستلاء على شبر في هذا الوطن فهذا شيء غير مقبول.
واش لكويرة طلعت تحت السيطرة الموريتانية؟ من طنجة للكويرة صدقت اشاعة . غريب . استقلال المغرب فيه عدة مشاكل لو كانت المقاومة مسلحة هي من اتت بالاستقلال لما وقعنا في المشاكل …
الكويرة أرض مغربية فلماذا التفكير في ردود فعل موريتانيا أو غيرها؟ موريتانيا والجزائر دول ضعيفة وأمية في السياسة والإقتصاد٠على المغرب التعامل بصرامة هذه المرة لأن كل الظروف مواتية مع اقتراب انهيار بلدان الشر كالجزائر٠الدول الغربية تخطط الآن لكيفية إعادة هيكلة روسيا في ما بعد بوتين! يجب تطوير وتنظيم مسيرة خضراء اقتصادية هذه المرة وتشجيع الشباب على تعميرها لتخفيض الضغط على مدن الداخل! الجنوب المغربي غني بالثروات السمكية والباطنية والسياحة هناك ستكون ناجحة لحل مشكل البطالة، لكن على الحكومة والشعب العمل سواء بنية الإستفادة للجميع بعيدا عن اقتصاد الريع والعياشة والقطع مع التمييز في توزيع الثروات٠ المغرب لكل المغاربة وكلنا نمتلك حق العيش بكرامة وعلى الكل العمل المتقن، يالاه عريو على أكتافكم٠٠٠
إذا أصبحت بعض الأبواق في موريتانيا تضع لنا خطوط حمراء في يخص أراضي تابعة لسيادة المغربية وهي التي لم تستطع الصمود أمام حفنة من مرتزقة البوليساريو كانت على مشارف العاصمة نواكشوط خلال حقبة السبعينات لولا تدخل الجيش المغربي وانسحبت مذلولة من منطقة واد الذهب التي تضم مدينة الگويرة المغربية فلقد حان الوقت لبسط السيادة الفعلية على جميع الأراضي المغربية ماوراء الجدار الأمني وبركا من هذه المهزلة المفتعلة
قالك نواكشوط وبوليزاريو دارو إتفاقية وتنازلت موريطانيا عن أطماعها في مناطق الصحراء المغربية لكنها ضلت متمسكة بالكويرة لتضمها إليها
السؤال واش هاذو إسحاب ليهم لاعبين ضامة والمغرب ناعس المغرب لا يقول المغرب يفعل الكويرة مغربية وستضل مغربية و يجب إعمارها من طرف المغرب اليوم قبل الغد حتى لا تزيد أطماع للأسف جيراننا العرب (الإخوة العرب ) .
الكويرة مغربية وسيتم إعمارها إن شاءالله وما على الأصوات الموريتانية إلا النباح كما شاءت وإن أرادت أن تلعب معنا فنحن مستعدون لإعادة النظر ليس في هوية الكويرة لأنها محسومة بل في هوية موريتانيا ككل. عاش المغرب من طنجة إلى الكويرة ولا عاش من خانه.
بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. تلق لينا الفراجة.
On n as marre d’être sympas, faut etre sans pitié
لم يؤمنوا حتى العاصمة نواكشوط من المرتزقة فبالاحرى الكويرة التي ارادت بان تبيعها للجزاءر فكل شيء انكشف
الوحدة الترابية للمغرب غير قابلة للتفاوض ومنطقة الكويرة جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية الشريفة وجزء من تاريخنا
la Mauritanie déjà est un territoire marocaine dorénavant nous entament des discussions pour faire des ecos dans tous le territoire en réclamant ce morceau de terre coupé de notre pays par la france et nous organiseront des manifestation dans les grandes villes comme casa hissant des banderoles ( Mauritanie est marocaine) pour les envoyés un message d avertissement
Laguira is morocan for Ever, laguira is Morocan for ever, laguira maghribia diiiiiima maghribia 7aba man 7ab wa kariha man karih
موريتانيا تعرف على وجه الحقيقة ان ما عجزت عنه في السبعينيات حققه المغرب ،ليس بقوتنا العددية او الاقتصادية وإنما يتعلق الامر بقوتنا الايمانية وارادتنا في قهر الأعداء والترفع وتجاوز الانهزامات الاولى والقصيرة والتضحية في سبيل رد الأعداء مسلحي البوليساريو ويقية خلق الله ،واستطعنا حماية مدننا الجنوبية وبناء أحزمة عسكرية لإتمام الاستقرارالاجتماعي والاقتصادي وتيسير الحياة وبدات التنمية أمام اعين الموريتانيين ،ومر الزمن الطويل والذي يبدو فيه انه من العبث استمرار احتفاظ موريتانيا بالكويرة،يجب ان يفهم الموريتانيون ان دورهم الإداري انتهى ،وان الرصاص لن يصل نواديبو ،ولاداعي للاحتفاظ بالجمر البارد في اليد ،يجب ان تتخلى عن هذا الدور وتحمي ترابها في الشمال حيث تقع تيندوف
