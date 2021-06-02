التحويلات المالية للجالية تتحدى "كورونا" ببلوغ سقف 29 مليار درهم

تواصل التحويلات المالية للجالية المغربية نحو بلدها الأم الارتفاع شهرا بعد شهر، وذلك على خلاف التوقعات السابقة بخصوص انخفاضها نتيجة تأثير أزمة كورونا على بلدان الإقامة.
وتشير المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف إلى أن قيمة هذه التحويلات ناهزت في نهاية أبريل المنصرم حوالي 28.83 مليار درهم، مقابل 19.84 مليار درهم قبل سنة، ما يمثل ارتفاعا قدره 45.3 في المائة.
وما بين شهر أبريل من سنة 2020 وأبريل من السنة الجارية ارتفعت تحويلات الجالية بحوالي تسعة مليارات درهم، وفق أرقام المكتب.
ويعتبر الرقم المحقق في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية الأعلى منذ سنة 2017، إذ كانت تتراوح التحويلات ما بين 18 و21 مليار درهم، لترتفع حاليا إلى 28 مليار درهم.
ويتجلى من معطيات مكتب الصرف أيضا أن صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفع أيضا، إذ حقق 6.45 مليار درهم في نهاية أبريل المنصرم، مقابل 5.76 مليار درهم في نهاية أبريل 2020.
وأشار مكتب الصرف إلى أن الارتفاع الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 12 في المائة خلال السنة الجارية يأتي بعد السنة الماضية التي كانت مطبوعة بتداعيات أزمة كورونا.
وتساهم التحويلات التي تقوم بها الجالية في دعم الأسر المغربية ودعم رصيد البلاد من العملة الصعبة، فيما تدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فرص توفير مناصب للشغل.
وبلغت التحويلات المالية للجالية خلال 2020 حوالي 68 مليار درهم، ويُنتظر أن تصل إلى 71.9 مليارات درهم خلال السنة الجارية، و73.4 مليارات السنة المقبلة، وفق توقعات بنك المغرب.
ويحتل المغرب المرتبة الثانية من حيث تلقي تحويلات الجالية في الخارج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد مصر.
لهلا اخطي علينا أصحاب الخارج … كون ستنينا قفة كون راحنا عايشين … مغرب أخضر تنمية بداغوجيا وديك هضرة تاع تلفازة ….
الحساب عند الله ماشي هنا كاع لي ضيعنا في هاد مغرب منسمحوش ليه غدا قدام الله
هناك تحويلات مالية مهمة مصدرها ليس الجالية المغربية ولا يتم الاشارة اليها لأنها تلحق بتحويلات الجالية المغربية بالخارج .هذه التحويلات
المالية تبعث للمغاربة والمغربيات والمهاجرين المقيمين في المغرب خاصة الافارقة نساء ورجال مصدرها أجانب عرب وأوروبيين وجنسيات اخرى. من يشتغلون في مكاتب ويسترن اينيون western union والابناك يعرفون ذلك جيدا.
هذا دلبل دامغ ان ازمة الحجر أثرت على جيوب المغاربة أكثر بسبب عدم وجود نظام اجتماعي يحمي الفئات الهشة
داكشي علااش مابغاو إخليو الجالية تدخل لبلاد…. الفلوس داخلاا..ههه خليو الحدود مقفولة باش الناس تصيفت الفلوس..وحنا الحكومة ديالنا ماقدر ليها غير اللي خالقها..عامرين قوالب واامكر شوف إلى ماحلوش الحدود مابقاش تاحد إصيفت الفلوس
حتى 29 مليار درهم افلوس احلوا لينا الحدود للسياح او باركة من اسعاية طلقونا انخدموا اعلى راسنا .المغرب راه كيخسر المليارات يوميا من وراء الاغلاق. 29 مليار اعطاوها الواليديهم او احبابهم ياكلوها حيت جالسين الا خدمة باش نفعات الصناع والحرفيين وأصحاب البازارات والفنادق.
لولا هذه الاموال التي تبعتها الجالية لدويهم في هذا الوطن لمات نصف المغاربة جوعا ،فبهذا الدعم ساعد جل المغاربة انفسهم في تخطي هذه الأزمة وحافظوا على التوازن المالي والاقتصادي الأسري،تحية للجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين بقوا مخلصين لوطنهم الأم رغم أن معضم المسؤولين في هذا البلد ينظرون إليهم كبقرة حلوب لاغير.
اظن و ازعم و متاكد ان هذه مجرد دعاية مغلوطة ومكدوبة. كوني من الجالية لم ارسل درهم واحد منذ الجائحة لان اولا نحن نعاني ايضا اقتصاديا و تانيا المغرب يتلاعب بالقيمة الحقيقية للدرهم و ثالتا البروقراطية المتوحشة في كل مناحي الاستثمار و رابعا التحويل الى المخرب يكون فيه مغامرة حيث يستحيل اعادت التحويل الى الخارج اذا اقتضا الامر
اين تذهب كل هذه الثروة من فوسفاط واسماك ومعادن وتحويلات الجالية والسياحة والثروة الفلاحية الهائلة وغيرها الكثير .. اعتقد ان المغرب يعوم على اقتصاد هائل جدا .. ولكن يبقى السؤال مطروحا اين تذهب كل هذه الثروة الهائلة ولمذا لايستفيد المواطنون منها ومن له المصلحة في ابقاء المغاربة في دوامة الفقر ومن ينهب كل هذه الثروات .. ولمذا نبيع فلاحتنا بارخص الاثمان ونستورد ها باغلى الاثمان .. لمذا نطعم اوربا والعالم من ثروتنا الفلاحية وغيرها بارخس الاثمان بينما لا نجد ما ناكله .. لمذا الالاف من الاوربيون يشتغلون في بحارنا واجوائنا بينما شبابنا لا يجد عملا شريفا يقتات منه .. لمذا علماؤنا يستفيد منهم الاجانب والشرفاء في السجون بتهم واهية ملفقة .. لمصلحة من كل هذا .. لمصلحة من يشيع الاجرام واللاامن في البلاد .. كثير مما يقال نطلب من الرحمة والسلامة …..
تستحقون غلق الحدود يا أيتها الجالية… ابعثوا فقط الأموال… أما أنا فلا