التخلي عن رضيع بالشارع يورط امرأة في تزنيت

أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، الأربعاء، بإيداع امرأة سجن بوصنصار ومتابعتها في حالة اعتقال على خلفية تورطها في قضية متعلقة بالتخلي عن ابنها الرضيع وسط الشارع العام.

ويأتي قرار النيابة العامة هذا بعد يومين من واقعة العثور على رضيع حديث الولادة متخلى عنه على مستوى حي اليوسفية داخل المجال الحضري لمدينة تزنيت.

وكانت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية لتزنيت قد تمكنت، في ظرف وجيز، من توقيف المعنية بالأمر بمدينة أكادير وإخضاعها لتدابير الحراسة النظرية من أجل الوقوف على ظروف ودوافع إقدامها على فعلها الجرمي.

ورجحت مصادر هسبريس أن يكون خلاف نشب بين الموقوفة وأحد الأشخاص حول إثبات نسب ابنها، سببا مباشرا وراء انتقالها إلى تزنيت قصد التخلي عن الرضيع والعودة إلى أكادير.