نحن لسنا اقل شان من البوليساريو ،ولا اطماع لنا في أراضيهم ،وهم أيضا ليست لهم نوايا في الاحتفاظ بالكويرة ولكن بقية التعليل المريتاني لا تفيد المغرب في حساباته
كان خطأ استراتيجيا منح الإستقلال لموريطانيا…لذا يجب على المغرب أن يعزز دوره لإسترجاع حقوقه السيادية والمشروعة على أراضيه ليس فقط بالديبلوماسية، ولكن أيضاً بتعزيز تواجده العسكري و إنشاء قاعدة عسكرية برية و جوية و أخرى بحرية في الكويرة تحت قيادة جنرال من الجنرالات الذين ألفوا الأجور المرتفعة و العلاوات و الدعة و الخمول في مكاتب و فيلات وقصور الرباط حتى انفتخت بطونهم…
ان تنازلنا عن العرجات في فكيك للجزائر في الحدود الشرقية فلن نقبل بأن نتنازل عن شبر واحد من مياه بحر وأرض الكويرة . لان كل تنازل يشتم منه ضعف وجبن في الموقف السياسي و السيادي للمغرب وقد يشجع اسبانيا على عدم ترسيم الحدود البحرية في الكويرة و غيرها من بحار المغرب ….
الحسم و الحزم في الحدود و لا نكرر أخطاء الماضي مما يدفع بالجيران إلى الطمع و التشكيك في حدودنا و تزايد اطماعهم…
هل سيتم رسم حدود آخر نقطة بحرية و برية وجويةمغربية دون التفريط في اي شبر او تنازل يذكرنا باخطاء قاتلة بالماضي
مع جيراننا في الشرق والشمال؟؟؟ أخطاء تاريخية مجحفة في حق أجيال اليوم…
موريتانيا حاليا دولة لنفسها نحترمها والله يسهل عليها…. لكنها كذلك ملزمة باحترامنا واحترام وحدتنا الترابية. والكويرة ليست موريتانية ولن تكون يوما موريتانية، لا تحسبن طيبوبة وتسامح المغربي ضعفا.
الآن لا أحد من المرتزقة أصبح يجرأ أن يتفوه بتفاهة الأراضي المحررة فلا ترغموننا أن نجعلكم تندمون على جملة ” الكويرة خط موريتاني أحمر والرباط تعرف ذلك”
صراحة لم افهم لمادا المغرب نسي او اهمل هده المنطقة على غرار الداخلة و داىما ما نقول من طنجة للكويرة هل هناك اتفاقا بين المغرب و موريطانيا و المستعمر لا نعلمه يجب التوضيح. فعليا يجب على المغرب الضغط على اسبانيا لاسترجاع كل اراضيه من سبتة و مليلية و جزر الكناري هده ما تسمى تصفية الاستعمار. اتاسف على جغرافيتنا كيف كانت قبل قرن 20 عندما كانت موريطانيا مغربية و اليوم فقط نقاتل من اجل الكويرة يجب استرجاع قوة و هبة المغرب من تحالفات جيو سياسية و كذا تكوين اجيال في البحت العلمي و التكنواجي و العسكري و الصناعي حتى نكون مستقلين عن الغرب و لنا اكتفاءنا الذاتي في جميع المجالات خصوصا العسكري
عصابة الجزائر بعد أن سممت العلاقات بين المغرب وإسبانيا بسبب زعيم الخونة تتجه الآن لتسميم العلاقة بين المغرب وموريتانيا. هناك أخبار عن إرسال طائرات جزائرية محملة بالسلاح إلى موريتانيا. لدفعها إلى الدخول في مغامرة ضد المغرب. هذه الأخبار لا تخلو من صحة لا سيما بعد زيارة بوكذبون وزير الخارجية الجزائري لنواكشوط، تلتها زيارة ما يسمى وزير داخلية عصابة المرادية دون نسيان استقبال الرئيس الموريتاني لوفد من خونة تندوف، كل هذه الأحداث وما تلاها من تمرد موريتاني على العلاقة الموريتانية المغربية على مستوى التبادل التجاري تؤشر إلى أن هناك شيء يطبخ وراء الستار بين عصابتي المرادية وتندوف والسلطات الموريتانية. وسيكون الخاسر الأكبر في هذه المسرحية الجديدة هي موريتانيا لأن عبارة ” المغرب من طنجة إلى الكويرة ” ليست شعارا يردده المغاربة من فراغ. الكويرة أرض مغربية .انتهى الكلام.
