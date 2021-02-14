التخريب يلحق خسائر بحافلات جديدة بعد ساعات من العمل في البيضاء

لم تمض سوى ساعات قليلة على انطلاق العمل بالحافلات الجديدة بمدينة الدار البيضاء والنواحي، التابعة لشركة “ألسا”، حتى تعرضت للتخريب نتيجة رشقها بالحجارة.
وشهدت الحافلة رقم 143، مساء أمس السبت، رشقا بالحجارة في شارع إدريس الحارثي بالدار البيضاء، ما أدى إلى تهشيم زجاجها، وخلفت الواقعة هلعا واستياء كبيرين في صفوف المرتفقين.
وعبر كثير من البيضاويين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن استيائهم من هذا السلوك الصادر عن بعض المراهقين، وطالبوا بالضرب على أيدي هؤلاء المخربين.
ودعا مواطنون، في تصريحات متطابقة لجريدة هـسبريس الإلكترونية، البيضاويين إلى الحفاظ على وسيلة النقل التي يستعملونها، تفاديا للعودة إلى الوضع الذي عاشوه خلال الفترة السابقة مع حافلات مهترئة أبوابها مهشمة.
وطلب فاعلون مدنيون ضرورة تدخل المصالح الأمنية ومرافقتها للحافلات، وذلك من أجل ردع المخربين الذين يقدمون على مثل هذه الأفعال الإجرامية وإحالتهم على القضاء حتى يكونوا عبرة؛ على حد قولهم.
كما التمس مواطنون تعميم كاميرات المراقبة بمختلف الشوارع والطرقات التي تمر منها حافلات النقل الحضري، حتى يسهل الوصول إلى الأشخاص الذين يقدمون على تهشيمها ورشقها بالحجارة وتعريض الركاب بذلك للخطر.
ويأتي هذا الفعل الإجرامي بعد ساعات عن الإعلان الرسمي على انطلاق العمل بالحافلات الجديدة بالدار البيضاء، خلال لقاء ترأسه كل من الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية خالد سفير ووالي جهة الدار البيضاء سطات.
وعلى الرغم من كون المسؤولين أعلنوا بشكل رسمي عن دخول هذه الحافلات الخدمة يوم غد الاثنين، إلا أن الشركة شرعت يوم أمس السبت في تسييرها بمختلف الخطوط، إلى جانب التي اشتهرت بتسمية “حافلات الخردة”، بعدما تم استيرادها من أوروبا.
كتخرجوخم من الحبس، هذا جزاء القضاء المتساهل مع الاوباش اللدين لن ينفعوا الوطن. السجن مدى الحياة.
شعب يحب التخريب و التلويث و لا يفكر الا في نفسه، شعب اناني.
شعب كحل في مخيلته سوى الخراب وسوء الحال
من يريد العيش في الدار البيضاء، سلا، فاس. مدن غارقة في الاجرام و الانحطاط الأخلاقي، أصبحت أفضل الرحيل الى الرباط أو مكناس أو طنجة…
المواطن في ولاية الدار بأكملها حتى لا اسرد المواقع ألفوا الركوب بالمجان في حافلات المدينة لهذا سيتعدر عليهم أداء ثمن التذكرة على اعتبارهم ان النقل العمومي من حقهم ان يركبوا بالمجان فيلجؤون في الاخير إلى تخريبها
لا غير ولاد الشعب مساكن بغاو يضحكوا ،الغلط ديال الدولة وديال الشركة لي وفرات ليهم الحافلات ….خاص هاد المخربين على الاقل 10 سنين سجن مع الاعمال الشاقة .هبطوهم للصحراء يكملوا الطريق السريع .
دائما المراهقين يجب الضرب بيد من حديد مع هؤلاء المخربين بحكم انهم لايعرفون إلا التخريب
آشهاد المستوى قلة التربية وناقص عقل .. بحال هادو ميستهلو غير الكروصة جارها حمار .. يجب الضرب على الاصابيع بالحديد والنار ..
يجب على الشركة وضع كاميرات خارجية في الحافلة لرصد اي متهور ومتابعته قانونيا هناك بعض الفئات تريد التخريب يجب الضرب بيد من حديد
والله حرام لم أفهم هدا المواطن ما يريد . لما كانت الحافلات مخربة (واصلا هو من خربها ) كان يشكو من عدم اهتمام الدولة بالمواطن ولكن لما جددت أسطول الحافلات بما يليق وكرامة الراكب .ها هو يدمرها من جديد ويبدأ بالشكوى
لاحول ولاقوة إلا بالله.شباب متخلف و طائش.يجب تربيته على احترام المرفق العمومي.
