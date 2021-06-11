التدريس باللغة الحية والنموذج التنموي الجديد

المشكل الكبير ديال تقرير السي بن موسى الخاص بالنموذج التنموي 2021 هي لغة التدريس، إيلا ما تصالحناش مع الذات ما عمـّـر يمكن لينا نفجّفروا طاقات الأجيال الصاعدة، نبتاكروا، نكونوا دولة مصنعة، خلا ّقة، يمكن لينا نعتابروا لا العربية ولا الفرانساوية لغات أجنبية، لأنهم ما واردينش فى الحياة اليومية ديال جميع المواطنين أو المواطنات، سؤال بسيط غادي يستأصل كل لبس، أو هادا ما كيدلـــّـش على أنه غادي نقضيوْا، نخنقوا اللغة العربية؟ لا، يمكن للغة المغربية، الدارجة، ستقطاب، دمج المفردات العربية اللي فى الأصل خليط من لهجات شرقية، بالأخص السيريانية، زيد عليها النبطية، الأكادية، البابيلونية إلخ، أو حتى الحروف اللي كنقولوا عربية، ما هي غير حروف “آرامية”، لغة عيسى، يمكن لينا نضيفوا للاقتراضات اللغوية الأرقام اللي كنسميوهم ” الأرقام العربية”، ولو هوما فى الأصل أرقام هندية.

هاد الميدان ديال ذوي المعرفة، الإختصاص أو الإلمام بعلم اللغات، يعني اللسانيين، ماشي الهوات بحال السي عبدالله العروي اللي ختصاصو التاريخ بالفرانساوية،

عجيب تستدعيه القناة الثانية فى واحد البرنامج خاص بلغات الأم الحية، السي العروي ما عندو حتى شي رصيد معرفي ولا ّ رأس المال فى هاد المجال، ولا مقال واحد معروف عليه، غريب أمرو لمـّـا خرّج عينيه فى منشط البرنامج أو زعم أن هاد العملية محتاجة ل 12 تخصص، هادا ما كيدلّ غير على عدم علمو بتجارب العالم.

الصينيين كانوا كيعانيوْا من لغة معقدّة واقفة “حجرة عثرة” فى طريق النمو، الإزدهار المعرفي أو الإقتصادي أوالعيش الرغيد، شنو عملوا؟ كوّنوا خلية متخصصة فى اللغة الصينية من طرف وزارة التربية أو التعليم العالي، لسانيين بالأخص، أو بسـّـطوا اللغة، لأن الأمية كانت منتاشرة بواحد الشكل رهيب، عل الأقل %80 فى البدو ديال القرن الماضي، اليوما الأمية شبه منعادمة فى الصين، على سبيل المثال: “سمع”، “تينگ” كان كيتكتب هاد الفعل ب 20 شرطة، اليوما يلا ّه ب 7:

اللغة الصينية الجديدة听

اللغة الصينية القديمة聽

هاكدا نقدات الصين كثر من 800 مليون مواطن، مواطنة من الفقر المدقع، كاين اللي غادي إقول ليك، لا، لا، ماشي هاكداك! العربية لغة القرآن، مرحبة أو آلف مرحبة، يعني لغة الصلاة، الفضيلة أو التخشع، بعبارات خرى بلاصتها الطبيعية هي الجامع أو أقسام التربية الإسلامية فى المدارس، لأن ما كاين حتى شي سورة قرآنية كتلـزّم على الناس يقراوْا بالعربية، زايدون الأغلبية الساحقة ديال المسلمين كيقراوْا بلغاتهم المحلية، ماشي بالعربية، بلا ما ننساوْا نضيفوا أن القرآن الكريم مترجم لكثر من 50 لغة.