تأخر المملكة في شئن هدا القرار هو الذي جعل أطماع الجزائر تتفاقم و تشاكس بمرتزقتها طيلة هدا العقد من الزمن، و ها نحن نرى و نسمع بموريتنيا التي لم تظهر نواياها الحقيقية في قضية الصحراء تعلن حقيقة ترددها أنها كذالك تريد مشاكست المملكة في قضية الصحراء بزعمها أن الكويرة تابعة لأراصيها و تقع على حدودها…
نحن مغاربة الخارج ومغاربة الداخل لن نتنازل عن شبر من صحراؤنا ونقول للموريطانيين ان الكويرة مدينة مغربية 100% مثلها مثل الناظور والحسيمة و مراكش وتطوان و الداخلة ومكناس الخ………
كيف لموريتانيا أن تتحدث عن مغربية الكويرة، وهي في حد ذاتها أرض مغربية الأصل.
أعتقد أن إخواننا وأشقائنا الموريتانيين نسوا أصولهم المغربية.
على الإخوة في موريطانيا التزام حدودهم و قي أعذر من أنذر
موريتانيا ت
نساق وراء أكاذيب كابرانات فرنسا المعاديين للمغرب لخلق نزاع جديد بين الدولتين وتتنفس من جانب ولكن موريتانيا التي كانت في الأمس القريب أرضا مغربية لا تقوى حتى على توفير العيش للشعب وترنكز في كل حاجياتها على الجار المغرب الذي يمونها بجميع ما تحتاج إليه، وأعداء المغرب التقليديين يبذلون كل جهدهم على حساب الشعب الجزائري المضطهد لخلق أعداء جدد للمغرب يقفون بجانبها. وقد أصبحت اليوم الجزائر دولة إرهابية تخلق وتحتضن وتمون الجماعات الإرهابية علنا والأمم المتحدة لم تتحرك لردهعا وطرد الحكام العسكر الديكتاتوريين. وهذا قد يزيد من غرورها وتعنتها وأولئك ليسوا بأشخاص مثقفين متحضرين يقبلون الحوار بل عصابات إجرامية لا تفقه سوى الحرب والقتل والإجرام في حق الآخر.
أطرح السؤال على من يدعي هذه الأفكار بالله عليك وفي قرارة نفسك هل كان الأحرار من موريطانيا الذين حضروا عند الملك محمد الخامس إلى الرباط في نهاية الخمسينات من القرن الماضي يحملون معهم سموم الانفصال المدمر للأمة والمنتقص من كرم وأريحية أمة كالأمة المغربية و وهل كان أحد من المجاهدين في جيوش،تحرير المغرب العربي الكبير يجادلون في عمق الصحراء المغربية والذي يتجاوز جنوبا لكويرة بكثير .
هل يستطيع أحد.أن ينكر أن الشيخ محمد فاضل بن مامين رحمه الله حضر من منطقة الحوض الموريتانية ليستقر بالسمارة.
دعوة إلى الصواب وتحكيم العقل وحسن السجية ولنجنب أمتنا تبعات التشردم الفكري والجغرافي وسمومه .ا
ههههههههه
واش هذه هي الموريتانيا الشقيقة
استغفر الله العظيم
عدو آخر من درجات ممتازة
…لا شأن لشنقيط بمنطقة الكويرة.فشنقيط تعلم جيدا انها جزء من المملكة المغربية فصلته فرنسا الاستعمارية عنه…
…على المغرب اذن بسط سيادته على منطقة الكويرة المغربية بقوة التاريخ والجغرافية.ويبدأ التشييد والاعمار.في اقرب وقت ممكن.ويفتح باب الاستثمار للشركات المغربية والاجنبيةبهذه المنطقة العزيزة من وطننا الغالي المحبوب..
من جهة اخرى على الجيش المغربي الباسل ان يحبط اي تحرك للقوات الشنقيطية التي تلقت مؤخرا اسلحة وعتادا من النظام الستاليني الجزائري….
ورفع العلم المغربي فوق منطقة الكويرة مع تمديد الجدار نحو اقصى نقطة من التراب الوطني المغربي اصبح ظرورة ملحة لسد الباب نهائيا على اطماع كابرنات الجزائر في المحيط الاطلسي..