راحت الدار البيضاء من زمان، والله ولات عامرة غير بالاوباش و الهيماج، وااسافااااه
لم نفكر في بناء الانسان أولا ولا حتى بناء الوطن ، من الطبيعي أن تكون النتيجة هكذا ، التخريب هو رد فعل لشعور نسجته بيئة بظروف معينة ، أينما ذهبت في المغرب ستجد عينة من المخربين لشجرة غرست أو لحافلة جديدة أو لحائط بني أو لزجاج مركب أو لسيارة ركنت أو لافتة علقت
ما الفائدة إذن من الوصلات التوعوية التي تحث على ضرورة التحلي بالمواطنة؟ احب من أحب و كره من كره، هناك شعوب لا تستقيم إلا بالاستبداد.
يجب الضرب بيد من حديد والحد من الأفعال الصبيانية التي ينهجها بعض المراهقين والحكم عليهم بأقصى العقوبات وغرامات مالية خيالية لكي يعودو إلى رشدهم
الجرذان و الصراصير لا تحتمل العيش الا في القذارة
on ne peut pas faire d un âne un cheval de course.
نطالب بإنزال أشد العقاب على مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة….
بعض مناطق الدارالبيضاء يجب ربطها بحافلة نقل السجناء عوض هده الحافلات الجديدة مع كامل الأسف
السلام عليكم حشومة الله إلا حشومة مادم السجن جنة هؤلاء يفعلون مايشائون الله إلا سيبة
قلناها سابقا كازا مليئة بالهمج و الجهلة و العروبية، و لا تصلح لها سوى حافلات مهترئة، في الاخير ستاتي ام جاهلة لتقول ان ابنها مظلوم و لم يفعل شيئ
تربية بدون اخلاق جيل فاسد الا من رحم ربك لا يستحقون التحديد و لا التغيي
شعب الزرواطة بنادم ما بغاش حاجة اسمها التطور و الاصلاح
من يقوم بمثل هذا السلوك معروف، حفنة من الافراد الذين كانوا “يسترزقون” من حافلات النقل عبر سرقة الناس، حتى لا نقول مهمشين، لان مثل هؤلاء حتى لو وفرت لهم الشغل فلن يشتغلوا.
الهيوش.
خاصهوم دوك الطوبيسات لي كولهوم حديد و بلا زاج.
انشري يا هيسربريس راه فقصونا هاد القوم
الواجب ان ضبط من قام بهدا الفعل ان يعاقب ويشهر به بملسقات لانه يقف في وجه اصلاح المدينة.
للآسف الشديد وسأقولها بكل صدق الطبقة الفقيرة من ساكنة الأحياء الشعبية أنتجت لنا حثالة وعاهات لا تفيد المجتمع بشيء،هذه الحافلات أشتريت لأحوال دافعي الضرائب وما يجهله هؤلاء الحثالة أنهم يشكلون ضررًا للمجتمع وبالتالي مكانهم الطبيعي هو السّجن.
الحمدلله في مدينة رباط سلا تمارة تامسنا الحافلات مازلت كماهي و الناس حضريون ، الوعي يلعب دور كبير في تفادي التخريب و المسؤولية تقع على الركاب و الأمن عليهم التدخل في اسرع وقت و على القضاء ان يرفع ثمن الغرمات و السجن لمدة سنة و سترون التغيير
عار وحشومة على من يفوموا بمثل هذه الأفعال كيف ما كانت ظروفهم المادية أو العقلية…. يجب الضرب بيد من حديد على كل من ضبطته الكاميرات أو شاهده الشهود يخرب الممتلكات و المؤسسات
يجب اعتماد شركة موحدة داخل البلاد للنقل والسكك الحديدية والطريق السيار كذلك كما هو الحال في البلدان المتقدمة . والضرب بيد من حديد هؤلاء المراهقين الذين لا يدفعون حتى ثمن التذكرة ويخربون الممتلكات العامة . وعدم التساهل معهم حتى لو قاصرين . وكذلك الزام سائقي الحافلات بالوقوف في كافة المحطات وعدم تجاوز اي احد .
