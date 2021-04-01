التراب ينال وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة ضابط

تسلم مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة ضابط، من يدي هيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالمغرب.

ويعتبر التوشيح احتفاء بالمسار الاستثنائي لمصطفى التراب، الذي تمكن من تقريب عوالم الصناعة والبحث خدمة للتنمية بالمملكة.

ويأتي هذا التوشيح الرفيع أيضا تتويجا للتعاون النموذجي مع فرنسا، والذي ساهم الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط في نسجه وتعزيزه.