التداول بالعملات الرقمية

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تعليقات الزوار3
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و ما فائدة العملة الرقمية و اللامركزية إذا كانت ستقنّن من طرف البنوك المركزية ؟ خليو الناس يدخلو للسوق و يواكبو الموجة و الثورة الإلكترونية
هل هناك من يفسر أو يعطني أمثلة في طريقة المعاملة بهذه العملة؟ لم أفهم شيء في هذا الموضوع. شكرا لمن يتطوع ويفدني. جزاه الله خير الجزاء.
اشتروا عملة : BNB انصح الشباب بالاستثمار فيها ..