حافلات من الطراز الرفيع من العيب والعار إلحاق بها أي ضرر من بصق او خدش فمابالك بتهشيم زجاحها. يجب معاقبة الجناة والضرب على أيديهم. فهذا السلوك يعكس مدى وعي الإنسان.
التسعة رهط الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون والذي تحدث القرآن أنهم ونعتهم بهذه الصفة الصريحة والدقيقة والمختصرة مازالوا يفسدون و على هؤلاء المخربين ان يعرفوا بأن هذه الحافلات التي يخربونها ستكون في مصلحتهم فكم من ام واب وجدة وجد مريضون والشركة هيأت لهم حافلات سهلة الصعود ونظيفة ومهيئة لكن للاسف مازلت عقلية التخريب معششة في عقول هؤلاء الشرذمة
هذا هو نتاج محاربة التعليم وعملية التجهيل الممنهجة هاهو دابا الشعب همجي مكلخ واضحوكة ومعارف راسو انه اضحوكة
لن ينفع مع مثل هؤلاء المخربين الا عربات (البرويتات).
العقاب ثم العقاب من اجل تفادي مثل هذه السلوكيات.
في مثل هذه الحالات يجب محاكمة المخربين حتى لو كان عمرهم 13 سنة ولا داعي لتلك الاسطونة بانهم قاصرين ومكانهم المدرسة وليس السجن لان هؤلاء ليس لهم تربية واغلبهم يتعاطون كل انواع المخدرات وهم مجرمو وقطاع الطرق في المستقبل لذا يجب استئصال هذا الفروس من البداية
الناس كتطلب مواصلات في المستوى و حافلات من الطراز الراقي و مني كتوفر المواصلات الجديدة و الراقية كتهرشو و كتخربو فهم تسطى
يجب الضرب من حديد كل شخص سولت له نفسه اخرب المواصلات و الحافلات
الشركات الفرنسية ليديك اغرقت مدينة باكملها وانهكت جيوب المواطن تحت حماية السلطات ولا محاسبة اوسحب العقد والزا كدلك تكدس المواطنين والأموال في حافلات الخردة هده هي الشركات الفرنسية
نحن معارض مثل هذا التصرف ولابد من العقاب. لكن علينا أن نتسائل عن سبب قيام بعض الأشخاص وخاصة الشباب بهذه الأفعال الخبيثة، فربما إحساسه بالتهميش وثم إقصاؤه من تعليم جيد وهو يشاهد شباب آخرين ينتقلون إلى المدارس والمعاهد على مثل حافلات في المستوى، وهنا تتولد لديه فكرة الإنتقام، والمشكل أنه ينتقم من وسائل وضعت من أجله لتعيد له شيء من الكرامة. والحل هنا هو توفير تعليم مجاني جيد ومنصف بعيد عن الطبقية عوض الحالة التي نعيشها والتي ستفرز لنا ظواهر كارثية في المستقبل.
Il faut durcir les lois et frapper fort ce type de comportement
Pourquoi vandaliser un bien publique et à qui profite ces actes
Au lieu d’être fiers de votre ville et de votre pays vous vous vandalisez et en même temps pleurnicher et critiquer
Allez juste sur YouTube et regardez comment vivent les algériens dans des villes sales des infrastructures veilles des trains et des bus du moyen âge
Vous vous avez la chance mais vous dites pa Hamdelillahe
الحل هو الصاق الكاميرات بالحافلات زيادة على المراقبة الامنية. ومن تم ضبطه يحاكم پقانون الارهاب. وانا على يقين بان عندما يعاقب الاول والثاني بعقوبة تليق بعقلية التخريب والارهاب سيطمئن المغاربة وبالخصوص الركاب.
يجب الضرب بيد من حديد لكل من سوالت له نفسه تخريب الممتلكات العامة والخاصة
الحل الأسهل للقضاء على المخربين ، هو تقديم مكافأة مالية لكل مواطن مغربي غيور على وطنه أن يقبض أو يسجل بالكاميرا على المخربين،
هذه شردمة ليس لها غيرة على المدينة .جل سكان الدارالبيضاء لهم غيرة على المدينة .وقد حدث مثل هذا لما بدء الترام لكن الأمن تدخل بقوة ولم يتكرر .السكان يعانون من التنقل والمرض النفسي مع الطاكسيات يجب المحافظة على الحافلات بالتربية وتطبيق القانون.