دور اللغة الحية مهم بزاف، هاكدا غادي إكون عندنا متداد للمدرسة، فى الجامعة، الشارع، الإدارة، البيرو، لوزين إلخ، هاكدا غادي يمكن لينا نفجّروا طاقات الشباب، نسهـّـلوا المأمورية، نستغلوا الرأس المال البشري “عن كامله”، اليوما متقــّـلين كاهل الدولة بنخبة معربة أو مفرنسة اللي ما يمكنش ليها تلقى لينا حلول ناجعة، قابلة للتطبيق، اللغة الحية أساسية، بيها كنحلموا، نتخاصموا، نتصالحوا، نتعايشوا، جيمع الدول المتقدمة كيف كيهضروا ناسها كيكتبوا: النرويج، فينلاندا، من أحسن المنظومات التربوية فى العالم، الدانمارك، السويد، ألمانيا، فرانسا، النكليز، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، اليابان، الصين إلخ، بالطبع غادي تحتفظ الجهات بلهجاتها المحلية كيف ما هو معمول بيه فى العالم كولــّـو، السي عبدالله العروي اللي ما عندو دراية بهاد الموضوع بحالو بحال هاديك المواطنة اللي صاحت فى ميكروفون واحد الصحفي: “ما بغيتش أولادي يقراوْا البطبوط، الرغايف أو الحرشة”، السي العروي حالنا فى حوارو على مثل تنزانيا، نموذج فاشل، علاش غييّب جميع الدول المتقدمة الناجحة؟ غريب!

شحال من مواطنة، مواطن كيكون غالط، غير كيهضر باللغة المغربية، الدارجة المغربية، يعني بالمنتوج المحلي، أمـّـا الأمازيغية فـبُعدها قارّي، عابرة الحدود، كيجيب ليه الله أنه خبير فى علم اللغات، تسوّلو شنو هي أصغر وحدة لغوية ذات معنى، يعني مرفيم، غادي إقول ليك الله العالم، أنا سوّلتك نتا، ماشي شي حدّ آخور، ما عليهش، الفونيم؟ الليكسيم؟ السيميولوجيا؟ غرافيم؟ علم الدلالة؟ هاد الشي كولــّـو كيعرفو السي عبدالله العروي؟ أكيد لا، أمـّـا أتــّـحجّج بالدستور، هادي مراوغة واهية، لأن الدستور ماشي قرآن منزّل، أو يمكن ليك تنقص من بنودو، تزيد فيها ولا ّ گاع تشطـّـب عليها، أو المادة رقم خمسة من هاد الدستور كولــّـها حقد، حقر للذات، للثقافة أو للحضارة المغربية.

الناس اللي ما مطــّـالعينش كيضنــوا أن اللغة غير أداة للتواصل، هضرة، هوى، عديم الجدوى، لغة الأم الحية هي الركيزة الأساسية للكل مجتمع متقدم، بيها يمكن لينا نكوّنوا الطبيب، المعلوماتي، المهندس، المعلم، الأستاذ الجامعي، العسكري، الجادارمي، الفرملي، الفارماسيان، التــّـريسيان، البلومبيي إلخ، نكتبوا بيها الدساتير، الكتوبا، الحكايات، المسرحيات، الأمثال، كونطرات، كتيبات طريقة ستعمال الآلات، عقود الزواج أو الطلاق إلخ، اللغة الحية هي ريشة الرسام، بيستوري الجرّاح، حاسوب المهندس المعماري، بلا بيها ما كاين والو.

ما كاين تقريبا حتى شي ميدان اللي ما نحتاجوش فيه اللغة الحية، لا النخبة المعربّة ولا ّ المفرنسة، بالأخص المتشددين منهم، باغيين يتحكــّـموا فى الشعب أو يبقى على قدّ اليدّ أو الرجل، السي عبدالله العروي كيستغرب كيفاش غادي يمكن لينا ننقلوا المعرفة للمتلقي باللغة الحية، معذور بالفعل، ما دخولش لليوتيوب أو شاف زمرة من الشباب المغربي كيعطيوا دروس باللغة المغربية بالمجان فى الفيزياء، الرياضيات، المعلوماتيات، الكيمياء إلخ، اليوتيوب ماشي من عهد السي عبدالله، الله يهديه علينا أو خلاص.