.فاليعين الله جيشنا البطل على تأمين هذا الجزء الغالي من وطننا العزيز.ولو بالقوة العسكرية التي يفهمها كل متربص او متامر على وحدتنا الترابية..
حرر الجيش المغربي صحرائه من المعتدين الإسبان و فر عسكر مورتان من الزحف تاركًا الجيش الملكي وحده و تنعق بعض الأصوات من موريتان بكل صفاقة و صلف لتتطاول عل الأراضي المغربية التي يفوق سكانها 35 مليون ! على الجيش المغربي أن يطهر الكويرة من العسكر المنافق في موريتان و يخزي أطماعه و نقض عهوده مع الحسن الثاني محرر الصحراء المغربية من أنياب الإسبان الغزاة… سقطت الأقنعة عن هؤلاء المنافقين لا فرق بينهم و بين خوارج البوليساريو…
موريتانيا لا تنبز ببنت شفة للرد على البولياريو والخراير لأنها تخاف منهما وهي من تنازل عن كافة حقوقه في الصحراء بنا فيه مدينة الكويرة ولان المغرب يتجه إلى سحب ورقة الكركرات من يدها بإنشاء ميناء بالكويرة الان تتكلم بتحريض من الجزائر التي ستوقعها في فخ مناوراتها وتستعملها كما تستعمل المرتزقة في مواجهة المغرب وتختفي هي وراءهما
أنت يا موريتانيا سرقتي هذا الاسم ألا تستحين فموريطانيا اسم لدولة المغرب ، انت من صنع فرنسا دجاجة أمام الجزائر لكن ستعرفين الوجه الآخر للمغرب لهلا يوريه ليك
لأتدكر أن المغرب مد يده لمورتانيا أكتر من مرة لتطبيق سياسة رابح رابح لكن لعبها بسياية شد العصى من الوسط أدى بها الى خسارة أكبر مدينة اقتصادية تمتلكها، ولا ننسى 8 طائرات المحملة بالسلاح التي توصلت بها من الجزار في الأشهر الماضية… جيران سوء يعجزون عن التقدم ويحاربون كل من انتفض عن التبعية وأراد التقدم.
السلام شعيب من إيطاليا على المغرب أن يدخل الكويرة قبل فوات الأوان وتدخلها الجزائر وشبيحتها ويشمت المغرب الحبيب وعاش المغرب من طنجة العالية الى الكويرة الغالية تحت شعار الله الوطن الملك
إتفاقية مدريد الثلاثية أصبحت في خبر كان عنذما رضخت موريتانيا أمام عصابة البوليزاريو كان على موريتانيا تطبيق مفهوم الخطوط الحمراء على حدودها المستباحة من طرف المرتزقة أولا وليس على الكويرة المغربية
على الجيش المغربي أن يخرس نعيق هته الأصوات المرتزقة التي تتطاول على الأراضي المغربية و تطهير الكويرة من العسكر موريتان المنافق الفار من الزحف حين كان بطل الصحراء الحسن الثاني و جيشه يدود عن وحدة أرض أجداده و ينزعها من الإسبان الغزاة المعتدين الذين مزقوا بلاده… سقط القناع عن نفاق عسكر موريتان الطماع فلا فرق بينهم و خوارج البوليساريو يتآمرون على تقسيم المغرب تحت إفك باطل تقرير المصير
المغرب له اعداء ثلاثة من الشرق والشمال والجنوب
إن لم يكن المغرب حرسا فالجزائر تبحث له عن مستنقع ليقع فيه وستكون الفرصة للقبض عليه من كل ناحية لذى عليه ان يخرج داك الجيش والرصاص ويكون مستعدا لشن حرب سبدؤها من الشرق قبل ان يتحالفوا الثلاثة عليه ويكون طعما سهلا
الاتفاقية الثلاتية تلزم المغرب بالحفاظ على الوظغ كما هو
من طنجة الي الكويرة ولا شيء الا من طنجة الي الكويرة سبحان الله مناء كبير هناك احب من احب وكره من كريه نحن في ارضنا وعليها نموت مناء يجب ان يكون مثل مناء الموجود في طنجة لكي تسوق منتجات المغرب الي باقي الدول الافريقية ومرطانية عليها ان ان تبقى تابعة للجزائر مرطانية اكبر خونة وعشت معهم واعرفهم جيدا النار تحت التبن
يا تقي الله ايده… إتق الله ربك ولا تنسى أن ما تسمونه موريطانيا فهي اصلا ارض مغربية وانتم تعرفون ذالك….
إذن لا داعي للتفوه بالخزعبلات الخاوية…