يجب النهوض بالمواطن المغربي و تثقيفه و الاهتمام بالمدرسة والتعليم الاولي ، و ترسيخ مبادئ ديننا الحنيف منذ الصغر ، و اتركونا من نظرية التطرف و الارهاب لأن تلقين الصغار مبادئ دينهم السمح الحقيقي منذ صغرهم يكون دائما ترياقا للتطرف و ضد الاخلاق الساقطة، بعدها يمكن الاهتمام بتوفير حاجيات المجتمع من مواصلات و اتصال ……هذا هو الحل و لا حل اخر.
الرجوع إلى الكاميرات وكل من خرب او ساعد او ساهم في تخريب أملاك تعود للخواص او للسلطة يعاقب بنفس العقوبة الجنائية.
وعندما قال السيد أخنوش أن أغلبية الشعب ما مربيش الكل بدأ يتباكى ويسبه.ها هي حقيقة الكلام اللذي قاله تظهر للعيان على أرض الواقع.حافلات لم يمر عليها حتى 24 ساعة وبدأ الهمج في تخريبها وبعدها يشتكون أن الحكومة لم توفر لهم وسائل النقل.يظنون أن الحكومة عندها مال قارون.تشتري كل مرة حافلات جديدة كلما خرب الهمج القديمة.هذا هو المهم اللذي يجب أن يعبأ المواطنون تجاه هذه التصرفات الهمجية لي يتصدوا لها بحزم ماشي إبقاوا حاطين عينيهم غير على الشيخة طراكس أو روتيني اليومي باش إسبهم فين ما إبانوا ليهم ويخليوا المهم والأهم بالحق كايلقاوا المرأة الحلقة الاضعف داكشي علاش غير حاضينها إهاجموها ومخليين الاقوياء والمخربين إديروا ما بغاوا فالبلاد بالحق آش نقولوا.المواطن المغربي لحسلت لو المرأة المخ ومخلي الأهم ما بقاش كايبان ليه قد ماكاتبان ليه هي
هذا كله نتيجة اعطاء الحرية المطلقة للمراهق داخل المؤسسات التعليمية وتكبيل وتحقير وتسفيه عمل الإدارة والأساتذة …بمجموعة من المذكرات التي تجعل كلمة المراهق هي العليا …والنتيجة واضحة عدم احترام المدرسة يؤدي حتما الى عدم احترام ماهو خارج المدرسة. والاجيال القادمة اخطر….
يجب منع الحافللت العمومية الوصول الى سكان النقط السوداء في المدن الكبيرة عقابا لهم لكي يتعضوا وينظموا انفسهم .
الاصلاح الحقيقي اللي خاص نبداو بيه هو اصلاح عقلية المغاربة وتغيير العقلية وترسيخ الوعي هكا داروا الاوروبيين بعد الثورات راه 100 عام وهوما كيربيو فبنادم عاد بداو فالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي…الخ حيت الى متبدلاتش العقلية وبندام موعاش راه واخا تجيب ليه اخر مكاين ويعطيونا كاع الثروات ديال العالم غادي نبقاو متخلفين وديما لور لور للاسف اغلب المغاربة غارقين فمستنقع الجهل التخلف الا من رحم ربي
على قوم هادو هما لي باغين يزيدو بالبلاد الى الامام الدول الافريقية الفقيرة ولاتعمل متل هاد الشيء ولكن هادي هي التربية الاجتماعية لي عطاتنا والتعليم
المشكل الكبير في المغرب ؛ و يزيد يكبر يوم على يوم، هو ان كثير من الشباب المغاربة ليس لهم حب الوطن كمثل مواطنين الدول الاوروبية. و هذا نراه كذلك عند الشباب المغاربة القاطنين في دول اروبية ، رغم توفر الامكانيات. ومع هذا النوع من المواطنين يستحيل بناء دولة متقدمة، كما يتمنى غالبية المغاربة. يجب على المتعلمين في المغرب ان ياتوا لنا بالحلول.
هده نتائج غير تزوج راه دبا يتزاد برزقو تايبقاو والديه تالفين مع طرف ديال الخبز وهو متعارفينوش اش كيدير
اللهم ان هدا لمنكر شنو بغاو هاد الهجيج البلاد تبقا لاور والو حتى حاجة ماتبقى مقادة لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. الله يهديكم .
