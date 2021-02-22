التداول بالعملات الرقمية

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‫تعليقات الزوار

3
  • Bitqeen :)
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 21:15

    و ما فائدة العملة الرقمية و اللامركزية إذا كانت ستقنّن من طرف البنوك المركزية ؟ خليو الناس يدخلو للسوق و يواكبو الموجة و الثورة الإلكترونية

    -1
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  • عبدو
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 21:34

    هل هناك من يفسر أو يعطني أمثلة في طريقة المعاملة بهذه العملة؟ لم أفهم شيء في هذا الموضوع. شكرا لمن يتطوع ويفدني. جزاه الله خير الجزاء.

    0
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  • من المانيا
    الإثنين 22 فبراير 2021 - 21:36

    اشتروا عملة : BNB انصح الشباب بالاستثمار فيها ..

    -1
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