اتاسف لمتل هاته التصرفات يجب تنفيذ اقصي العقوبات في حق هاته الجرائم روعتوا العباد اللهم خد الحق في كل مخرب ومعتدي هؤلاء اريد لهم شلل نصفي ليتعضوا اللهم احفظ بلادي وعبادك من هاته الجرائم وعاش الملك
مع احترامي لساكنة البيضاء الواعيين و المحترمين هاد الحيوانات لتيدير ا مثل عذه السلوكات مخاصهمش الطوبيس هادوك خاصهم شي بيكاب و دكس ليا البجر فيها و بدا غادي و تلوح هادشي باش موالفين لانه حتا القضاء معندوا ميدير اشنو الفائدة تحبس واحد حمار يبقا ياكل و يشرب. ينعس اهبطوا والديهَم للاشغال الشاقة خاص صراحة يرجعوا سجون زمان المحابسي يحفر الانفاق و يحرثوا عليه و لعصا حتا يترودا معمر والديه باقي فكر طرجع ليه
أ عتقد أن الحكومة يجب أن تنشئ مركز تحليل نفسي مغربي ، فمن المستحيل ما يحدث يجب أن يبدأ بالتأكيد دراسات نفسية للسلوك المغربي
Qu attendez vous d un pays où l école est morte, où les mosquées sont plus nombreuses que les centres culturels et sportifs? Où les jeunes n’ont comme horizon que lhrig, le chômage ou le suicide????
Construisez des écoles, nettoyez les programmes scolaires des pensées wahhabistes Introduisez l éducation civique , la philosophie et vous aurez des jeunes responsables
La religion est une affaire personnelle l éducation une affaire collective de l État et du citoyen
في غياب الاعلام التربوي والتوعوي وفي غياب دور المدرسة والأسرة ماذا تتوقعون!؟
هذا يدل على ان المواد التي صنعت منها الحافلات من درجة ثالثة و الشركة إستعملت الزواق فقط.
لو كانت مادة اصلية كما تستعملها في إسبانيا لما إنكرست لكن هدفهم هو جمع المال و تصديره لبلدهم و إفقار شعبنا، لماذا لا توجد شركة وطنية.
من الافضل تواجد ثلاث او خمس شركات وطنية تسير الحافلات و تفرض عليها شروط لضمان جودة الحافلات.
حتى اروبا بها مخربين لكن عندهم حافلات مصنوعة من مواد اولية
خربتم عقول الشباب المغربي بالمخدرات واردتم توقيف التخريب اعلمو ان مدام المغرب ينتج المخدرت بالاطنان لا يزول ابدا التخريب وسيتكاثر في الاعوام القادمة لان المخدرات تقابلها دائما جريمة
لمادا لم يتم تصوير هؤلاء عن طريق الهاتف و التبليغ عنهم للشرطة.لان المواطن هو المتضرر.
من اراد ان يعيش بسلام وطمأنينة هو وعاءلته فما عليه الا الرحيل الى مدن جرسيف،وجدة،والحسيمة اما العيش مع اللصوص والنصابة في جميع الميادين والأزقة مملوءة بالغاءط والتبول على الجدران فهذا هدر لحياتك ولوقتك قالك المدينة الذكية فعلى الدولة ردع هؤلاء المخربين الذين أعابوا أشياء تخص المنفعة العامة وإثارة الفوضى والهلع في صفوف المرتفقين والحكم عليهم على الأقل بثلاثين سنة .
يجب فتح السجون لخدمة الصالح العام وذلك بإخراج السجناء الى الشارع العام مكبلين طبعا وبالحراسة وأن يقوموا بأعمال عمومية ويشهدهم المراهقون ويدركوا أن الله حق والقانون حق والفوضى شر والتخريب شر ويجب تثبيت كاميرات على كل حافلة حتى يسجل من يخرب ويعاقب أباء المراهق ويعاقب كل راشد الصين تعاقب من يرمي ورقة كلينكس في الشارع
هدا السلوك نتيجة التخلي على التربية المبنية على الاخلاق المغربية من قبيل حشومة والاحترام والشريعة الاسلامية من قبيل عدم الاعتداء والأمانة والعفة
تحصيل حاصل
هذا دور وزارة الداخلية في شخص وزيرها ومدير أمنها.. الشعب يريد لتلك الوزارة ان تكون ام الوزارات كما كانت في سنوات إدريس البصري
لا خير في مستعمر خرج من الباب ودخل من النافدة ارحل